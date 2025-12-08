Від акул, які жили ще до промислової революції, до медуз, яким взагалі вдалося уникнути смерті. Про 10 найстаріших тварин, які живуть на планеті прямо зараз, розповість 24 Канал з посиланням на The Nature Network.

Які існують найдавніші живі істоти на нашій планеті?

Гренландська акула (~250 – 500 років)

Гренландські акули повільно рухаються, повільно ростуть і, як виявилося, також дуже повільно старіють. Деякі особини можуть сягати віку понад 400 років, а найстарішому відомому екземпляру – близько 392 років. Це робить їх найстарішими нині живими хребетними на Землі.

Ці акули досягають статевої зрілості лише до 150 років, що вже дивно. А оскільки вони мешкають у холодних, глибоких водах Північної Атлантики, де мало хижаків і низький рівень метаболізму, вони по суті просто продовжують жити.

Який вигляд має гренландська акула: дивіться відео

Океанічний молюск куахог (~507 років)

Одного з найвідоміших таких молюсків звуть Мін. Його виявили біля берегів Ісландії у віці 507 років. Виходить, що він жив ще за часів династії Мін, звідки й отримав свою назву. Загалом ці молюски відіграли важливу роль у кліматології. Їхні річні кільця допомагають вченим вивчати екологічні закономірності багатовікової історії.



Океані куахоги проживають на дні холодних арктичних вод / Фото NOAA Fisheries/Greater Atlantic Regional Fisheries Office

Скляна губка (~11 000 – 15 000 років)

Вік деяких скляних губок, знайдених у водах Антарктики, оцінюють у 11 тисяч років. Деякі з них могли рости ще з часів останнього льодовикового періоду. Їхні тіла складаються з кремнезему, що утворює хитромудрі скелети, які нагадують скловолокно. Вони не рухаються та не роблять нічого особливо видатного, але їхній екстремальний вік робить їх біологічним дивом. Ці глибоководні губки ростуть неймовірно повільно та живуть у крижаному, незайманому середовищі – ідеальні умови для того, щоб залишитися тут назавжди.

Який вигляд мають рифи зі скляних губок: дивіться відео

Чорний корал (~ понад 4000 років)

Деякі глибоководні колонії датуються віком понад 4 200 років. Ці стародавні істоти повільно, протягом тисячоліть, формують багатошарові структури, які служать їм одночасно і домівкою, і спадщиною. Цікаво те, що хоча окремі поліпи, з яких складається корал, живуть недовго, – сама колонія може пережити людство.

Дивіться відео про чорний корал

Безсмертна медуза

Ці створіння справді є безсмертними. Зіткнувшись з травмою чи старістю, вони можуть повернутися до свого ювенільного стану – подібно до того, як метелик перетворюється на гусеницю. За сприятливих умов цей процес перезавантаження може повторюватися нескінченно. Медузи Turritopsis dohrnii – крихітні, всього кілька міліметрів завширшки, і мешкають переважно у теплих водах. Але їхня здатність ефективно уникати смерті за допомогою регенерації заворожує вчених. Вони не збираються захоплювати світ, але вже перемогли у боротьбі за довголіття.



Безсмертна медуза (Turritopsis dohrnii) / Фото взято з енциклопедії Britannica

Черепаха Джонатан (~192 роки)

Цей самець альдабрської черепахи живе на острові Святої Єлени, що входить до складу Британських заморських територій в Атлантичному океані. Науковці вважають, що вилупитися Джонатан міг приблизно у 1832 році. І це робить його найстарішим із нині живих наземних тварин. Сьогодні Джонатан майже повністю осліп і втратив нюх, однак він, як і раніше, активний і товариський. Він – той тип неквапливої ​​та розміреної легенди, який доводить, що не треба поспішати, аби залишити слід.

Черепаха Джонатан у 2024 році: дивіться відео

Гренландський кит (~понад 200 років)

Гренландські кити мешкають в арктичних водах і мають чи не найтовстіші жирові відкладення у світі тварин, що, можливо, пояснює їхнє довголіття. Вік деяких особин оцінюють у більш ніж 200 років, а на тілі одного з них навіть виявили застряглий наконечник гарпуна XIX століття. На відміну від багатьох китів, гренландські, мабуть, не так схильні до вікових клітинних ушкоджень. Вчені вивчають їх, щоб краще зрозуміти процеси старіння людини, оскільки ці гіганти, мабуть, є майстрами біологічної підтримки протягом двох століть.



Гренландські кити Гренландські кити цілий рік живуть у вкритих льодом водах Арктики / Фото Paul Nicklen, PolarJournal

Галапагоська черепаха Голіаф (~135 років)

Ще одна гігантська черепаха з дуже довгою історією. Голіаф – одна з найстаріших галапагоських черепах, відомих сьогодні. Він живе в зоопарку Маямі та нещодавно у свої 135 років став найстарішим у світі відомим батьком. Загалом ці черепахи можуть жити до 100 років, чому, ймовірно, сприяють їхній повільний метаболізм, травоїдність і спокійний характер.

Як живе сьогодні Голіаф: дивіться відео

Туатара (гатерія) Генрі (~ понад 115 років)

Туатара, або гатерія – рептилія, що мешкає у Новій Зеландії, і вона практично не змінилася за більш ніж 200 мільйонів років свого існування. Щодо Генрі, то він став батьком у 111 років, довівши, що вік – це лише цифра, особливо у світі туатар. Загалом ці рептилії ростуть повільно, розмножуються рідко та живуть понад століття. Довголіття та невичерпна життєва сила Генрі зробили його своєрідним національним надбанням Нової Зеландії.

Генрі у 2021 році: дивіться відео

Австралійська дводишна риба Мафусаїл (~92 – 101 рік)

Мафусаїл – так його назвали на честь знаменитого біблійного довгожителя. Мешкає ця риба у Каліфорнійській академії наук. Вважають, що їй не менше як 92 роки, можливо, навіть понад 100. Це найстаріша з усіх риб, які нині живуть у неволі.

Мафусаїл у 2024 році: дивіться відео

