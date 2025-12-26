Про це пише 24 Канал з посиланням на iflscience та indiandefencereview.

Скільки років було павуку-довгожителю?

Найстарішим павуком, який будь-коли жив, була самка виду Gaius villosus з прізвиськом Номер 16 і прожила 43 роки. Номер 16 була різновидом мігаломорфного павука, інфраряду павуків, які живуть у норах.

Історія цього павука почалася у 1974 році, коли біологиня Барбара Йорк Мейн розпочала довгострокове дослідження в заповіднику Норт-Бангулла поблизу Тамміна, на південному заході Австралії.

"Наскільки нам відомо, це найстаріший павук у світі, а його довге життя дало нам змогу глибше дослідити поведінку й популяційну динаміку павуків-пастухів", – розповіла біологиня Ліанда Мейсон зі Школи молекулярних і біологічних наук.

Тривалість життя павука номер 16 була не просто питанням удачі – це результат унікальної екологічної ніші, яку вона займала. На відміну від більш рухливих павуків, такі як Gauis villosus – неймовірно малорухливі та проводять все своє життя в межах однієї й тієї ж нори. Ця знижена витрата енергії дозволила їй жити у відносній ізоляції, уникаючи багатьох ризиків, з якими стикаються інші, більш активні павуки.

Цікаво, що, попри свій вік, павук загинув не від старості, а через паразитичну осу. Так, в дослідницькій статті йшлося, що 31 жовтня 2016 року було виявлено, що кришка нори цього павука була пробита паразитичною осою. Ці паразитичні оси відкладають яйця всередину тіла, а личинки харчуються павуком зсередини, зрештою вбиваючи його.

Хоча павук дожив до віку, який вважався б надзвичайним для більшості тварин, його смерть від рук паразитичної оси підкреслила сувору реальність харчового ланцюга природи та вразливість навіть найстаріших, найстійкіших істот.

