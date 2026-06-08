Всесвітня метеорологічна організація заявила ООН заявила, що цей Ель-Ніньйо, ймовірно, посилиться до кінця 2026 року. Це призведе до екстремальніших погодних умов на більшій частині земної кулі, повідомляє BBC.
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Ель-Ніньйо: що це за явище та чому цього разу воно може бути особливо сильним?
Уперше Ель-Ніньйо спостерігали перуанські рибалки у XVII столітті. Власне, вони і назвали це явище Ель-Ніньйо де Навідад, що з іспанської можна перекласти, як "Дитя Христа".
Виникнення Ель-Ніньо залежить від того, що відбувається у Тихому океані та атмосфері над ним. Це явище розвивається, коли вітри, які зазвичай дмуть зі сходу на захід, слабшають або змінюють напрямок. Таким чином, тепліша вода поширюється по центральній і східній тропічній частині Тихого океану.Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Протягом останніх кількох місяців вчені спостерігали підвищення температури поверхні моря у цих регіонах. Вони також помітили падіння атмосферного тиску над центральною частиною Тихого океану порівняно із західною частиною.
Обидва явища є класичними ознаками можливості виникнення Ель-Ніньо. Всесвітня метеорологічна організація ООН (ВМО) заявила з 80% впевненістю, що Ель-Ніньо почнеться між червнем і серпнем 2026 року. Після початку Ель-Ніньо зазвичай триває близько одного року.
Деякі вчені попереджають, що цього разу Ель-Ніньйо може бути особливо сильним, частково тому, що вода під поверхнею Тихого океану зараз надзвичайно тепла – місцями на 6°C вище за середню. Глибоководне тепло часто супроводжується теплішими водами на поверхні. Коли вони нагріваються більш ніж на 0,5°C від базового рівня впродовж тривалого періоду, виникають умови для Ель-Ніньйо.
Потепління вище за 2°C вказує на "дуже сильне" або так зване супер Ель-Ніньйо. Такі події траплялися лише кілька разів з 1950 року.
Деякі прогнози показують, що майбутній Ель-Ніньйо може зрівнятися з попередніми піками або навіть перевершити їх.
Що таке Ель-Ніньйо: дивіться відео
Як сильний Ель-Ніньйо може вплинути на погоду?
За словами, генсека ВМО Селести Сауло, сильний Ель-Ніньйо "посилить посуху та сильні опади, а також збільшить ризик спеки як на суші, так і в океані".
Відтак, під час Ель-Ніньйо океан передаватиме тепло повітрю, роблячи його теплішим. А поєднуючись з вищими температурами по всьому світу, спричиненими зміною клімату через діяльність людини, це може зробити 2027 рік найспекотнішим роком за всю історію спостережень на планеті.
Точний вплив на погоду залежатиме від того, де ви перебуваєте та яка там пора року. Адже сильне явище зазвичай призводить до спекотної, сухої погоди у деяких частинах Південної Америки, Південно-Східної Азії та Австралії, що збільшує ймовірність посух і лісових пожеж. Це також може послабити індійський мусон, а на півдні США сильніші опади можуть підвищити ризик повеней.
Ель-Ніньйо, як правило, викликає більше тропічних штормів у східній і центральній частинах Тихого океану, але менше у тропічній Атлантиці, зокрема на Південному сході США.
Ель-Ніньйо, як правило, викликає більше тропічних штормів у східній і центральній частинах Тихого океану / Фото Pexels
Який вплив Ель-Ніньйо може мати на людей?
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш попередив світ про необхідність підготовки. Зокрема, він зауважив, що прихід Ель-Ніньйо піділлє олії у вогонь глобального потепління.
Наслідки будуть ще сильнішими, поширюватимуться ще далі та перетинатимуть кордони з руйнівною швидкістю,
– заявив Гутерріш.
Посухи у деяких частинах Південної Америки та Південно-Східної Азії можуть вдарити по посівах у той час, коли фактичне закриття Ормузької протоки вже порушує розподіл добрив. Це може означати менші врожаї, скорочення поставок харчових продуктів і підвищення цін.
