Політична карикатура має доволі давню історію. Але і сьогодні вона не втратила своєї популярності та актуальності. Докладніше про політичну карикатуру та хто з політиків ставав її "жертвами" – розповість 24 Канал.

Що таке політична карикатура?

Якщо коротко, то політична карикатура – це малюнок (здебільшого гіперболізоване та викривлення зображення), створений з метою висловлення коментаря щодо політики, політиків і поточних подій, пише Britannica.

Карикатури відіграють не лише важливу роль у політичному дискурсі, а і є проявом свободи слова та друку. Це переважно засіб вираження думок, і стосуються вони актуальних і важливих політичних питань.

Політична карикатура також є художнім засобом, що характеризується як метафоричною, так і сатиричною мовами. Вона може вказувати на контекст, проблеми та протиріччя у політичній ситуації. Головна мета карикатури – не просто розважити, а змусити замислитися.

При цьому карикатурист повинен пам'ятати, чи зможе аудиторія зрозуміти його карикатуру. У разі успіху політичні карикатури можуть виконувати важливу функцію критики та контролю в суспільстві. Крім того, політичні карикатури можуть сприяти формуванню думок і демонструвати нестандартний погляд на ту чи іншу подію.

У політиці у мене практично немає обмежень, крім того, що аудиторія в преси, де я можу це публікувати, може бути дуже невеликою. А так, намагаюся робити все максимально жорстко. Якщо перефразувати цитату Ежена Йонеско про літературу: "Карикатура має бути у тисячі разів смішнішою, ніж життя",

– підкреслював український політичний карикатурист Олег Смаль у коментарі "Громадському".

Український художник Володимир Казаневський додає, що карикатура повинна критикувати. За його словами, найпатріотичнішою є найгостріша карикатура, найдотепніша, яка зображує якесь зло, що є у нашому суспільстві. Адже, на його думку, карикатура це перебільшення, а карикатуристи – співці добра та краси.

Традиція політичної карикатури сягає своїм корінням часів античності, а здобула свою популярність у ключові історичні моменти. До прикладу. Мартін Лютер використовував карикатури під час Реформації. Також відома впливова карикатура Бенджаміна Франкліна "Приєднуйся чи помри", створена у роки колоніальної Америки. Серед відомих політичних карикатуристів – Томас Наст, відомий своєю критикою політичної корупції у XIX столітті, та Герберт Блок, який торкався широкого кола соціальних і політичних питань упродовж XX століття, розповідає докторка філософії Кеті Ворнс.



Приклад американської політичної карикатури авторства Томаса Наста, 1877 рік / Взято з офіційного сайту Сенату США

Сьогодні політичні карикатури публікують ледь не усі провідні медіа прикрашають ними свої обкладинки. Крім того, їх можна побачити у блогах і соцмережах.

Хто з відомих політиків став "жертвою" карикатури?

Мабуть, немає у світі політика, на якого не малювали б карикатури. Дістається усім, адже політичні рішення можуть грати важливу роль не тільки для однієї країни, а і для цілого світу. Тому вони можуть багатьом не подобатися.

Щоправда, зараз найменше карикатур на Президента України Володимира Зеленського, оскільки його країна перебуває у стані війни та є жертвою російської агресії. Але такі малюнки все ж є, і їхня мета – не розкритикувати, а висміяти українського лідера. Створюють їх здебільшого або його недоброзичливці, або на замовлення Кремля. Щодо нормальних карикатур, то переважно на тлі Зеленського висміюють іншого політика.



Приклад карикатури з Володимиром Зеленським / Clay Bennett / GoComics

А найбільше карикатур створили, мабуть, на Дональда Трампа. Президент США вже апріорі є карикатурним образом. А доливають олії у вогонь його гучні заяви та рішення, які часто під собою не мають жодного підгрунтя, а також неоднозначна поведінка.

Сьогодні господаря Білого дому критикують не лише американці, а і ледь не у всьому світі. Дістається йому, зокрема, за його безмежну любов до Путіна, за бальну залу, за війну проти Ірану, за критику деяких медіа, які він називає "фейковими новинами", та позиціювання себе як короля та Бога.

