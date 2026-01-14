Коли було в Україні найхолодніше, а коли – найспекотніше. Про це розповість 24 Канал з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію імені Бориса Срезневського.
Коли в Україні було зафіксовано найнижчу температуру?
Абсолютний мінімум температури повітря за всю історію спостережень становив -41,9°C. Зафіксували його 8 січня 1935 року на метеостанції Луганськ.
Крім того, 31 січня 1987 року на метеостанції Куп’янськ на Харківщині зафіксували абсолютний мінімум температури поверхні грунту. Тоді температура сягнула -46°C.
Коли температура повітря була найвищою?
Максимальну температуру повітря зафіксували також у Луганську. Сталося це 12 серпня 2010 року. Тоді стовпчики термометрів піднялися до +42,0°C.
А найвищу температуру на поверхні грунту спостерігали 2 червня 1995 року на метеостанції Вознесенськ у Миколаївській області. Цього дня поверхня ґрунту розпеклася до позначки 80°C.
Які ще кліматичні рекорди фіксували метеорологи?
- Максимальний діаметр ожеледі 207 міліметрів спостерігали у листопаді 2000 року на метеостанції Затишшя, що на Одещині.
- Найбільша висота снігового покриву 352 сантиметри була зафіксована 25 березня 2006 року на сніголавинній станції Пожежевська, що на Прикарпатті.
- Максимальна швидкість вітру 50 метрів на секунду, або 180 кілометрів на годину, була зареєстрована 24 грудня 1947 року на метеостанції Ай-Петрі у Криму.
- Найбільша місячна кількість опадів 580 міліметрів була виміряна під час катастрофічного паводку у Карпатах у червні 1969 року на гідрологічному посту Гута (Івано-Франківська область). Для більшої частини території України це майже річна кількість.
- Найбільша добова кількість опадів 278 міліметрів була зафіксована Карадазькою обсерваторією у Криму 2 вересня 1991 року.
Чи є загроза лавин у Карпатах цієї зими?
У Карпатах зараз вирує гірськолижний сезон. Сніг засипав гори, через що туди їдуть любителі зимового спорту. І сходження лавин – часте явище у засніжених горах.
Як розповіла синоптикиня Наталія Птуха в інтерв'ю 24 Каналу, лавини можуть утворюватися, коли температура в горах коливається. Нині ж у Карпатах спостерігається досить рівномірне зниження температури. Там утворюється сніговий покрив, і сама температура знизилася.
Вона додала: фахівці гідрологи слідкують за ситуацією та попереджують, якщо небезпека сходження лавини з'являється. Усе дуже ситуативно.
Сьогодні ж у горах прогнозують сприятливі умови, тож ймовірність сходження лавин – низька.