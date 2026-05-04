Нещодавно команда програмістів проаналізувала з допомогою технології розпізнавання облич колекцію портретів Тюдорів. За їхніми словами, вони виявили раніше невідоме зображення Анни Болейн, повідомляє BBC.

Чому досі не відомо, який мала вигляд Анна Болейн?

Болейн стала другою дружиною Генріха VIII у 1533 році, але її правління було недовгим – тривало близько трьох років. Її звинуватили у подружній і навіть державній зрадах. І зрештою її стратили.

Бразильська журналістка та колумністка Ана Клаудія Пайкшау у своєму проєкті MiscelAna зауважує, що обвинувачення щодо Болейн були політичними. Адже тоді, за її словами, виникла гостра необхідність у спадкоємці чоловічої статі та реорганізації влади при дворі.

"Анну усунули не лише як політичну постать, але і як образ", – наголошує Ана Клаудія Пайкшау.

І справді, всі відомі нам портрети Анни Болейн були написані вже після її смерті. Тож досі залишається загадкою, який вона насправді мала вигляд. Ба більше, її зовнішність протягом століть є предметом суперечок.

У нас немає прижиттєвого портрета, в якому ми впевнені і який ми могли б використовувати як орієнтир,

– зазначає докторка Шарлотта Болланд, що є старшою кураторкою колекцій XVI століття у Національній портретній галереї у Лондоні.

Дослідниця додає, що Болейн була на престолі не так уже і довго, тому і не було встановленої традиції, як її потрібно зображувати. Ба більше, науковиця припускає, що деякі її портрети було свідомо знищено.

Однак, за її словами, трагедія Анни Болейн спонукає людей повертатися до її історії. І така цікавість стимулює подальші дослідження.

"Люди намагаються використати нові методології, щоб відповісти на питання, на яке не було відповіді протягом сотень років", – підсумовує Болланд.

Прижиттєве зображення Болейн усе ж знайшли?

Хоча прижиттєвих картин із зображенням Анни Болейн немає, але є кілька таких малюнків, зокрема ескіз підписаний її ім'ям. Щоправда, не всі згодні з тим, що на них саме друга дружина Генріха VIII.

До прикладу, на думку групи фахівців з інформатики, вищевказаний ескіз було неправильно підписано та це насправді портреті матері Анни Болейн – Елізабет, яка мала дівоче прізвище Говард.



Ескіз з написом Анна Болейн, але на ньому може бути зображена її мати / Royal Collection Enterprises Limited 2026 / Royal Collection Trust

Натомість багато хто із сучасних мистецтвознавців, зокрема доктор Бендор Гросвенор, вважають, що підпис до цього малюнка правильний. На їхню думку, це прижиттєве зображення Болейн, яке збереглося до наших днів. Але навіть ті, хто не згоден із цією теорією, зауважують, що серед робіт Гольбейна є портрет Ганни Болейн.

Сьогодні цей ескіз належить Фонду королівської колекції. Відомо, що це частина цінної колекції малюнків служителів двору Тюдорів. А її автором є видатний художник Ганс Гольбейн молодший.



Ганс Гольбейн молодший – автор малюнків, які лягли в основу дослідження / National Portrait Gallery, London

До якого ще зображення Анни Болейн виникають питання?

Найвідоміше зображення Анни Болейн – те, на якому вона носить кулон у вигляді літери "B". Саме його можна побачити у книгах, на виставках та в екранізаціях. І воно закріплює візуальний образ, який став уже звичним.

Але до цього зображення також є питання. Історик Овен Еммерсон, співавтор книги "Зображуючи королеву: образ Анни Болейн", припускає, що цей портрет, можливо, не зображує Анну безпосередньо. На його думку, його могли створити через десятиліття після її смерті. Також картина могла містити риси доньки Анни Болейн – Єлизавети I. Щоправда, такий прийом могли використати як спосіб зміцнити легітимність династії Тюдорів.

Ця гіпотеза вписується у відому для того періоду закономірність. Багато королівських портретів створювали у майстернях часто через роки після подій, які вони зображували. Водночас особи та візуальні елементи коригувалися відповідно до політичних потреб. У цьому контексті правильно зображена особа не обов'язково була головною метою.



Той самий портрет Анни Болейн, на якому вона носить кулон у вигляді літери "B" – створили його за часів правління Єлизавети I / National Portrait Gallery, London

На допомогу прийшли нові технології: у чому полягав комп'ютерний аналіз?

Команда дослідників під егідою університету Бредфорда припустила, що технологія розпізнавання облич зможе розв'язати питання про зовнішній вигляд Анни Болейн. Хоча ця технологія не позбавлена ​​протиріч, сьогодні її вже використовується, наприклад, для розблокування телефонів, паспортного контролю та деяких поліцейських розслідувань – за допомогою фотографій і відеозаписів.

"Ми дивимося на купу малюнків, а потім порівнюємо їх за допомогою алгоритму машинного навчання", – пояснює професор Хасан Угайл із відділу візуальних обчислень Бредфордського університету.

