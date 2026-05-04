Вона виросла в заможній родині, навчалася в Оксфорді й мала всі шанси прожити спокійне життя серед привілеїв. Натомість обрала зовсім інший шлях – радикальний, небезпечний і такий, що шокував навіть тих, хто знав її особисто, інформує BBC.

Цікаво Лише одне ліжко у заповіті Шекспіра: розгадка таємниці його дружини

Від світських балів до підпілля: як усе почалося?

Історія Роуз Дагдейл виглядає як різкий розрив із власним життям. Вона народилася у заможній британській родині й від дитинства жила за сценарієм, який майже не залишав вибору. Гувернантки, престижні школи, світські виходи, знайомства "правильного кола" – її майбутнє повинно було бути легким та безхмарним.

Таємниця життя Роуз Дагдейл / Скрін з відео

Змалечку дівчину готували до спокійного життя у статусному середовищі. Та вже в юності ця роль викликала в неї протест. Світ розкоші здавався штучним і порожнім.

Пізніше вона згадувала свій дебютантський бал як "одну з тих порнографічних церемоній, які коштують приблизно стільки, скільки 60 пенсіонерів отримують за шість місяців.

Навчання в Оксфорді лише посилило внутрішній конфлікт. Там вона вперше відкрито протестувала – навіть проникла на закриті дебати, перевдягнувшись у чоловічий одяг. Це був сигнал: вона вже не збиралася жити за нав’язаними правилами.

Як вона пройшла шлях від ідей до радикальних дій?

Після університету вона ще намагалася жити "нормальним" життям – працювала економісткою, викладала. Але події кінця 1960-х років змінили її остаточно. Протести, революційні рухи, поїздка на Кубу – усе це поступово віддаляло її від минулого. Вона почала працювати з бідними громадами Лондона, приховуючи власне походження. Згодом віддала майже весь свій спадок. І це вже був не жест протесту, а свідомий розрив із власним класом.

Як приклад відданого, майже героїчного опору свого часу. Історію Роуз Дагдейл навряд чи можна перевершити, –

стримано зауважила Фіона Маккарті у книзі 2006 року "Останній реверанс: кінець дебютантки".

Поворот стався тоді, коли вона зацікавилася конфліктом у Північній Ірландії. Вона не просто підтримувала ідеї – вона почала діяти. Навіть організувала напад на будинок власних батьків, щоб профінансувати діяльність.

Під час суду сказала батькові: "Я люблю тебе, але водночас ненавиджу все, що ти уособлюєш".

Як сталося одне з найгучніших пограбувань у світі мистецтва?

Її перші кроки у бойових діях виглядали радше хаотично. У 1974 році вона взяла участь у спробі атаки з гелікоптера – планували скинути вибухівку на поліцейську дільницю. Але все пішло не за планом. Машина була перевантажена, частину бомб довелося скинути в море, інша не спрацювала.

Операція закінчилася провалом і насмішками. Військові навіть жартували, називаючи це "молочною бочкою класу "повітря-земля". Втім, цей провал не зупинив її. Навпаки – далі все стало значно серйозніше.

У квітні 1974 року вона опинилася в центрі одного з найгучніших злочинів у світі мистецтва. Озброєна група увірвалася до маєтку Рассборо в Ірландії – дому колекціонера Альфреда Бейта. Напад був жорстким і швидким. Господаря вдарили, працівників зв’язали, картини буквально зривали зі стін.

Їх очолювала жінка з акцентом, який здавався французьким. Вони запхали леді Бейт до підвалу, зв'язали сера Альфреда та п'ятьох його працівників, а потім почали виривати найкращі картини з рам,

– описував тоді кореспондент BBC.

Серед викраденого – роботи Вермеєра, Гойї, Веласкеса. Такому здобутку позаздрив би будь-який колекціонер.

Чим закінчилася її історія після арешту?

Довго переховуватися не вдалося. Поліція знайшла її в Ірландії разом із викраденими картинами. Спроба видати себе за туристку провалилася – "очевидно, їх це не переконало", згадувала вона пізніше. На суді вона не відступила і заявила, що є "гордо, непідкупно винною". Її засудили до тривалого ув’язнення.

Саме у в’язниці вона народила сина, а згодом навіть одружилася зі своїм спільником, пише RTЕ.Після звільнення вона не повернулася до колишнього життя. І навіть через десятиліття не шкодувала про свій вибір.

Вона прямо сказала, що "найщасливішим днем її життя" було захоплення гелікоптера – момент, коли, за її словами, вона вперше відчула, що живе по-справжньому.

Цікаве з історії

Анна Болейн – одна з найзагадковіших жінок в історії. Вона завоювала серце короля Генріха VIII та є матір'ю королеви Єлизавети I, однак досі тривають суперечки щодо того, як вона виглядала.

Лише зараз програмістам вдалося трішки наблизитися до істини. Однак портрет, створений за допомогою технологій, неможливо назвати фінальним.