Декілька прогнозів припускають, що це явище може стати найсильнішим у сучасній історії. Потенційно воно може перевершити рекордну подію 1877 – 1878 років. Про це повідомляє Severe Weather із посиланням на прогнози європейського центру ECMWF, американського NOAA та австралійського бюро метеорології BOM.

Що спровокувало такий сценарій подій?

Фахівці називають це "червоною тривогою" для глобальної атмосфери. Рушійною силою стала потужна океанічна хвиля Кельвіна, яка останніми тижнями ще посилилася. Мовиться про масштабний рух теплих підводних мас із західної частини Тихого океану на схід.

За прогнозами, цей підповерхневий тепловий імпульс підніметься на поверхню, діючи як скидний клапан. І це запустить процес реорганізації глобальних погодних умов, починаючи з тропіків.

Як океан вплине на погоду у 2026 – 2027 роках?

У виданні підкреслюють: всі дані вказують на те, що Південне коливання Ель-Ніньйо (англійське скорочення ENSO – El Niño Southern Oscillation) стане одним з основних глобальних факторів, що впливають на погоду у 2026 – 2027 роках. ENSO спостерігають в екваторіальній частині Тихого океану, де кожні кілька років чергуються теплі та холодні фази.

Ці океанічні фази можуть викликати значні збурення у глобальній погодній системі. Але вони також є "індикаторами", що вказують на значні зміни у глобальній погодній системі, оскільки ця океанічна область змінюється з холодної на теплу фазу.

На інфографіці нижче можна побачити пряме порівняння аномалій температури океану для кожної з двох фаз ENSO. Обидві фази показують реальні дані щодо 10 найсильніших подій, зокрема чітку океанічну сигнатуру кожної фази та справжній планетарний масштаб цих аномалій. Також кожна фаза спричиняє різний вплив тиску та опадів на тропіки, що згодом призводить до дуже різного впливу на глобальну циркуляцію погоди.



Пряме порівняння аномалій температури океану для кожної з двох фаз ENSO: теплого Ель-Ніньйо та холодного Ла-Нінья / Інфографіка Національного управління океанічних і атмосферних досліджень

У цьому циклі ми вступаємо у період сильного Ель-Ніньйо. Тому можемо розглянути звичайні зміни, які воно викликає в атмосферній циркуляції. Висхідний і низхідний рух атмосфери у тропічних регіонах називається осередком Вокера та є особливо чутливим до сильних явищ ENSO.



Зміна руху атмосфери під час помірного та сильного явища Ель-Ніньйо, що впливає на глобальну погодну систему / Взято із сайту Severe Weather

Як правило, явище Ель-Ніньйо викликає падіння тиску у центральній і східній тропічній частині Тихого океану й утворення зони високого тиску над західною частиною Тихого океану. Це істотно впливає на тропічні опади та розподіл тиску, поширюючись на середні широти та глобальну погодну систему.

Останні дані показують, що на період 2026 – 2027 років прогнозують Супер Ель-Ніньйо. Суперподії, як правило, відбуваються раз на десятиліття чи рідше. Останні три такі події відбулися у 2015 – 16 роках, 1997 – 98 роках і у 1982 – 83 роках.



Щомісячна динаміка кожної події, починаючи з весни та досягаючи піку у зимовий сезон, які долають поріг суперподії, що становить +2 градуси / Графік Національного управління океанічних і атмосферних досліджень

Супер Ель-Ніньйо діє як потужний "клапан скидання тиску", що звільняє місце для теплої води та енергії, які скупчилася у Тихому океані. Це надзвичайно енергійне явище, що справді чинить планетарний вплив на погоду.

Народження та смерть: повний життєвий цикл Супер Ель-Ніньйо – дивіться відео

На відео вище ви можете побачити, як масивна підповерхнева тепла аномалія рухається у бік східної частини Тихого океану та виходить на поверхню, вивільняючи велику теплу аномалію на поверхні океану. Останні дані аналізу також показують теплову аномалію, що швидко розвивається, як над, так і під поверхнею океану. Це є явною ознакою початку потужного теплового явища.

Як відбувався історичний підйом явища Ель-Ніньйо у 2026 році?

Перші ознаки швидкої зміни ситуації у Тихому океані помітні на наведених нижче графіках, які показують дані про аномалії за останні 3 місяці в основному регіоні ENSO. Ми бачимо різке зростання температурної аномалії із січня, але в останні тижні вона справді прискорилася. Офіційний поріг для явища Ель-Ніньйо становить +0,5, і він зберігається протягом сезонного періоду.



Дані про аномалії за останні 3 місяці в основному регіоні ENSO / Взято із сайту CyclonicWx

Наведений нижче аналіз останніх даних щодо океану показує, що основний регіон ENSO охоплений теплими аномаліями, які формуються. Фактично, це аналіз без урахування глобального середнього значення. Тому він демонструє чистий теплий сигнал Ель-Ніньйо, який формується. Метеорологи прогнозують, що він посилиться найближчими кількома тижнями.



