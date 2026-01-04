Про це пише 24 Канал з посиланням на Державну екологічну інспекцію Південно-Західного округу.
Якого птаха помітили на Одещині?
У населеному пункті Андрієво-Іванівка Березівського району Одеської області інспектори зафіксували сича домашнього.
Виявити птаха вдалося у темний час доби – його присутність видало пронизливе виття, змішане зі свистом,
– йдеться в повідомленні.
Сич хатній, або домовий, – це невелика сова, яка любить жити неподалік від людей: під дахами будинків, на горищах, у закинутих будівлях чи в дуплах дерев. Це осілий птах, що поширений по всій території України.
Його легко розпізнати за приплюснутою головою, характерними білими "бровами" та "підборіддям", а також великими жовтими очима.
Крім того, сич відомий багатством свого голосу – він видає звуки від пронизливого свисту до моторошного виття. Птах веде переважно нічний спосіб життя: вдень може довго сидіти нерухомо й залишатися практично непомітним.
Полює на жуків, метеликів і дрібних гризунів, тим самим приносячи відчутну користь людині.
Цікавий факт: сич хатній може повертати голову майже на 270 градусів.
Цікаво! Сич хатній охороняється міжнародними угодами. Він занесений до Конвенції CITES та Бернської конвенції. В Україні вид включений до Червоних книг Дніпропетровської та Донецької областей і охороняється на багатьох природоохоронних територіях.
Інші схожі випадки
Нещодавно мешканці Черкас помітили рідкісну гостю – качку-мандаринку. У дикій природі зустріч з цією птахою – справжня рідкість, адже зазвичай вона мешкає в парках, зоопарках чи приватних господарствах.
Ще влітку в Чорнобилі виявили 3 молодих орланів-білохвостів. Це вже 17-те підтверджене гніздо орлана-білохвоста в межах Чорнобильського заповідника і це ще один важливий доказ стабільності та розширення популяції цього рідкісного виду в регіоні.