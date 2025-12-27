23 грудня 1975 року добрий вчинок однієї молодої пари назавжди змінив їхнє життя. Що саме сталося того дня напередодні Різдва – розповідає 24 Канал з посиланням на BBC.
Як акт співчуття перетворився на унікальне співжиття, сповнене любові, довжиною у 45 років?
Тоді 27-річний Роб Парсонс і його 26-річна дружина Діана готувалися до Різдва у своєму домі в Кардіффі. Як однієї миті почули стукіт у двері – на порозі стояв чоловік, який у правій руці тримав сміттєвий пакет зі своїми речами, а у лівій – заморожену курку.
Роб уважно подивився на його обличчя та невиразно згадав його як Ронні Локвуда – хлопця, якого він іноді бачив у недільній школі в дитинстві та про якого йому казали, що до нього треба бути добрим, бо він – "трохи інший".
Опісля чоловік запитав: "Ронні, а що це за курка?" Той відповів: "Хтось дав мені її на Різдво". І далі сталося те, що змінило життя подружжя на наступні 45 років – Роб сказав: "Заходь".
Подружжя відчуло, що мусить взяти Ронні, який мав аутизм, під свою опіку. Вони приготували його курку, дали йому помитися та погодилися дозволити йому залишитися на Різдво.
А щоб Ронні почувався якомога бажанішим гостем, вони попросили родичів принести йому різдвяний подарунок – будь-що: від пари шкарпеток до якихось косметичних дрібниць.
Я й досі пам'ятаю його. Він сидів за різдвяним столом із цими подарунками та плакав, бо ніколи не знав такого відчуття любові, розумієте. Це було неймовірно – просто спостерігати за цим,
– каже Діана.
Пара планувала дозволити йому залишитися лише до дня після Різдва, але коли цей день настав, вони не змогли змусити себе вигнати Ронні, тож звернулися по пораду до відповідних служб. У центрі допомоги бездомним їм сказали, що Ронні потрібна адреса, аби влаштуватися на роботу, але "щоб мати адресу, потрібна робота".
Коли Роб і Діана запросила Ронні до себе, йому було 30 років і він мав аутизм / Фото Rob Parsons
Що відомо про Ронні?
Як пригадують Роб і Діана, яким сьогодні 77 і 76 років відповідно, тоді Ронні було майже 30, і з 15-річного віку він не мав дому – жив у Кардіффі та на його околицях, перебиваючись випадковими роботами. Роб іноді бачив його в молодіжному клубі, який він вів.
Ронні потрапив до закладу опіки у віці лише восьми років, а в 11, за словами Роба, зник з Кардіффа. Лише під час роботи над своєю книгою "Стук у двері" він дізнався, що з ним сталося. Ще тоді юного хлопця відправили за понад 300 кілометрів до школи, яку в одному зі звітів називали "школою для розумово відсталих хлопчиків", і він прожив там п'ять років.
"У нього там не було друзів. У нього не було соціального працівника, який би його знав. У нього не було вчителів, які б його знали", – зазначає Роб.
Чоловік додає, що Ронні завжди хвилювався, що образив тебе або зробив щось не так. І часто запитував: "Я зробив щось погане?". Роб і Діана вважають, що це він виніс саме з тієї школи.
Зрештою у 15 років Ронні відправили назад до Кардіффа "в нікуди".
Яким було життя з Ронні?
Подружжя згадує, що спочатку той був трохи незграбним – йому було важко дивитися в очі, а розмови зводилися до мінімуму. Але з часом Роб і Діана його пізнали та полюбили.
Зокрема, допомогли влаштуватися на роботу сміттярем та повели його купувати новий одяг, дізнавшись, що він досі носив речі, які отримав ще підлітком у школі.
"У нас ще не було власних дітей – це було, як збирати дітей до школи, ми були гордими батьками", – підкреслює Роб.
Біля магазину, де подружжя купувало Ронні речі, стався один цікавий випадок. Коли вони вийшли, Діана зауважила: "Він працює сміттярем, а ми одягли його так, ніби він головний менеджер готелю Dorchester.
Ронні разом із сином Роба та Діани – Ллойдом / Фото Rob Parsons
Коли вже Ронні працював, Роб вставав на годину раніше, аби відвезти його на роботу перед тим, як самому їхати на службу – сам чоловік був юристом.
Коли він повертався додому, Ронні часто сидів там і просто усміхався. Одного вечора Роб запитав: "Ронні, що тебе так тішить?" Той відповів: "Робе, коли ти возиш мене на роботу вранці, інші чоловіки кажуть: "А хто це привозить тебе на роботу в такій машині?" А я кажу: "О, це мій адвокат".
Ми не думаємо, що він пишався тим, що його на роботу возить юрист, але, можливо, у нього ніколи не було людини, яка привела б його в перший день до школи. А тепер йому майже 30... і нарешті хтось чекає біля воріт,
– розповідає Роб.