Основний регіон ENSO охоплений теплими аномаліями, що формуються / Взято із сайту CyclonicWx

Ми також можемо спостерігати швидкі зміни, якщо подивимося на останні 30 днів аномалії температури океану. Можна побачити значне підвищення аномалії температури океану точно по всій області ENSO протягом останніх тижнів. Як і очікувалося, пік потепління припав на східні райони, де починає підійматися хвиля Кельвіна з-під поверхні океану.

Говорячи про глибини, нижче представлено аномалії температури під поверхнею в тропічній частині моря на глибині 300 метрів. На зображенні показано пряме порівняння аномалій температури під поверхнею за перший тиждень травня цього року з двома останніми явищами Супер Ель-Ніньйо. Сильна тепла аномалія називається хвилею Кельвіна та виштовхується під поверхню у бік центральних і східних регіонів, де починає підійматися до поверхні.



Пряме порівняння аномалій температури під поверхнею за перший тиждень травня / Взято із сайту Severe Weather

У підсумку можна констатувати, що цього року ми перебуваємо на одному рівні з двома останніми суперподіями на цьому етапі розвитку. Фактично очевидно, що західна частина тропічної зони Тихого океану зараз є все ще теплішою, ніж під час двох останніх суперподій. Це свідчить, що надходження тепла із заходу ще не повністю використано, тому хвиля Кельвіна, мабуть, ще не досягла максимальної потужності.

Ці підповерхневі хвилі Кельвіна виникають під впливом західних поривів вітру чи слабких пасатів, які штовхають тепліші підповерхневі води океану на схід, де вони підіймаються до поверхні. Це чудовий приклад того, як атмосфера може впливати на зміни в океані.

Це відображається й у сезонних прогнозах, які у цей час вказують на те, що цього та наступного року ми можемо зіткнутися з рекордним явищем Ель-Ніньйо.

Після періоду нейтральних умов на початку року кліматичні моделі зараз демонструють високий ступінь узгодженості. Існує висока впевненість у настанні Ель-Ніньйо з подальшим посиленням у наступні місяці,

– заявив Вільфран Муфума Окіа, керівник відділу прогнозування клімату Всесвітньої метеорологічної організації.

Новий довгостроковий прогноз: чи підтверджено Супер Ель-Ніньйо 2026?

Науково підтвердженою ознакою Супер Ель-Ніньйо є явище, коли аномалії температури поверхні моря в регіоні Ніньйо 3.4 перевищують граничне значення +2,0 або є вищими за довгостроковий середній показник. Це дозволяє виявити найсильніші явища, які зазвичай значно впливають на атмосферу.

Нижче наведено останній довгостроковий прогноз Європейського центру середньострокових прогнозів погоди на найближчі кілька місяців. Він показує розвиток сильного явища Ель-Ніньйо до 2026 року, яке легко перевищить поріг суперподії у +2 градуси та перейде у категорію екстремальних подій з показниками +3 градуси. Більшість членів ансамблю перевищують цю межу, прагнучи історичної події, якщо вона підтвердиться.

Зсув показника Nino 3.4 у бік рекордних значень відображає додатковий імпульс, що з'явився в океані за останній місяць. Модель не дуже добре моделює субсезонні сигнали вітрової напруги, але, як тільки ці сигнали інтегруються у модель океану, амплітуда стає більш вираженою. Впевненість у можливості найбільшого явища Ель-Ніньйо з 1870-х років явно зростає. Наступний значний західний вітер, ймовірно, можна буде спостерігати протягом останніх 10 днів травня,

– зауважив Пол Раунді, професор Університету Олбані та експерт з Ель-Ніньйо.

А це вже останній прогноз ENSO від моделі CFSv2 NOAA. Він показує дуже схожу картину: розвивається дуже сильне явище Ель-Ніньйо, яке можна порівняти з найсильнішими Супер Ель-Ніньйо у новітній історії. Розвиток також відбувається досить швидко, щоб безпосередньо вплинути на літні погодні умови та сезон літніх штормів у Сполучених Штатах, Канаді та Європі.



Як розвивається дуже сильне явище Ель-Ніньйо / Взято із сайту Severe Weather

Супер Ель-Ніньйо призведе до екстремальніших змін погоди, перетворивши типові сезонні зміни на події із серйозними наслідками. Мовиться про масштабні повені, сильні посухи та значну зміну траєкторій штормів, які можуть торкнутися всієї планети.

Згідно з останнім прогнозом Європейського центру середньострокових прогнозів погоди на метеорологічний період, у тропічній частині Тихого океану вже спостерігається сильна аномалія Ель-Ніньйо. Значення перевищують +2 градуси по всьому регіону ENSO, що є помітною аномалією вже протягом літнього сезону.



