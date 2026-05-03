Ім’я Енн Гетевей зазвичай з’являється поруч із кількома відомими фактами – ранній шлюб, діти, життя в Стратфорді. У біографії Вільяма Шекспіра є деталь, яка вперто не дає дослідникам спокою вже кілька століть. У заповіті він залишив дружині лише "друге найкраще ліжко". Чому так сталося – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Що відомо про дружину Шекспіра?

Вільям Шекспір одружився з Енн Гетевей у листопаді 1582 року. Цей шлюб тривав до кінця його життя. Йому було лише 18, тоді як їй – 26, і на момент весілля вони вже чекали на дитину. Для того часу це виглядало незвично: жінки зазвичай виходили заміж приблизно в цьому віці, а от Шекспір вважався ще надто молодим, тому потребував дозволу від батька нареченої, пише Shake speare.

Через вагітність Енн церемонію довелося організовувати поспіхом. Спеціальний дозвіл Єпископського суду у Вустері дозволив провести шлюб поза межами рідної парафії. Документи підтверджують сам факт одруження, але місце лишається невідомим – дослідники називають одразу кілька можливих церков.

Весілля в епоху Тюдорів мало свої традиції. Наречена вдягала найкращий одяг і прикрашала волосся гірляндою з трав. Подружки розстеляли перед нею очерет, щоб не забруднити сукню. Наречений з’являвся у святковому дублеті, його супроводжували друзі під музику сопілки й табури.

Церемонія починалася просто біля входу до церкви, де освячували обручку, а вже потім усі заходили всередину на службу.

Чи робила Енн Шекспір свій внесок у дохід сімʼї?

Попри поширений образ "тихої дружини", Енн Гетевей, схоже, відігравала значно активнішу роль у житті родини.

Чим займалася дружина Шекспіра / Скрін Mr. Louis | Today in History

Є свідчення, що вона самостійно розпоряджалася грошима – зокрема, позичала їх у пастуха Томаса Віттінгтона. Крім того, родина займалася виробництвом солоду – важливого інгредієнта для пива, і цим ремеслом зазвичай опікувалися саме жінки.

Хоч саме Шекспір був названий в записах законним главою домогосподарства, виробництвом солоду займалися виключно жінки. Додаткові документи в Shakespeare Birthplace Trust свідчать про те, що дружина Шекспіра приймала постояльців і пропонувала гостинність, наприклад, вітаючи проповідників, які приїжджали до міста.



Все це свідчить про те, що вона зробила свій внесок у сімейний бюджет та дозволила інвестувати їх у великі об'єкти нерухомості,

– зазначає Леною Коуен Орлін, почесна професорка англійської мови Джорджтаунського університету та авторка книги "Приватне життя Вільяма Шекспіра".

Чому він залишив дружині тільки ліжко?

У заповіті Вільяма Шекспіра є деталь, яка роками викликала подив – він передав дружині Енн лише ліжко. Довгий час це трактували як холодність або навіть відчуження між подружжям. Та сучасні дослідники дивляться на це значно спокійніше: у тогочасній практиці подібні формулювання були звичайними. Основну частину майна Шекспір справді заповів старшій доньці Сюзанні, зазначає Britannica.

Дружину згадав лише раз: "Я дарую своїй дружині своє друге найкраще ліжко з меблями".

Але це не виглядає образою, якщо врахувати контекст. У заповітах того часу речі часто перераховували сухо і буквально – "найкраще", "друге", "третє" – як спосіб розрізнити майно, а не оцінити його цінність. Найкраще ліжко зазвичай залишали для гостей або передавали як родинну реліквію.

Варто також пам’ятати – Анна не залишалася без засобів до життя. За тодішніми законами вона мала право на третину всього майна, набутого у шлюбі, і фактично контролювала ці доходи до кінця життя. Землі й будинки, які придбав Шекспір, приносили стабільний прибуток. Тож цей запис у заповіті – радше символічний жест, ніж реальний показник ставлення.

