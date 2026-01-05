Про це пише 24 Канал з посиланням на IFLScience.

Який птах може літати задом наперед?

Мова піде про колібрі. Ці птахи мають деякі вражаючі навички. Зазначається, що вони здатні махати крилами від 20 до 80 разів на секунду й можуть досягати таких швидкостей, які можна порівняти з винищувачами.

Вчені зазначають, що крила колібрі суттєво відрізняються від крил інших птахів: вони надзвичайно жорсткі та майже прямо виступають від тіла. Крім того, ці птахи мають унікальну будову суглобів, яка дозволяє їм виконувати обертальні рухи крилами у формі вісімки. Саме ця особливість забезпечує надзвичайно швидкий ритм махання крильми та дає змогу тривалий час літати задом наперед.

Загалом деякі птахи здатні лише змахнути крилами назад, а от колібрі справді досконало володіють умінням летіти назад. Завдяки своїм зап’ястним суглобам вони можуть створювати підйомну силу навіть під час зворотного помаху крила, чого не можуть інші птахи.

"Воно (колібрі – 24 Канал) прийняло стиль польоту, схожий на комах, хоча еволюційно є хребетним. Воно має ті самі кістки, що й ми в руці, але робить щось неймовірне із плечовим суглобом: махає крилом вперед-назад, наче мушка-дрозофіла, а не як голуб", – розповів біолог Тайсон Гедрік.

Щоб пролітати крізь вузькі отвори, колібрі щільно притискають крила до тулуба й пролітають в щілину, немов куля. У разі особливо тісних проходів вони можуть розвертатися боком.