Якими ритуалами "тішив" родину Ронні?
У Ронні було багато ритуалів, до яких вони звикли, зокрема щоранку він розвантажував посудомийну машину, а Роб удавав здивування, щоб не розчарувати Ронні. І так тривало 45 років.
Також він щодня купував газету South Wales Echo, хоча, очевидно, йому було важко читати та писати. А на Різдво щороку дарував їм однакові подарункові картки Marks and Spencer, але кожного разу з таким самим захопленням чекав на їхню реакцію.
Якими гарними вчинками відзначався Ронні?
Ронні проводив багато вільного часу в їхній місцевій церкві, збираючи пожертви для бездомних і готуючи залу до богослужінь, "дуже ретельно" розставляючи стільці. Одного дня він прийшов додому в іншому взутті, і Діана запитала: "Ронні, де твої черевики?" А той відповів, що вони знадобилися бездомному чоловікові.
"Отаким він був. Він був неймовірним", – пригадує подружжя.
Ронні регулярно працював волонтером у продовольчому банку місцевої церкви та допомагав організовувати футбольний матч на День подарунків щороку протягом 25 років / Фото Rob Parsons
Одним із найважчих періодів був час, коли Діана захворіла на синдром хронічної втоми – були дні, коли вона не могла встати з ліжка. У них була маленька трирічна донька, а Роб був у відрядженні".
Але Ронні, за словами Діани, був "дивовижним" і повністю розкрився: готував пляшечки з молоком для їхнього сина Ллойда, допомагав по дому та грався з донькою Кеті.
Хоча Роб і Діана визнають, що їхнє життя разом мало свої труднощі, зокрема через 20-річну боротьбу з ігровою залежністю Ронні, вони не уявляють свого життя без нього.
Ронні збагатив наше життя у багатьох сенсах. У нього було велике серце. Він був добрим, але й міг дратувати. Інколи я була йому матір'ю, іноді – соціальним працівником, деколи – доглядальницею,
– підкреслює Діана.
Також подружжя пригадало про зв'язок Ронні з їхніми дітьми. За її словами, вони ніколи не знали життя без Ронні. Він був з ними ще до їхнього народження та залишався, коли вони виросли та пішли, вже маючи власних дітей.
Роб і Діана з Ронні та їхніми двома дітьми – Ллойдом і Кеті, 1988 рік / Фото Rob Parsons
Чи хотіли Роб і Діана, щоб Ронні від них поїхав?
Про таке вони замислилися лише одного разу. Але не хотіли позбутися Ронні назавжди, а мали намір допомогти йому жити самостійно. Сталося це через кілька років після того, як він переїхав до них.
Річ у тім, що їхні двоє дітей підросли, і в будинку з однією ванною стало тісно. Тож вони зайшли до кімнати Ронні, щоб запропонувати йому винайняти квартиру неподалік. Але щойно зайшли, той знову поставив те знайоме запитання: "Я зробив щось погане?". Діана вивела його з кімнати, розплакалася та сказала: "Я не можу цього зробити".
А кілька ночей потому Ронні зайшов до їхньої спальні та запитав: "Ми ж утрьох добрі друзі, правда?". Роб на це відповів: "Так, Ронні, ми утрьох добрі друзі". Далі було питання від Ронні: "Чи будемо разом назавжди". І після паузи Роб подивився на Діану та сказав: "Так, Ронні, ми будемо разом назавжди". Так воно й було.
Як проводжали Ронні у засвіти?
Ронні помер у 2020 році у віці 75 років після інсульту, і подружжя каже, що страшенно за ним сумує. Через COVID-19 на його похороні дозволили бути лише 50 людям, але охочих відвідати жалобний захід було багато. Крім того, подружжя отримало щонайменше 100 листів зі співчуттями – "від професорів Оксфордського університету до політиків і безробітних".
Після смерті Ронні новий центр добробуту при церкві Glenwood у Кардіффі назвали Lockwood House – на його честь. Хоч центр і звели за 1,6 мільйона фунтів, але стара та нова будівлі не зовсім поєднувалися, і для завершення реконструкції знадобилися додаткові кошти.
"Але хвилюватися не було про що. Це була майже до пенні саме та сума, яку Ронні залишив у заповіті – 400 тисяч фунтів. Зрештою бездомний чоловік дав дах усім нам. Хіба це не диво? Я просто думаю, що так мало статися", – зазначають Роб і Діана.
Роб і Діана навпроти центру Lockwood House, дах якого допомогла поремонтувати сума, що Ронні залишив на благодійність / Фото BBC
Вони додають, що життя з Ронні у якомусь сенсі проходило день за днем. І він приніс у їхнє життя справжнє багатство.