Останній прогноз на метеорологічний період / Взято із сайту Європейського центру середньострокових прогнозів погоди

Явища Ель-Ніньйо зазвичай досягають піку у період пізніший за літо. Останній прогноз тепер охоплює осінь і демонструє аномалії температури океану до листопада 2026 року. Ми бачимо справді сильне явище з аномаліями, що досягають піку у понад +4,5 у східних регіонах. Це лише прогноз, але якщо він підтвердиться, це буде історично рекордне за силою явище Ель-Ніньйо.



Аномалії температури океану також відбуватимуться восени 2026 року / Взято із сайту Європейського центру середньострокових прогнозів погоди

Останні прогнози також продовжують тенденцію посилення явища Ель-Ніньйо з кожним новим прогнозом. Адже вони адаптуються до останніх атмосферних змін, конкуруючи з найсильнішими явищами минулого.

Які наслідки наша планета вже невдовзі може відчути?

Оскільки явище Ель-Ніньйо демонструє швидке посилення – це означає, що з початком метеорологічного літа слід очікувати на атмосферні зміни.

Це вже чітко помітно в останньому прогнозі потенційної швидкості вітру на липень 2026 року. Він показує сильну аномалію висхідного потоку повітря в Тихому океані та низхідного потоку в Індійському океані. Таким чином, можна стверджувати про наявність явища Ель-Ніньйо в атмосфері на початку літа.



Перші ознаки Ель-Ніньйо будуть помітними вже на початку літа / Ben Noll

Нижче представленj літній метеорологічний реаналіз аномалій тиску на початку періоду Супер Ель-Ніньйо. Він показує наявність області низького тиску у районі східної частини Сполучених Штатів чи Східної Канади, вздовж західного узбережжя Європи та у Північній Атлантиці. Над Європою спостерігається переважна сфера високого тиску.



Метеорологічний реаналіз аномалій тиску на початку періоду Супер Ель-Ніньйо / Взято із сайту Severe Weather

Ця тенденція відображена в останньому прогнозі на червень – серпень: область низького тиску над східною частиною США або Cхідною Канадою підтримує північний потік повітря. І це забезпечує нормальні літні температури у Східній Канаді, на Середньому Заході, Північному Сході США та східному узбережжі. Для центральної та західної частин США та Західної Канади прогнозують температури, вищі за норму.

Прогноз погоди на літо у Північній Америці / Взято із сайту WeatherBELL

Характер опадів також відображає вплив Ель-Ніньйо, що розвивається, оскільки це зазвичай приносить сильніший субтропічний струменевий потік. Отже, зросте кількість опадів у південній половині Сполучених Штатів, але прогноз також показує збільшення опадів на північних рівнинах і у верхньому Середньому Заході.

Над Європою також спостерігається точна картина погоди із зоною високого тиску, як показано у наведеному вище аналізі. Тут ми бачимо тепловий купол над центральною та західною частинами. Це також відповідає прогнозу про кількість опадів, нижчу за норму, у центральній, західній і північно-західній частинах.



Прогноз погоди на літо у Європі / Взято із сайту WeatherBELL

Це вказує на наявність системи високого тиску над континентом, але замість півночі вона, мабуть, розташована трохи на південь – над центральними районами та над Великобританією. Прогноз тиску Європейського центру середньострокових прогнозів погоди підтверджує вищевказану інформацію.



Що відбуватиметься з тиском у 2026 році / Взято із сайту Європейського центру середньострокових прогнозів погоди

Але, як ми згадували вище, справжній пік Ель-Ніньйо припадає на пізніший період – на осінь та зиму. А останні довгострокові прогнози тепер охоплюють і осінь 2026 року.

Чи буде аномально спекотне літо через Ель-Ніньйо в Україні?

Синоптики наразі закликають не поспішати з висновками. За їхніми словами, ймовірність розвитку Ель-Ніньйо наразі становить близько 40%, але явище не має прямого зв'язку з погодою в країні.

Представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха підтвердила, що є ймовірність початку процесу Ель-Ніньйо. Однак, додає вона, це періодичне масштабне підвищення температури поверхні води у центральній і східній екваторіальних частинах.

Ці процеси на планеті часто пов'язують з особливо спекотним літом з дощами. Певний зв'язок Ель-Ніньйо з вищими температурами та більшою кількістю опадів дійсно є,

– зауважила Птуха.

Вона підкреслює, що загалом між процесами на Землі є певний баланс. Наприклад, цьогорічний січень у світі був на п'ятому місці за кількістю тепла за історію спостережень, тоді як у нас, в Україні, – навпаки, був дуже холодним, як, власне, і лютий.

