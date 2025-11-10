На дні Світового океану було знайдено багато цікавих і таємничих речей. Про найдивовижніші та найцікавіші з них розповідає 24 Канал з посиланням на Sky History.

До теми "Прихований океан": де він розташований та що про це кажуть вчені

Які таємниці приховує Світовий океан?

Підводний монумент Йонагуні

Захований він біля берегів острова Йонагуні в Японії. Незвичайний пам'ятник складається з перпендикулярно покладених один на одного блоків пісковику, паралельних стиків, спіральних "сходів" і дивних гравюр. Його виявив аквалангіст Кіхатіро Аратаке у 1986 році, він шукав місця для спостереження за акулами-молотами, пише BBC Science Focus.

Вчені досі сперечаються щодо походження такої дивовижної знахідки. Деякі вважають, що це можуть бути залишки стародавньої цивілізації. До прикладу, професор Масаакі Кімура з Університету Рюкю в Японії у 2004 році зазначав: "звукове зондування та дослідження з використанням підводних роботів і підводного плавання виявили існування штучних рельєфів, створених близько 10 тисяч років тому. Було виявлено об'єкти, що нагадують стародавнє місто, зокрема східчасті піраміди, дороги та водні канали".

Натомість професор Роберт Шох з університету Бостона, зробивши десятки занурень на цьому місці, дійшов висновку, що все це створила природа. За його словами, гірські породи в цьому районі мають чіткі вертикальні та горизонтальні розломи. Ба більше, аналогічні утворення можна побачити і на поверхні. А гравюри на камені, як пояснив він, це природні подряпини, що виникли на поверхні пісковика. Щоправда, учений усе ж визнав: існують свідчення того, що найближчому острові колись існували давні цивілізації.

Який вигляд має підводний монумент Йонагуні: дивіться відео

Срібло Третього рейху

У 1941 році в Атлантичному океані нацистська торпеда потопила вантажний корабель SS Gairsoppa, який рухався з Індію у Велику Британію. На борту судна перебували тонни цінного вантажу.

Здавалося б, його вже ніхто не знайде. Однак у 2011 році американська компанія Odyssey Marine Exploration виявила затонулий корабель. І після серії занурень підняла 1203 злитки срібла загальною вагою 1,4 мільйона унцій, що дорівнює майже 40 кілограмів. У компанії тоді зазначали, що підняте срібло становить лише 43% від усіх дорогоцінних металів, що були застраховані на SS Gairsoppa. У 1941 році весь вантаж срібла оцінювався у 600 тисяч фунтів.

Додамо, що операція Odyssey побила рекорди з найглибшого та найважчого вилучення дорогоцінних металів із затонулого корабля.

Щоправда, не такою радісною виявилася доля в екіпажу корабля. У момент удару на борту перебували 85 членів екіпажу з Великої Британії та Індії. Коли вони покинули судно, то потрапили під кулеметний вогонь з підводного човна. Вижив лише помічник Річард Айрес. Він дістався Британії через 13 днів на рятувальній шлюпці.

На місці затонулого судна SS Gairsoppa виявили тонни срібла: дивіться відео

Двигуни для ракет Apollo

Наприкінці 1960-х – на початку 1970 років на орбіту Землі та місяця запустили кілька ракет Apollo. Їхні двигуни впали на дно океану та вважалися загубленими назавжди.

Однак у 2012 році завдяки генеральному директору Amazon Джеффу Безосу та його приватному проєкту вдалося знайти 5 двигунів на глибині 4,3 тисячі метрів. Вони пройшли дворічну реставрацію та тепер на них можна подивитися в Музеї авіації в Сіетлі (штат Орегон, США).

Як проходила експедиція команди Безоса з пошуку та підйому двигунів для Apollo: дивіться відео

Кладовище локомотивів

Розташовується воно під водами узбережжя Нью-Джерсі. Цей підводний національний археологічний музей виявив дайвер Стів Радован у 1985 році. Колекція з двох потягів і залізничних артефактів датується 1850-ми роками. І усі доволі гарно збереглися.

Вважають, що локомотиви були частиною проєкту зі створення підводного продовження залізничної системи Чикаго. Водночас немає жодних свідчень, як опинилася на дні океану. Історики припускають, що випадково впали з баржі або їх навмисно скинули з корабля, щоб запобігти його затоплення під час шторму.

Виявлені локомотиви на дні океану: дивіться відео

Кракен існує

Кракен – чи не найвідоміше морське чудовисько. Саме про нього моряки та рибалки складали пісні та різноманітні історії. Сьогодні ми знаємо, що більшість із такого креативу – чистої води перебільшення. Але і в цьому весь морський фольклор – гіперболізувати, щоб шокувати слухача та показати, наскільки вони круті перці.

