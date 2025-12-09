Про це пише 24 Канал з посиланням на chowhound.

Що заборонено в інших країнах?

Кіндер-сюрприз

Це може бути шокуючим для багатьох, адже постає питання, що не так? Тут не йдеться, що у шоколаді є якісь шкідливі інгредієнти. Однак, він виявився достатньо небезпечним, щоб бути незаконним у США.

Причина, чому ці ласощі заборонені в Штатах, полягає в тому, що розміщення іграшки всередині шоколадного яйця вважається небезпечним. Неїстівний предмет всередині їстівного класифікується Управлінням з контролю за продуктами харчування та лікарськими засобами США як такий, що може призвести до задухи.

Фуа-гра

Виробництво делікатесу фуа-гра, яке виготовляють з жирної печінки качок та гусей, піддається широкій критиці. Щоб приготувати фуа-гра, молодих качок або гусей насильно годують у величезних кількостях, найімовірніше, за допомогою годівничних трубок, вставлених їм у горло.

Це переїдання призводить до того, що печінка птахів збільшується приблизно у 8 разів у порівнянні з їхнім природним розміром, а можливо, й більше. На жаль, такі методи насильницького годування часто призводять до інфекцій та збільшення ваги птахів, які навіть не можуть стояти. Фуа-гра є незаконним у деяких країнах, таких як Індія. У Каліфорнії, що в США, успішно запровадили заборону на виробництво та перепродаж фуа-гра.

Плід дуріана

Незважаючи на свою популярність в Азії, дуріан, який називають найсмачніше пахнучим фруктом у світі, заборонено вживати в громадських місцях та громадському транспорті в Сінгапурі.

Акулячі плавники

Акулячі плавці – це суперечлива страва, заборонена в більшості країн світу, окрім деяких країн Азії. Ця дорога страва заборонена через дуже болісний процес видалення плавця у акули. Після спіймання акулі за життя видаляють плавець, а потім викидають назад у море, де вони зрештою помруть – і повільною смертю.

Хаггіс

Хаггіс готується з дрібно нарізаної баранячої печінки, серця та легень. Ця суміш змішується з цибулею, вівсянкою та іншими спеціями, і начиняється нею шлунок барана.

Однак, як повідомляється, імпорт шотландського хаггісу до Штатів заборонено з 1971 року через постанову Міністерства сільського господарства США, яка зазначає, що "легені худоби не повинні зберігатися для використання в їжу людиною".

Жувальна гумка

Сінгапур заборонив жувальну гумку ще у 1992 році в спробі підтримувати чистоту, а також запровадив закони проти засмічення, плювків та графіті. Єдиним винятком, внесеним шляхом змін до закону у 2004 році, є "терапевтична" жувальна гумка, включаючи нікотинову жувальну гумку або жувальну гумку, що призначається для медичних цілей.

