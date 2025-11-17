Деяких глибоководних створінь назвали на честь лячних або міфічних істот через їхній жахливий зовнішній вигляд. Проте дивні морди, величезні очі та гострі зуби допомагають цим тваринам виживати у холодних, темних глибинах океану. Про 7 створінь океану, схожих на прибульців – розповідає 24 Канал з посиланням на BuzzFeed і Business Insider.

До теми Від кракена до "інопланетного човна": найбільш загадкові об'єкти, знайдені на дні океану

Які існуюють дивні істоти з дна океану, схожі на інопланетян?

Довгорогий шаблезуб

Ці риби мають досить страхітливий вигляд. Зокрема, в них дуже велика голова зі скульптурними гребенями, які виступають. Шаблезуби мають численні ікла на верхній і нижній щелепі. На дотик їхня шкіра шорстка. Забарвлення – вугільно-чорне.

Для людини є безпечними. У довжину досягають 18 сантиметрів, вага дорослої особини близько 120 грамів.



Довгорогий шаблезуб / Фото Monterey Bay Aquarium

Плащоносна акула

Доісторична зовнішність цієї акули практично не змінилася за кілька мільйонів років. Зовні більше нагадує дивну морську змію або вугра, ніж своїх найближчих родичів. Біологи вивчають її, щоб більше дізнатися про те, як в акул розвивалися ті чи інші риси. Живе вона глибоко під поверхнею Тихого та Атлантичного океанів.

Плащоносна акула отримала таку назву через широкі шкірні складки, що прикривають зяброві щілини. Перетинки першої пари зябрових щілин знизу з'єднуються між собою, утворюючи широку шкірну лопать. Зябрових щілин налічується по 6 з кожного боку.

Можуть сягати від 1,5 до 2 метрів у довжину. Мають витягнуте тіло, а спинний і черевні плавці розташовані близько один від одного в задній частині тіла. Полюють вони зазвичай на кальмарів і рибу.

Найбільше незвичайне в цій акулі – це спосіб її розмноження. Самки народжують живих дитинчат після 3,5-річної вагітності, що, згідно з дослідженнями, є одним із найтриваліших відомих термінів вагітності серед усіх хребетних.

Який вигляд має плащоносна акула: дивіться відео

Білорилий психролют, або риба-крапля

Мабуть найвідоміше створіння з глибин океану, адже у 2013 році її визнали в інтернеті "найпотворнішою твариною у світі".

Білорилий психролют належить до сімейства товстоголових бичків – групі риб, схожих на пуголовків, що проживають в Атлантичному, Тихому та Індійському океанах на глибині від 800 до 2800 метрів. Має пуголовкоподібне тіло сірого кольору, з маленькими колючками. Така дивна будова допомагає цим рибам справлятися з величезним тиском океанського дна.

Коли риба-крапля потрапляє на сушу – драглиста рідина під її шкірою стікає, немов желе, що тане. На глибині ж вода підтримує структуру цієї рідини, і психролют стає більше схожим на рибу. А допомагає ця желеподібна рідина йому триматися на глибині без допомоги плавального міхура. Власне, цього плавального міхура у нього й немає.

Риба-крапля, коли потрапила на сушу / Фото NOAA, Alaska Fisheries Science Center

Звичайний хауліод, або риба-єхидна

Досягає довжини 35 сантиметрів. Луска має блакитнуватий відтінок, проте на череві темніший. У риби дуже великі зуби, які не дозволяють роту щільно закриватися. Таким чином утворюється в прямому сенсі клітка, в яку риба– єхидна може впіймати здобич.

Звичайний хауліод має органи, що світяться – так звані фотофори. Ними він приваблює здобич і водночас маскує свій силует від хижаків, що перебувають під водою.

Проживає ця риба у всіх помірних і тропічних водах океанів на глибині від 200 до 4 700 метрів. Протягом дня плаває на глибинах від 1500 до 4700 метрів. А вночі підіймається на поверхню до 200 метрів, де ризикує бути спійманою дельфінами, акулами та іншими морськими тваринами.



Звичайний хауліод, або риба-єхидна / Фото NORFANZ Founding Parties

Прая дубія, або гігантський сифонофор

Дехто каже, що це створіння схоже на витвір мистецтва, а дехто – на якусь незрозумілу мотузочку. Проживає воно на глибині від 700 до 1 тисячі метрів. Його знаходять біля берегів по всьому світу – від Ісландії у Північній Атлантиці до Чилі у південній частині Тихого океану.

Довжина тіла праї дубії досягає 50 метрів. За довжиною це другий морський організм після кільчастого хробака. Довжину тіла цієї істоти також можна порівняти з тілом синього кита, найбільшого морського ссавця. Хоча вона дуже тонка.

Додамо, що сифонофори – це не окремі багатоклітинні організми, а складні тварини.



Прая дубія, або гігантський сифонофор / Фото eduardmarques, iNaturalist NZ

Пекельний вампір

Цей головоногий молюск не є ані кальмаром, ані восьминогом, але має риси обох. Його виокремили в окремий ряд Vampyromorphida.

Проживає на глибині понад 600 метрів в умовах дефіциту кисню. Харчується не кров'ю, а морським снігом. Так називають нерозкладені частинки мертвих організмів, що падають з верхніх шарів водної товщі. Також живиться дрібними ракоподібними та кнідаріями.

Цього молюска так назвали через перетинки, що з'єднують його кінцівки. Усе це нагадує плащ графа Дракули.

Довжина тіла тварини становить 12 сантиметрів. Але невеликий розмір не означає, що вона беззахисна. У разі наближення хижаків вампірський кальмар випускає хмару біолюмінесцентного слизу, який здатний світитися до 10 хвилин. За цей час молюск встигає втекти.

Який вигляд має пекельний вампір: дивіться відео

Бочкоподібне око

Належить до сімейства опістопроктові. Однією з особливостей цієї риби є прозоре чоло, заповнене рідиною. Інша особливість – світлочутливі очі з яскравими зеленими лінзами. І ці очі можуть обертатися. Ця здатність дозволяє бочкоподібному оку дивитися вгору у пошуках потенційної здобичі чи дивитися вперед, щоб побачити, що він їсть. Жовтий пігмент в очах допомагає йому розрізняти сонячне світло та біолюмінесценцію. Таким чином вони краще можуть знаходити їжу.

У 2022 році вчені розповіли, що ці риби можуть непомітно підкрадатися до сифонофорів і викрадати частину їхньої здобичі. Прозоре чоло може захищати їхні очі від щупалець здобичі.



Бочкоподібне око / Фото Monterey Bay Aquarium Research Institute

Які ще дивні істоти, що живуть у воді, виявляли люди?