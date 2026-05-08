Є папа, якого обрали майже випадково, а є той, хто отримав у подарунок слона. 8 травня минає перша річниця з дня коли Лева XIV, першого американського понтифіка в історії обрали на Петровий престол. Це чудовий момент, щоб нагадати дивовижні моменти з історії папства.

Не пропустіть Єлизавета II таємно втекла з палацу в День перемоги: що майбутня королева робила серед натовпу

Які неймовірні історії пов'язують з римськими папами?

Одне з найлегших для сприйняття, але дуже несподіваних спостережень – зв’язок пап із баскетболом. Іван Павло II та Франциск були почесними членами Harlem Globetrotters – знаменитої американської баскетбольної шоукоманди. Їх відзначили не за спортивні рекорди, а за вплив, характер і гуманітарну діяльність. Обидва навіть отримали іменні майки, повідомляє Bored panda.

Папа – це не лише офіційний титул, протоколи й церемонії. Іноді це ще й момент, коли людині в білому вбранні вручають баскетбольну форму – і це теж стає частиною великої хроніки.

Ви цього не знали про римських пап / Фото Unsplash

У 1513 році португальський король Мануел I зробив Папі Леву X подарунок, який сьогодні здавався б майже неможливим. Він надіслав до Рима слона на ім’я Ганно. Тварина швидко стала улюбленцем понтифіка, а сам Лев X навіть написав королю листа з подякою. Після смерті Ганно папа замовив Рафаелю настінне зображення слона. Воно не збереглося – його знищили під час пізніших перебудов.

Конклави зазвичай сприймають як дуже закритий і продуманий процес. Але історія Бенедикта XII показує, що навіть там могли траплятися несподіванки. У 1334 році кардинали нібито голосували за Жака Фурньє як за умовного кандидата, щоб зрозуміти настрої всередині конклаву. Та голосів виявилося достатньо. Переголосування вже не проводили – і так Фурньє став Папою Бенедиктом XII.

Ще одна дивина стосується імен. Португалець Педру Жуліан, обраний у 1276 році, узяв ім’я Іван XXI. Проблема в тому, що його попередником з таким іменем був Іван XIX, а Івана XX фактично не було. Причиною стала помилка в підрахунку попередніх пап з іменем Іван. Згодом історики розібралися, але номер уже залишили. Тож у списку понтифіків після Івана XIX одразу йде Іван XXI.

Який найтемніший суд в історії папства?

Один із найтемніших епізодів – так званий "Трупний синод". Після смерті Папи Формоза його політичний противник і наступник Стефан VI наказав витягти тіло попередника та влаштувати над ним суд. Формоза визнали винним, а потім його тіло викинули в Тибр.

Тіло папи Формоза, поховане кілька місяців тому, було принесено перед папою Стефаном та його радою і покладено, одягнене в прелатські шати, на державне місце. Призначивши тіло дияконом для радників, вони звернулися до нього з таким зверненням: «Чому ти, будучи єпископом Порто, спонуканий своїми амбіціями, узурпував вселенську кафедру Риму?».



Тіло старого, немов жахлива лялька, могло кивати головами та згинатися, поки слуги підтримували його, або ж розвалюватися жахливим згортком, якщо залишати його в спокої, але воно не видавало жодного звуку; і диякон, ймовірно, був би обережним у його захисті, бо поблизу були темні діри, окрім гробниць,

– описує цю сцену історик Джордж Айвз.

Історія на цьому не завершилася. Стефана VI невдовзі усунули, а тіло Формоза згодом повернули й поховали у соборі Святого Петра. Навіть для середньовічної політики це був епізод, який виглядав надто жорстко.

Яке дивовижне життя мали деякі папи?

Історія папства має не лише урочисті церемонії, конклави й довгі богословські суперечки. У ній траплялися епізоди, які сьогодні звучать майже неправдоподібно. Один із них пов’язують із Папою Інокентієм VIII, який помер у 1492 році – саме того року, коли Колумб вирушив у свою першу подорож через Атлантику, Buzzfeed.

Цікаві історії про Папу Римського / Фото Unsplash

За свідченнями, наприкінці життя Інокентій VIII був настільки виснажений, що майже не міг приймати їжу. У джерелах згадується, що йому давали лише кілька крапель молока з грудей молодої жінки, бо це вважали чи не єдиним, що його організм ще міг засвоїти. Цей епізод часто подають як одну з найдивніших деталей останніх днів понтифіка. Водночас навколо його смерті існують і значно сумнівніші перекази, тому історики зазвичай обережно відділяють підтверджені згадки від пізніших легенд.

Не менш незвичний факт стосується двох інших пап – святого Гормізда та святого Сільверія. Вони залишилися в історії як єдина офіційно відома пара "батько – син", де обидва згодом очолили Римську церкву. Гормізд був папою у 514–523 роках, а його син Сільверій посів престол уже пізніше – у 536 році. На перший погляд, це звучить як порушення церковних правил. Насправді ситуація була іншою. Гормізд одружився і став батьком ще до того, як отримав вищі церковні свячення. Тому для свого часу цей факт не вважався скандальним у тому сенсі, як його могли б сприймати сьогодні. Католицька енциклопедія прямо зазначає, що він мав сина до входження у вищий клір, а вже потім Сільверій сам зробив церковну кар’єру і став папою.

Саме такі деталі й показують, що історія Ватикану не завжди вкладається у звичні уявлення. За офіційними титулами часто стояли люди з дуже різними біографіями – іноді драматичними, іноді дивними, а часом такими, що більше схожі на сюжет історичного роману, ніж на суху церковну хроніку.

Цікаве з історії

Інтернет "вибухнув" новими теоріями змов. Все через те, що сина Дональда Трампа "знайшли" у книзі, яка була написана 1893.

Конспірологи одразу ж пов'язали цю історію з дядьком Дональда Трампа. Той мав доступ до документів Ніколи Тесли, що породило припущення про подорожі в часі та "секретні технології".