Для рибальських громад у Південній Америці існує ризик зменшення уловів. Під час Ель-Ніньйо на поверхню виходить менше холодної, багатої на поживні речовини води, що зменшує доступність їжі для морських видів, таких як анчоуси.
Деякі вчені проводять порівняння з Ель-Ніньйо 2015 – 2016 років – вони були одними з найсильніших за всю історію спостережень. У той час у Карибському басейні спостерігалася нестача води, рекордний сезон штормів у центральній частині Тихого океану та посуха в Африці. Ба більше, поєднання штормів і широкомасштабної посухи призвело до дефіциту продовольства по всьому світу. За даними Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, мільйони людей у Судані та Гаїті відчували гостру нестачу продовольства.
Ель-Ніньйо може призвести до сильних посух у деяких частинах планети / Фото Magnific
Чи впливає зміна клімату на Ель-Ніньйо?
За даними кліматологів ООН, явища Ель-Ніньйо з 1950 року були сильнішими, ніж ті, що відбувалися між 1850 і 1950 роками. Однак кільця дерев та інші історичні дані свідчать про коливання їхньої частоти та сили з XV століття. Щоправда, у Міжурядовій комісії з кліматичних змін кажуть: чітких доказів того, що зміна клімату вплинула на явища Ель-Ніньйо, немає.
Деякі кліматичні моделі показують, що епізоди Ель-Ніньйо можуть стати частішими та інтенсивнішими в результаті глобального потепління, хоча це складна та невизначена галузь науки, в якій немає однозначної згоди. Але вплив Ель-Ніньйо виникне на додаток до впливу довгострокової зміни клімату на планеті, і це може спричинити дедалі суворіші погодні екстремальні явища.
Епізоди Ель-Ніньйо можуть стати частішими та інтенсивнішими в результаті глобального потепління / Фото Magnific
Ель-Ніньйо має свого антипола: що таке Ла-Нінья?
Під час цього погодного феномену температура поверхні моря у центрально-східній частині Тихого океану є нижчою – у протилежність тому, що спостерігають під час Ель-Ніньйо. Атмосферний тиск також вищий, ніж зазвичай, у центральній частині Тихого океану та нижчий, ніж зазвичай, на заході.
Ла-Нінья здебільшого приносить вологіші умови у деякі частини Австралії, Індонезії та екваторіальної Південної Америки, а сухіші умови – на Південь США.
Ель-Ніньйо та Ла-Нінья часто чергуються, але іноді ми можемо спостерігати два однакових явища поспіль. В середньому вони відбуваються кожні два – сім років.
Що Ель-Ніньйо та Ла-Нінья роблять з планетою: дивіться відео
Що відомо про вибухове Ель-Ніньйо у 2026 році?
Згідно з останнім звітом Центру прогнозування клімату NOAA, фахівці зафіксували остаточне завершення фази Ла-Нінья та перехід до нейтрального стану системи ENSO. Наразі з імовірністю 80 відсотків такі нейтральні умови зберігатимуться з квітня до червня 2026 року.
Проте вже у період з травня по липень шанси на появу Ель-Ніньйо зростають до 61 відсотка. Це явище, ймовірно, триватиме щонайменше до кінця поточного року.
Дані європейської служби Copernicus підтверджують тривожну тенденцію. Березень 2026 року став четвертим найтеплішим березнем за всю історію спостережень, продемонструвавши температуру на 1,48 градуса Цельсія вище за доіндустріальний рівень. Середня температура повітря на поверхні планети склала 13,94 градуса Цельсія.
Крім того, температура поверхні моря у березні досягла другого найвищого значення в історії, що вчені розцінюють як пряму ознаку переходу до умов Ель-Ніньйо. Щоденні показники температури води у березні стабільно зростали, наближаючись до рекордів, встановлених під час попереднього потужного Ель-Ніньйо у 2024 році.
Докладніше про те, як зміниться світовий клімат через Ель-Ніньйо у 2026 році, – у матеріалі 24 Каналу.