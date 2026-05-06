Все почалося зі старої дитячої книжки, яку майже ніхто не згадував понад сто років. Але кілька дивних збігів перетворили її на одну з найпопулярніших конспірологічних теорій інтернету. У центрі цієї історії – Баррон Трамп, молодший син Дональда Трампа та роман XIX з загадковими сюжетами про подорожі в часі, пише Times of India.

До теми Трамп – серед лідерів: які ще політики ставали "жертвами" карикатури

Який роман йде мова?

Американський письменник Інгерсолл Локвуд у 1893 році видав книгу "Baron Trump’s Marvelous Underground Journey". У ній головний герой – заможний хлопчик, на ім'я Барон Трамп, який живе у "Замку Трамп". Саме ці деталі й викликали хвилю обговорень через понад 130 років після виходу книги. Користувачі соцмереж звернули увагу не лише на ім’я героя, а й на збіги з членами родини Трампів.

У романі Барон описаний як хлопчик із багатої родини, який має "дуже активний мозок" і швидко нудьгує від розкішного життя. Ілюстрації до книги також активно обговорювали в мережі, адже персонажа зображували у дорогому одязі та коштовностях. У книзі герой подорожує до Росії разом із загадковим наставником, якого називають "майстром усіх майстрів". Його ім’я – Дон.

Ще більше шуму викликав інший роман Локвуда – "The Last President". У ньому йдеться про політичного аутсайдера з Нью-Йорка, який несподівано стає президентом США. Після виборів місто охоплюють протести та хаос.

У романі є рядки про масові заворушення, натовпи на вулицях та обурення через нового президента. Саме це прихильники теорії змови почали порівнювати з подіями після перемоги Дональда Трампа на виборах.

Чому з’явилася теорія про подорожі в часі?

Конспірологи пішли ще далі й почали пов’язувати історію з дядьком Дональда Трампа – Джоном Трампом. Відомо, що він мав доступ до документів винахідника Ніколи Тесли після його смерті. Через це в інтернеті з’явилися припущення про нібито "секретні технології" та експерименти з часом.

Чи приховує щось Барон Трамп / Колаж 24 Каналу

До теорії також "підшили" старі малюнки художника Чарльза Делльшау. Він створював фантастичні літальні апарати, а на деяких ескізах люди помітили слово "TRUMP" і числа 45 та 47 – саме такими президентськими номерами став Дональд Трамп.

Через це в соцмережах почали писати, що родина Трампів нібито "знала майбутнє". Жодних доказів цьому немає, однак теорія стала настільки популярною, що її довелося коментувати навіть Ларі Трамп.

Лара Трамп, яка веде програму "Мій погляд" на Fox News, активно бере участь у політичному житті Республіканської партії, інформує Hindustan times. До родини Трампів вона приєдналася у 2014 році, коли одружилася з Еріком Трампом – третім сином Дональда Трампа та Івани Трамп. Зараз Лара є невісткою президента США та матір’ю двох його онуків.

Баррон Трамп – не мандрівник у часі,

– заявила вона у своєму подкасті, назвавши теорію божевільною.

Чи можливі подорожі в часі?

Попри те, що подорожі в часі зазвичай асоціюються з фантастичними фільмами та конспірологією, фізики не вважають саму ідею абсолютно неможливою, пише Scientific american. Ба більше – деякі закони фізики справді допускають дивні часові ефекти.

Інше питання в тому, чи реально це використати у справжньому житті. Насправді люди вже "рухаються" в часі – просто дуже звично й непомітно. Ми постійно рухаємося вперед зі швидкістю одна секунда за секунду. Але, згідно з теорією відносності Альберта Ейнштейна, цей темп може змінюватися залежно від швидкості руху та сили гравітації.

Що швидше рухається людина, то повільніше для неї минає час. Схожий ефект виникає і поблизу дуже масивних об’єктів. Потужна гравітація буквально "сповільнює" хід секунд.

Поблизу масивних тіл – поблизу поверхні нейтронних зірок або навіть на поверхні Землі, хоча це незначний ефект — час тече повільніше, ніж далеко,

– стверджує Дейв Голдберг, космолог з Університету Дрекселя.

Найекстремальніший приклад – чорні діри. Через колосальну гравітацію час біля них може сповільнюватися настільки сильно, що для однієї людини мине лише кілька годин, тоді як на Землі за цей період можуть пройти сотні або навіть тисячі років.

Якщо людина після такого повернулася б назад, для неї це фактично виглядало б як подорож у майбутнє. І, як наголошують науковці, це не фантастика, а реальний ефект, який описують сучасні закони фізики.

Неймовірний факт про скорпіонів

Скорпіони здаються істотами з фільмів жахів, але частина з них живе у звичайних пустелях, лісах і навіть біля людських поселень. Вони можуть світитися в ультрафіолеті, а деякі види здатні обходитися без їжі майже рік.

Найбільше людей лякає їхній хвіст із жалом. Чому укус скорпіона настільки болючий, як працює його отрута і чи всі скорпіони справді смертельно небезпечні – читайте у матеріалі.