Коли було в Україні найхолодніше, а коли – найспекотніше. Про це розповість 24 Канал з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію імені Бориса Срезневського.

Цікаво Чи має насправді сніг свій запах

Коли в Україні було зафіксовано найнижчу температуру?

Абсолютний мінімум температури повітря за всю історію спостережень становив -41,9°C. Зафіксували його 8 січня 1935 року на метеостанції Луганськ.

Крім того, 31 січня 1987 року на метеостанції Куп’янськ на Харківщині зафіксували абсолютний мінімум температури поверхні грунту. Тоді температура сягнула -46°C.

Коли температура повітря була найвищою?

Максимальну температуру повітря зафіксували також у Луганську. Сталося це 12 серпня 2010 року. Тоді стовпчики термометрів піднялися до +42,0°C.

А найвищу температуру на поверхні грунту спостерігали 2 червня 1995 року на метеостанції Вознесенськ у Миколаївській області. Цього дня поверхня ґрунту розпеклася до позначки 80°C.

Які ще кліматичні рекорди фіксували метеорологи?

Максимальний діаметр ожеледі 207 міліметрів спостерігали у листопаді 2000 року на метеостанції Затишшя, що на Одещині.

спостерігали у листопаді 2000 року на метеостанції Затишшя, що на Одещині. Найбільша висота снігового покриву 352 сантиметри була зафіксована 25 березня 2006 року на сніголавинній станції Пожежевська, що на Прикарпатті.

була зафіксована 25 березня 2006 року на сніголавинній станції Пожежевська, що на Прикарпатті. Максимальна швидкість вітру 50 метрів на секунду , або 180 кілометрів на годину, була зареєстрована 24 грудня 1947 року на метеостанції Ай-Петрі у Криму.

, або 180 кілометрів на годину, була зареєстрована 24 грудня 1947 року на метеостанції Ай-Петрі у Криму. Найбільша місячна кількість опадів 580 міліметрів була виміряна під час катастрофічного паводку у Карпатах у червні 1969 року на гідрологічному посту Гута (Івано-Франківська область). Для більшої частини території України це майже річна кількість.

була виміряна під час катастрофічного паводку у Карпатах у червні 1969 року на гідрологічному посту Гута (Івано-Франківська область). Для більшої частини території України це майже річна кількість. Найбільша добова кількість опадів 278 міліметрів була зафіксована Карадазькою обсерваторією у Криму 2 вересня 1991 року.

Чи є загроза лавин у Карпатах цієї зими?

У Карпатах зараз вирує гірськолижний сезон. Сніг засипав гори, через що туди їдуть любителі зимового спорту. І сходження лавин – часте явище у засніжених горах.

Як розповіла синоптикиня Наталія Птуха в інтерв'ю 24 Каналу, лавини можуть утворюватися, коли температура в горах коливається. Нині ж у Карпатах спостерігається досить рівномірне зниження температури. Там утворюється сніговий покрив, і сама температура знизилася.

Вона додала: фахівці гідрологи слідкують за ситуацією та попереджують, якщо небезпека сходження лавини з'являється. Усе дуже ситуативно.

Сьогодні ж у горах прогнозують сприятливі умови, тож ймовірність сходження лавин – низька.