Всесвітня метеорологічна організація заявила ООН заявила, що цей Ель-Ніньйо, ймовірно, посилиться до кінця 2026 року. Це призведе до екстремальніших погодних умов на більшій частині земної кулі, повідомляє BBC.

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Ель-Ніньйо: що це за явище та чому цього разу воно може бути особливо сильним?

Уперше Ель-Ніньйо спостерігали перуанські рибалки у XVII столітті. Власне, вони і назвали це явище Ель-Ніньйо де Навідад, що з іспанської можна перекласти, як "Дитя Христа".

Виникнення Ель-Ніньо залежить від того, що відбувається у Тихому океані та атмосфері над ним. Це явище розвивається, коли вітри, які зазвичай дмуть зі сходу на захід, слабшають або змінюють напрямок. Таким чином, тепліша вода поширюється по центральній і східній тропічній частині Тихого океану.

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Протягом останніх кількох місяців вчені спостерігали підвищення температури поверхні моря у цих регіонах. Вони також помітили падіння атмосферного тиску над центральною частиною Тихого океану порівняно із західною частиною.

Обидва явища є класичними ознаками можливості виникнення Ель-Ніньо. Всесвітня метеорологічна організація ООН (ВМО) заявила з 80% впевненістю, що Ель-Ніньо почнеться між червнем і серпнем 2026 року. Після початку Ель-Ніньо зазвичай триває близько одного року.

Деякі вчені попереджають, що цього разу Ель-Ніньйо може бути особливо сильним, частково тому, що вода під поверхнею Тихого океану зараз надзвичайно тепла – місцями на 6°C вище за середню. Глибоководне тепло часто супроводжується теплішими водами на поверхні. Коли вони нагріваються більш ніж на 0,5°C від базового рівня впродовж тривалого періоду, виникають умови для Ель-Ніньйо.