Політичні карикатури на Дональда Трампа / Взято із сайтів The Daily Cartoonist, Politico, GoComics, NakedPastor, Сreators, Tribune Content Agency

Друга за популярністю постать, яку зображують у карикатурах, – Володимир Путін. Диктатор передусім потрапляє під удар за безглузду війну проти України, яка почалася ще у 2014 році. Водночас над ним іронізують за його переможні заяви – через це його порівнюють зі Сталіним і Гітлером.

Як карикатуристи зображують Путіна / Сергій Йолкін, Олексій Кустовський, GoComics, Tribune Content Agency

Серед європейських лідерів найбільше на горіхи дістається Еммануелю Макрону. Найчастіше його зображують як Наполеона. Ба більше, у 2018 році у Швейцарії було виставлено понад 100 карикатур на Макрон, де його також порівнювали з Юпітером і Суперменом, пише Euronews.

Ми критикуємо Францію, звісно. Ми дозволяємо собі критикувати все, із чим у країні є негаразди. Треба розуміти, що французи взагалі ніколи нічим не задоволені. Це принцип життя. Ми завжди бурчимо. І завжди пишаємося тим, що ми – французи,

– зауважує французький ілюстратор-карикатурист Родо.

У яких образах постає Еммануель Макрон у карикатурах / Le Bonbon, Euronews, Chappatte dans Le Temps

Cеред інших "карикатурних" політиків можна відзначити:

канцлера Німеччини Фрідріха Мерца;

Карикатури на Фрідріха Мерца / Cartoon Movement, Toonpool

очільницю Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн;

У яких образах постає Урсула фон дер Ляєн у карикатурах / Cartoon Movement

прем'єра Великої Британії Кіра Стармера.

Як на карикатурах зображують Кіра Стармера / Ben Jennings / The Guardian, The Times, Toonpool

Яка ситуація з карикатурою в Україні?

В Україні також є своя карикатура. Одразу ж спадає на думку легендарний український сатирично-гумористичний ілюстрований часопис "Перець". Цей журнал видають аж з 1922 року. Щоправда, перші номери були переповнені радянською пропагандою.

У другій половині XX століття "Перець" стає одним з найпопулярніших видань не тільки в Україні, але й у деяких інших радянських республіках. Свого піку він досягнув у 1986 році, коли його тираж сягав 3,3 мільйона номерів, мовиться на офіційному сайті видання.

Останні політичні карикатури із журналу "Перець" / Взято з офіційного сайту видання

Щоправда, сьогодні друковану версію журналу вже не купиш. Через фінансові проблеми він закрився у 2019 році. Проте його сайт досі працює, і саме там їхні популярні карикатури та шаржі.

Окрім авторів "Перцю", в Україні є й інші художники-карикатуристи – зокрема, вищевказані Олексій Смаль, Олексій Кустовський і Володимир Казаневський. Як зазначав останній, зараз триває війна, тому всі сили кинуто на боротьбу із безжальним окупантом. Натомість деякі теми зараз поставлено на паузу.

Є такі речі, які мені переступити вкрай складно. Наприклад, якщо взяти війну між Росією та Україною, наші воїни захищають, скажімо, мене. В армії є зловживання, є корупція, але я не можу сьогодні малювати карикатури, які критикували б нашу армію. У мене є якийсь внутрішній бар'єр, я не можу його переступити,

– наголошує Володимир Казаневський.

Олег Смаль додає: оскільки Україна у стані війни, то він не хоче, щоб наші захисники стали якимись кровожерами.

Який вигляд має українська політична карикатура у часи війни / Олексій Кустовський / "Радіо Свобода", Український культурний фонд

Яка карикатура нещодавно з'явилася на Трампа?

Наприкінці лютого Карикатурист The Guardian Стівен Ліллі вирішив висміяти політику Дональда Трампа щодо війни в Україні, зокрема його мирні потуги.

Художник зобразив президента США, який сидить на величезній кулі у вигляді обличчя Путіна. Водночас Володимир Зеленський котить цю кулю вверх, до вершини гори, докладаючи зусиль.

Персонаж американського політика говорить: "We're making a progress" ("Ми досягнемо прогресу"). А на самій вершині стоїть табличка "Peace" ("Мир").



Карикатура художника Стівена Ліллі, що висміює мирні потуги Трампа / The Guardian