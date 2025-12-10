Про це пише 24 Канал з посиланням на Live Science.

Дивіться також Ця їжа – під забороною в різних країнах: що потрапило в список

Що відомо про знайдені монети у Франції?

Археологи у Франції знайшли 3 стародавні глечики для зберігання, наповнені десятками тисяч римських монет. Посудини були зариті в ями понад 1700 років тому в підлозі будинку стародавнього поселення. Можливо, вони колись служили свого роду сейфом або скарбничкою.

Відтак, 3 глечики, відомі як амфори, виявили під час розкопок, що проводяться Національним інститутом превентивних археологічних досліджень (INRAP) у селі Сенон на північному сході Франції. Оцінюється, що у цих глечиках може бути понад 40 тисяч римських монет.

Масштаб знайденого скарбу вражає. Перший глечик містив близько 38 кілограмів монет, що, за оцінками нумізматів, відповідає приблизно 23 – 24 тисячам монет.

Друга амфора виявилася важчою. Вона заважила близько 50 кілограмів і, судячи з 400 монет, витягнутих із горлечка, яке було зламано під час виявлення, він міг містити від 18 000 до 19 000 монет.

Третій глечик витягнули у давнину, і в ямі, де колись стояла посудина, залишилося лише 3 монети.

Експерти вважають, що, з огляду на дати на монетах, амфори були закопані між 280 і 310 роками нашої ери.

Серед знайденого є монети із зображенням бюстів імператорів Вікторіна, Тетріка I та його сина Тетріка II, імператорів так званої Галльської імперії , яка правила Галлією та навколишніми провінціями незалежно від решти Римської імперії з 260 по 274 рік, поки її не реінтегрував імператор Авреліан у 274 році.

У французькому селі знайшли 1800-річні "скарбнички": дивіться відео

Ці глечики, в яких знайшли монети, були ретельно занурені в добре влаштовані ями у вітальні житлового будинку. Горлечка глечиків були на рівні землі, тож вони були легкодоступні, ніби були так званою стародавньою скарбничкою.

"Наявність кількох монет, що застрягли на обідку глечика, чітко вказує на те, що їх клали туди вже після того, як амфору закопали", – йдеться у звіті археологів.

Саме те, як можна достати до глечиків дає змогу припустити, що власники використовували їх як сховище заощаджень, а не як скарб, який ховали поспіхом. У цьому житловому районі знаходилися кам'яні будівлі з підігрівом підлоги, підвалами та майстернями з печами. Близько також було римське укріплення.

На початку IV століття сильна пожежа знищила поселення. Хоча його вдалося відновити до того, як друга пожежа призвела до його остаточного занепаду, монетні поклади були втрачені майже на 2 тисячоліття.

Археологічні знахідки в Україні