Але перебільшення ще не означає, що цього не існувало. До прикладу, Кракен – істота, про яку говорили, що "із глибин підіймається звір із давніх переказів" – насправді є реальним і відомим як гігантський кальмар, повідомляє The Travel.

Першим свідченням існування гігантського кальмара стала фотографія 1873 року, зроблена у Сент-Джонсі, Ньюфаундленд – на ній можна було побачити кілька частин його тіла. У 2004 році дослідницькій групі з Японії вдалося зробити перше зображення живого гігантського кальмара. На знімку, зробленому біля берегів японських островів Огасавара, видно, як цей молюск, сидячи на спині, полює на наживку. Живе він на неймовірно великій глибині – 914 метрів. А у 2019 році гігантського кальмара довжиною понад три метри вперше вдалося зняти біля узбережжя США, в Мексиканській затоці неподалік Нового Орлеана. Крім того, у 1980 році на острів Плам у Массачусетсі викинуло гігантського кальмара вагою понад 200 кілограмів і завдовжки 4,5 метра.

Ці кракени у реальному житті маю два довгі щупальця, на кінцях яких розташовані сотні потужних, гострих присосок. Використовують вони їх для захоплення та утримання здобичі. Завдяки цим щупальцям гігантські кальмари можуть схопити здобич на відстані до 10 метрів. А за допомогою присосок вони можуть створювати силу всмоктування, що приблизно відповідає силі укусу людини. Самці бувають довжиною 10 метрів, а самки – 12 – 13 метрів. Важать ці молюски 200 – 280 кілограмів.

Cаме такого гігантського кальмара виявили біля берегів Японії у 2023 році: дивіться відео

Що ще цікавого знайшли на дні озер і морів?

"Інопланетний корабель" на дні Балтійського моря

У 2011 році група дайверів-волонтерів Ocean X на дні північної частини Балтійського моря виявили незвичну скельну структуру. Ця аномалія, на думку багатьох, нагадаю інопланетну тарілку, зокрема культовий "Тисячолітній сокіл" із "Зоряних війн". Висували й інші теорії – що це залишки протичовнового пристрою часів Другої світової війни та навіть, що це підводна база нацистів.

Однак деякі вчені все ж стверджують, що, це, скоріш за все, незвичне природне скельне утворення, попри його дивний вигляд. І навряд чи його створила людина або прибуло воно з іншої планети.

Аномалія Балтійського моря: дивіться відео

"Старший брат" англійського Стоунхенджа

У 2007 році на дні озера Мічиган професор підводної археології доктор Марк Холлі, виявив доісторичну структуру, що нагадує знаменитий англійський Стоунхендж. На глибині приблизно 12 метрів науковець побачив камені, вишикувані в довгу лінію завдовжки понад 1,5 кілометра.

Вік каменів оцінюють приблизно у 9 тисяч років. Таким чином, вони з'явилися за 4 тисячі років до будівництва Стоунхенджа та приблизно через 2 тисячі років після закінчення льодовикового періоду. У той час дно озера пересохло та сама водойма мала зовсім інший вигляд, ніж сьогодні.

Дослідники припускають, що підводний аналог Стоунхенджа є природним геологічним утворенням. Виникли вони завдяки льодовиковій активності під час останнього льодовикового періоду. Тобто, сформували їх льодовики під час свого наступання та відступання. Розташовані в ряд камені здебільшого складаються з вапняку та пісковика.

"Стоунхендж" під водами озера Мічиган / Фото Creative Commons

Найдавніший комп'ютер

Ще одна дивовижна знахідка, виявлена не на дні океану. Знайшли його у 1901 році серед уламків корабля, що затонув біля берегів грецького острова Антикітера в Егейському морі. Мовиться про найстаріший складний механізм зубчастих коліщаток. Іноді через складність конструкції антикітерський механізм називають першим аналоговим комп'ютером.

Хоча справжнє його призначення залишається загадкою, припускають, що він допомагав грекам вивчати математику та астрономію. Завдяки цьому приладу здійснювали різні розрахунки. Також він допомагав передбачати місячні та сонячні затемнення.

Зокрема, про це свідчать написи грецькою мовою на дверцятах корпусу та лицьових поверхнях. На передній частині механізму розташовано великий циферблат зі стрілками, що показують положення Сонця та Місяця в зодіаку, і напівсрібну кулю для відображення фаз Місяця.

Антикітерський механізм був виготовлений з листової бронзи та спочатку перебував у корпусі розміром зі взуттєву коробку. Виготовили його приблизно у 100 році до нашої ери.

Деталі антикітерського механізму, збережені до наших днів / Фото Encyclopedia Britannica

Що ще цікавого знаходили на дні океану?