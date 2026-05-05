Мішель і Лавінія були зачаті природним шляхом, розвивалися разом в одній утробі та народилися від однієї матері з різницею у кілька хвилин. Але є зведеними сестрами, повідомляє BBC.

Вони з'явилися на світ завдяки надзвичайно рідкісному біологічному процесу, який називається гетеропатернальна суперфекундація. Щоб це сталося, жінка повинна випустити більше ніж одну яйцеклітину протягом одного циклу. Ці яйцеклітини мають бути успішно запліднені сперматозоїдами різних чоловіків, а сформовані ембріони повинні вижити протягом вагітності.

У світі ідентифікували лише близько 20 таких випадків. Ба більше, Лавінія та Мішель – єдина пара близнюків з різними батьками, задокументована у Великій Британії.

Вони мали складне дитинство. Сестер передавали з дому в дім і від одних опікунів до інших. Єдиною стабільністю, яку мали різнояйцеві близнючки, були вони самі одна для одної.

Вона була єдиною річчю, яка належала мені, єдиною річчю, у якій я була впевнена, єдиною річчю, щодо якої не сумнівалася,

– підкреслює Лавінія.



Протягом дитинства дівчата переїжджали з однієї прийомної родини до іншої / Колаж BBC

Їхня мати була вразливою 19‑річною дівчиною, коли їх народила у Ноттінгемі у 1976 році. За словами Мішель, жінка зазнавала насильства з боку вітчима. Ба більше, протягом дитинства постійно переходила з прийомної сім'ї до іншої та з притулку до притулку.

Мати була відсутньою протягом значної частини їхнього життя. Коли дівчаткам виповнилося п'ять років, вона отримала місце для навчання в університеті у Лондоні. Тому залишила дітей у Ноттінгемі з матір'ю своєї найкращої подруги, яку близнючки називали "бабусею".

Бабуся була суворою – не дуже емоційною, не дуже ніжною. Єдиною постійною річчю, яку я мала, була Мішель. Поки поруч була сестра‑близнючка, як почувалася у безпеці. Ми з нею були проти всього світу,

– зазначає Лавінія.

У 10 років дівчатка приєдналися до матері в Лондоні. Але за кілька років Лавінію та Мішель відправили жити в одному зі старих прийомних будинків їхньої матері. Вони не могли зрозуміти, чому мати хотіла триматися від них на відстані. Лавінія каже, що фізично й емоційно їхня мати завжди була недосяжною.

Хто є батьком кожної з них?

Коли сестри‑близнючки запитували, хто їхній батько – мати завжди відповідала, що це чоловік, на ім'я Джеймс. Однак, за словами Мішель, його не було у їхньому житті.

Повернувся чоловік до близнючок, коли їм було близько 15 років. Його вдалося розшукати Лавінії. Хоча вона вважала, що впізнає в ньому себе, однак Мішель ніколи не була впевнена, що це саме її батько.

Наприкінці 2021 року у їхньої матері почалася рання деменція, і вона більше не могла відповідати на їхні запитання. Мішель побачила фотографію Джеймса й ще більше переконалася, що він не може бути її батьком.

"Я просто подумала: ти навіть зовні на мене не схожий", – каже вона.

Зрештою Мішель купила собі набір для тестування ДНК. Результати надійшли 14 лютого 2022 року – у той самий день, коли померла їхня мати. Тест показав, що прізвища Джеймса не було у батьківській лінії Мішель – він не був її батьком.

Після кількох тижнів розслідування жінка з'ясувала, що її батьком є Алекс – брат жінки, яка була подругою їхньої матері. Вона зв'язалася з кількома членами його родини. Ті попередили її, що він роками боровся з алкоголізмом і наркотичною залежністю та жив на вулиці.

Мішель і Лавінія зустрілися із жінкою, на ім'я Олівін, яку Мішель вважала новою двоюрідною сестрою для них обох. Мішель одразу відчула зв'язок і "рідну кров".

Але Лавінія цього не відчула. І коли Олівін дістала фотографії своєї родини, Лавінія не побачила себе у їхніх обличчях.

Тож також вирішує зробити ДНК‑тест. Вона не очікувала іншого результату, ніж у Мішель, але їй потрібно було щось зробити з дедалі більшим відчуттям неспокою, що родина Алекса – не її родина.

Коли відкрила результати й побачила приголомшливу правду про те, що її близнючка є її зведеною сестрою, Лавінія була розбита та розлючена.

Я злилася на Мішель через те, що вона змусила мене через це пройти, бо я просто не хотіла цієї реальності,

– розповідає Лавінія.

Однак відкриття на цьому не закінчилися. Коли Лавінія уважніше подивилася на свої результати, вона побачила, що Джеймс не був і її батьком. Вона не мала жодного бажання дізнаватися правду. Але Мішель була сповнена рішучості отримати відповіді. Переглядаючи результати своєї близнючки, вона знайшла Артура – біологічного батька Лавінії.

Близнючки ніколи не дізнаються, чи підозрювала їхня мати, що у них різні батьки.

"Це, мабуть, зводило її з розуму. Вона мусила щось бачити, щось відчувати. Десь у глибині душі мама знала, але перебувала у сильному запереченні", – вважають сестри.



Сьогодні Мішель і Лавінії – по 49 років / Фото взято із сайту BBC

Як пройшла зустріч з Артуром?

Сестри поїхали, щоб зустрітися з ним у його домі у Західному Лондоні. За словами Лавінії, він трохи нервував, але у нього дуже життєрадісний характер – як у неї.

Наприкінці зустрічі вона поцілувала Артура в щоку. Жінка каже, що просто відчула внутрішній поклик і її до нього потягнуло.

Відтоді Лавінія й Артур дуже зблизилися. Вони бачаться кілька разів на місяць, і часто на їхні зустрічі приходить і Мішель. Згодом Артур сказав їй, що вона теж може називати його татом.

Мені здається, що я знайшла місце, де можу відчувати приналежність, і це місце – поруч із моїм татом,

– зауважує Лавінія.

Під час однієї з наступних зустрічей близнючки запитали Артура, що він знає про те, як вони були зачаті.

"Він сказав: "Твоя мама постукала у мої двері. Вона була дуже засмучена. Вона плакала". Вона прийшла до нього, бо була в небезпеці й у стані шоку. Вона звернулася до нього у момент гострої потреби", – каже Мішель.

Що відомо про зустріч Мішель з її біологічним батьком – Алексом?

Мішель також змогла зустрітися зі своїм біологічним батьком Алексом через інших нещодавно знайдених родичів. За її словами, він очевидно тоді перебував під впливом наркотиків.

Він – мій, я – його, але я не відчувала, що це людина, яку мені потрібно брати із собою у майбутнє. Мені просто потрібно було знати,

– підкреслює вона.

Що дали ці відкриття близнючкам?

Оскільки Мішель і Лавінія – різнояйцеві близнючки, то вони завжди усвідомлювали свої відмінності. Істини, які відкрили їхні ДНК, спочатку зробили ці відмінності ще разючішими. Але між ними завжди буде унікальний зв'язок.

Ми – диво. Між нами завжди буде близькість, яку неможливо зруйнувати,

– наголошує Лавінія.

Мішель додає, що вона – її сестра‑близнючка, і різний батько у кожної нічого не змінює.

