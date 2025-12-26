Чорне взуття з металевими цвяхами на підошві, ймовірно XIX століття, з'явилося на пляжі Огмор-бай-Сі у долині Гламорган на півдні Уельсу. Докладніше розповість 24 Канал з посиланням на BBC.

Яке саме взуття викинуло на пляж?

Емма Лемпорт є одним із волонтерів, які прибирають берег від сміття та першими помітили знахідку. За її словами, деякі черевики збереглися на диво добре, і на багатьох чітко видно, що це чоловіче взуття.

Щоправда, частина знахідок має маленький розмір. Але не обов'язково це взуття призначено для дітей, адже у вікторіанську епоху жіночі ступні були значно меншими, ніж сьогодні.

Фотограф Пітер Бріттон, автор мистецького проєкту Ghost Ships and Tides ("Кораблі-привиди та припливи"), називає знахідку надзвичайно цікавою. Він підкреслює, що ці черевики – "маленькі свідки минулого, що раптово спливли з глибин часу".

Як ці черевики могли опинитися на березі?

На думку місцевих, взуття могло бути частиною вантажу італійського торгового судна, яке близько 150 років тому зазнало аварії біля скелі Таскер-Рок. Сама скеля височіє приблизно за три кілометри на захід від пляжу та її можна помітити лише під час відливу.