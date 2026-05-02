Мало хто знає про родину бен Ладена, яка жила поруч, переїжджала разом із ним і зрештою опинилася в зовсім іншій реальності, ніж до початку створення Аль Каїди, повідомляє 24 Канал. Після 2011 року їхнє життя різко змінилося – і ця історія точно варта уваги.

У якій сім’ї народився Осама бен Ладен і звідки взялися мільярди його родини?

Історія родини Осами бен Ладена починається з людини, яка фактично створила своє ім’я з нуля. Мухаммед бін Авад бін Ладен народився в Ємені та в молодому віці вирушив до Саудівської Аравії у пошуках роботи. Перші роки в новій країні він працював носильником і виконував найважчу роботу, пов’язану з обслуговуванням паломників. Згодом почав працювати у будівництві, де швидко проявив себе як людина з відчуттям процесу та організації. Саме це дозволило йому поступово перейти від найманої праці до власної справи.

Уже в 1930-х роках він заснував будівельну компанію, яка з часом перетворилася на одну з найвпливовіших у регіоні. Найважливішим кроком стала співпраця з саудівською королівською родиною. Саме вона відкрила йому доступ до масштабних будівельних замовлень і дозволила значно розширити бізнес. Його компанія брала участь у будівництві палаців, розвитку інфраструктури та реконструкції ключових релігійних об’єктів ісламського світу.

До 1960-х років компанія бен Ладенів стала фактично монополістом у сфері великих будівельних проєктів у країні. Вона працювала не лише в Саудівській Аравії, а й за її межами, беручи участь у знакових реконструкціях релігійних пам’яток.

Журналісти Кейт Зерніке та Майкл Т. Кауфман розповіли, що старший бін Ладен розпочав піднесення своєї родини, вміло впоравшись із конкуруючими інтересами всередині та навколо династії Саудів у 1950-х роках. За їхніми даними, спочатку він побудував палаци для королівської родини, а потім був обраний для реконструкції святих місць, зокрема в Медіні та Мецці.

У 1958 році, коли кілька арабських країн почали реконструкцію Куполу Скелі та мечеті Аль-Акса в Єрусалимі, на одному з найсвятіших місць ісламу, він виграв тендер, запропонувавши виконати роботу собі у збиток. В інтерв'ю роками пізніше Усама бін Ладен з гордістю згадував, що його батько іноді молився в усіх трьох святих місцях за один день. До 1960-х років король Фейсал постановив, що всі будівельні проєкти мають бути передані групі бін Ладена,

– зазначають журналісти Кейт Зерніке та Майкл Т. Кауфман.

Попри величезний успіх, його історія обірвалася раптово – у 1967 році він загинув в авіакатастрофі. На той момент його компанія вже була однією з найбільших у регіоні, а родина – однією з найвпливовіших у Саудівській Аравії. Він залишив після себе не лише статок, а й потужну бізнес-імперію, яка ще довго визначала економічний ландшафт регіону.

Мати Осами бен Ладена – Алія Ганем, народилася в Сирії й була однією з дружин саудівського мільярдера Мохаммеда бен Ладена. Вона не належала до впливової саудівської еліти, і після розлучення фактично відійшла від великої родини, виховуючи сина окремо.

У рідкісних інтерв’ю вона описувала Осаму в дитинстві як спокійного й слухняного хлопця, згадуючи, що його радикалізація почалася вже в юності під впливом релігійного оточення. Після подій 2001 року вона жила в Саудівській Аравії поза публічною увагою, майже не коментуючи життя сина, і залишалася однією з небагатьох людей із його найближчого кола, хто інколи погоджувався говорити про нього відкрито.

Яким було життя родини Осами бен Ладена за закритими дверима?

Про Осаму бен Ладена зазвичай говорять як про організатора терактів. Але паралельно існувала інша історія – життя його родини, яке після 2001 року перетворилося на замкнену систему з постійними втечами, ізоляцією і жорсткими правилами, повідомляє The guardian.

Приховане життя бен Ладена / Скрін з відео Brutal End in History

У різні періоди він мав до п’яти дружин. Загальна кількість дітей, за різними оцінками, – від 20 до 26. До подій 11 вересня це не була повністю ізольована сім’я: вони жили в Судані та Афганістані, частина родичів перебувала в інших країнах, діти могли навчатися і контактувати із зовнішнім світом.

Після 2001 року все змінилося буквально за кілька днів. Родині наказали швидко зібрати речі й виїхати з Кандагара. Вони їхали старим автобусом розбитими дорогами кілька діб, не знаючи маршруту і кінцевої точки. Зупинилися біля Джелалабада – у фортеці, яку використовували як базу бойовиків.