У підсумку комп'ютерна система отримала всі цифрові копії малюнків із колекції Гольбейна та зіставила кожну з них по черзі. Зокрема, шукала та порівнювала ключові риси обличчя, щоб визначити, чи можна знайти той самий ескіз із зображенням нещасливої королеви Тюдорів.

Зауважимо! Фонд королівських колекцій не був залученим до дослідження та не підтримує його результати, але вітає вивчення об'єктів мистецтва з його колекцій.

Як наголосила незалежна історикиня та провідна авторка дослідження Карен Девіс, результат просто шокував. Водночас у дослідницькій групі додають, що нове відкриття "захопливе" та що цю методологію можна буде використовувати для масштабніших досліджень у галузі мистецтва.

Ми порівняли малюнки з колекції Гольбейна з малюнками двоюрідних сестер Анни Болейн та її дочки Єлизавети, щоб виявити сімейну подібність і геометричні особливості. І вони утворюють єдину групу. Водночас ми використовували малюнки, які, як точно знаємо, не належать родичам, і вони не утворюють єдиної групи,

– пояснює Девіс.

Цифрова копія портрета дочки Анни Болейн – Єлизавети I, який використовували для аналізу / Royal Collection Enterprises Limited 2026 / Royal Collection Trust

Отже, алгоритм оцінив ступінь подібності двох осіб: вищий відсоток "кластеризації" означає більшу їх подібність. Інтерпретуючи ці числа можна визначати, чи це одна й там сама людина або чи особи на зображеннях є родичами. Простіше кажучи, це подібно до того, коли ви проводите паралелі між собою та батьками й робите висновок: "У мене такі самі очі та ніч".

Професори Угейл і Девіс вважають: комп'ютерна система виявила, що риси обличчя на ескізах Гольбейна мають певну схожість з деякими портретами. Це дозволило їм побудувати візуальне генеалогічне дерево.

Що незвичайного раніше помітила Карен Девіс в ескізі Анни Болейн?

З 2024 року Карен Девіс підробляла прибиральницею, щоб фінансувати свою пристрасть – історичні дослідження. Вона ніколи не вірила, що на малюнку Гольбейна насправді зображено Анну Болейн, оскільки з роками у неї виникали питання щодо деяких деталей.

Зокрема, людина на ескізі у неформальному одязі. Крім того, ім'я, написано почерком XVIII століття, тому можна припустити, що ескіз підписали через багато років після смерті Болейн. Також виникають питання до світлого волосся та повного підборіддя, у той час, як є згадки, що Анна Болейн мала темне волосся та тонку шию.

Одного разу Девіс прибирала будинок клієнта та розповіла йому про своє захоплення. І той познайомив її з професором Угайлом.

"Якщо докази можна перевірити – їх слід перевірити" – каже вона.



Карен Девіс є співавторкою дослідження та з дитинства захоплюється особистістю Болейн / Фото Карен Девіс

Яку зовнішність мала Анна Болейн і що вдалося з'ясувати дослідникам?

За словами дослідників, ґрунтуючись на інтерпретації результатів аналізу комп'ютерної системи, їм вдалося знайти ескіз із зображенням Анни Болейн. Раніше, протягом сотень років, вважали, що на ньому зображено "невідому жінку".



За результатами дослідження, саме таку зовнішність мала Анна Болейн / Royal Collection Enterprises Limited 2026 / Royal Collection Trust

Щоправда, мистецтвознавець Гросвенор дотримується іншої думки. На його переконання, вищевказане дослідження – "повна нісенітниця". Як підкреслює він, викликає "підозри" той факт, що 500 років історії мистецтва піддаються сумніву за результатами "помилкової методології". Адже, за його словами, до творів мистецтва не можна ставитися так само, як до сучасних фотографій.

Він, як і раніше, вважає ескіз Гольбейна під назвою "Анна Болейн" справжнім. На свій захист мистецтвознавець висуває такі аргументи:

Анну Болейн ідентифікувала людина, яка точно знала її – попри те, що видимий напис було зроблено через довгий час після її смерті;

"світле волосся" було під темнішим пальто, обриси якого з часом стерлися;

неформальний одяг носили лише люди високого статусу.

Водночас, на його думку, все це свідчить, що мовиться про інтимний малюнок Болейн – швидше за все, зроблений під час її вагітності.

Професор Угайл одразу ж на це відповів, що він не переживає особливо. Адже "результати є результатами".

Додамо, що дослідження пройшло експертну оцінку. Тобто перед його публікацією відбулася низка суворих перевірок. Проте отримані результати зараз ретельно аналізує мистецтвознавча спільнота.

Дивіться відео про дослідження щодо справжнього обличчя Анни Болейн

Яким був шлюб Анни Боллейн і Генріха VIII?

Відомо, що Анна мала колосальний вплив на нього. Однак їхні стосунки були схожими на гойдалку: вони швидко сварились з різних причин, але так само легко і мирились.

Король не перестав цікавитись іншими жінками після того, як одружився з Анною. Вона дорікала йому та ревнувала, проте він радив їй терпіти так, як це робила його перша дружина.

Також дослідники пишуть, що він раптово став не таким прихильним до Анни, оскільки не хотів, аби жінка мала владу у стосунках з ним.

