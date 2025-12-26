Чорне взуття з металевими цвяхами на підошві, ймовірно XIX століття, з'явилося на пляжі Огмор-бай-Сі у долині Гламорган на півдні Уельсу. Докладніше розповість 24 Канал з посиланням на BBC.
Яке саме взуття викинуло на пляж?
Емма Лемпорт є одним із волонтерів, які прибирають берег від сміття та першими помітили знахідку. За її словами, деякі черевики збереглися на диво добре, і на багатьох чітко видно, що це чоловіче взуття.
Щоправда, частина знахідок має маленький розмір. Але не обов'язково це взуття призначено для дітей, адже у вікторіанську епоху жіночі ступні були значно меншими, ніж сьогодні.
Фотограф Пітер Бріттон, автор мистецького проєкту Ghost Ships and Tides ("Кораблі-привиди та припливи"), називає знахідку надзвичайно цікавою. Він підкреслює, що ці черевики – "маленькі свідки минулого, що раптово спливли з глибин часу".
Як ці черевики могли опинитися на березі?
На думку місцевих, взуття могло бути частиною вантажу італійського торгового судна, яке близько 150 років тому зазнало аварії біля скелі Таскер-Рок. Сама скеля височіє приблизно за три кілометри на захід від пляжу та її можна помітити лише під час відливу.
Письменниця Лара Майклем, яка займається пошуком історичних артефактів на берегах річок, переконана: взуття "без сумніву вікторіанське", а його велика кількість майже напевно пов'язана з кораблетрощею.
За однією з версій, італійське судно, що перевозило шкіряне взуття, затонуло біля узбережжя, а черевики з часом винесло течією в гирло річки Огмор. Там вони могли застрягти серед піску та каміння, а потім періодично почали викидатися на пляж.
Черевики могло перевозити італійське судно, яке затонуло близько 150 років тому / Фото Beach Academy CIC
Майкл Робертс зі Школи океанічних наук університету Бангор підкреслює: багато суден які зазнали аварій у вікторіанську епоху, поступово руйнуються, вивільняючи свої старовинні вантажі. Це може приводити до несподіваних знахідок на березі.
Подібні випадки вже траплялися раніше: у соцмережах місцеві жителі ділилися фотографіями схожого взуття. Один з користувачів писав, що знаходив на цьому ж пляжі "крихітні шкіряні черевики із цвяхами".