Жінки самі лагодили приміщення, готували їжу, перевіряли постіль на комах. Діти жили поруч із дорослими, які постійно говорили про небезпеку. Водночас вони гралися і слухали музику – намагалися зберегти хоча б якусь нормальність у середовищі, яке не було для цього пристосоване.

Коли почалися бойові дії, родина фактично перейшла в режим постійного руху. Вони залишали одне місце за іншим, пересувалися через гірські й пустельні території, де не було ні стабільного житла, ні базових умов. Це були не короткі переїзди, а тривалі переміщення з мінімальними ресурсами і без гарантії безпеки. Зрештою частина родини спробувала знайти притулок в Ірані.

Спочатку їх прийняли, але дуже швидко ситуація змінилася – їх ізолювали і поставили під контроль. Пересування обмежили, контакти із зовнішнім світом мінімізували.

Деякі діти відкрито не приймали ідеологію батька. Один із синів, Омар, зрештою залишив родину. Попри всі обмеження, бен Ладен підтримував контакт із близькими – спілкувався з дітьми, писав листи, давав поради щодо навчання. Але це відбувалося в умовах повної конспірації, де будь-який зовнішній контакт міг становити загрозу. Після операції 2011 року в пакистанському Абботтабаді членів родини затримали. Частину з них допитували, а згодом депортували до різних країн. Родина фактично розпалася і перестала існувати як єдине ціле.

Що сталося з родиною бен Ладенів та їх зв’язками з королівськими елітами після ліквідації Осами?

Після операції США в пакистанському Абботтабаді жінок і дітей, які були в будинку, одразу затримали. Це були три його дружини та кілька дітей і онуків. Їх допитували пакистанські служби. Не кілька днів, а місяцями.

Згодом їх офіційно звинуватили у незаконному перебуванні в країні. Вирок був символічний – коротке ув’язнення, після якого їх депортували. У 2012 році більшість із них повернулися до Саудівської Аравії.

Як сім'я покидала Пакистан: дивіться відео

Там вони зникли з публічного простору. Фактично повністю. Жодних інтерв’ю, мінімум підтверджених даних про подальше життя. Це свідоме рішення – дистанція від будь-якої уваги. Діти бен Ладена – не одна група. Частина з них жила з ним до 2011 року. Інші давно були окремо – ще до терактів 11 вересня.

Деякі з синів намагалися дистанціюватися від його ідеології. Найвідоміший випадок – один із його синів, який ще за життя батька публічно виступав проти насильства й намагався жити в Європі. Водночас інші діти залишалися ближчими до його кола. Наприклад, один із синів, якого розглядали як можливого наступника в структурах "Аль-Каїди", довгий час перебував у тіні, а згодом з’являвся в повідомленнях спецслужб. Його подальша доля також пов’язана з операціями проти терористичних мереж.

Родина бен Ладенів одна з найбагатших бізнес-родин Саудівської Аравії. Їхня основа – будівельна імперія Saudi Binladin Group. Компанія десятиліттями працювала над масштабними державними проєктами, зокрема в Мецці та Медині. Після 2001 року родина офіційно відмежувалася від Осами бен Ладена. Сім’я бен Ладенів – мільярдери. Їхній бізнес пов’язаний із будівництвом, інфраструктурою, інвестиціями. Вони працюють із державними контрактами в Саудівській Аравії й за її межами.

Родина бен Ладенів десятиліттями мала тісні контакти з владою Саудівської Аравії. Це логічно – їхній бізнес напряму залежав від державних проєктів. Є й менш очевидна деталь. Через бізнес і соціальні зв’язки члени родини контактували з представниками західних еліт.

Принц Уельський у 2013 році прийняв пожертву в розмірі мільйона фунтів стерлінгів від двох зведених братів Осами бін Ладена – кошти надійшли до благодійного фонду PWCF після їхньої зустрічі в Кларенс-хаусі, пише BBC. У резиденції наголосили, що рішення ухвалювало саме правління фонду після перевірок, а сама родина ще у 1994 році відмовилася від бін Ладена і не пов’язана з його діяльністю.

Була належна перевірка, інформація отримана з широкого кола джерел, включно з урядом, – заявив голова фонду сер Ян Чешир.

Після 2011 року родина Осами бен Ладена розділилася остаточно. Одна частина – його дружини й діти з останніх років життя – зникли з публічності й живуть максимально закрито. Інша – великий клан бен Ладенів – продовжує працювати, заробляти й залишатися частиною світової бізнес-еліти. Це дві різні реальності під одним прізвищем. І вони давно не перетинаються.

