Скільки років було павуку-довгожителю?
Найстарішим павуком, який будь-коли жив, була самка виду Gaius villosus з прізвиськом Номер 16 і прожила 43 роки. Номер 16 була різновидом мігаломорфного павука, інфраряду павуків, які живуть у норах.
Історія цього павука почалася у 1974 році, коли біологиня Барбара Йорк Мейн розпочала довгострокове дослідження в заповіднику Норт-Бангулла поблизу Тамміна, на південному заході Австралії.
Який мав вигляд найстарший павук у світі: дивіться відео
"Наскільки нам відомо, це найстаріший павук у світі, а його довге життя дало нам змогу глибше дослідити поведінку й популяційну динаміку павуків-пастухів", – розповіла біологиня Ліанда Мейсон зі Школи молекулярних і біологічних наук.
Тривалість життя павука номер 16 була не просто питанням удачі – це результат унікальної екологічної ніші, яку вона займала. На відміну від більш рухливих павуків, такі як Gauis villosus – неймовірно малорухливі та проводять все своє життя в межах однієї й тієї ж нори. Ця знижена витрата енергії дозволила їй жити у відносній ізоляції, уникаючи багатьох ризиків, з якими стикаються інші, більш активні павуки.
Цікаво, що, попри свій вік, павук загинув не від старості, а через паразитичну осу. Так, в дослідницькій статті йшлося, що 31 жовтня 2016 року було виявлено, що кришка нори цього павука була пробита паразитичною осою. Ці паразитичні оси відкладають яйця всередину тіла, а личинки харчуються павуком зсередини, зрештою вбиваючи його.
Хоча павук дожив до віку, який вважався б надзвичайним для більшості тварин, його смерть від рук паразитичної оси підкреслила сувору реальність харчового ланцюга природи та вразливість навіть найстаріших, найстійкіших істот.
Факти про тварин
Багатьох цікавлять різні факти про тварин, зокрема, яка ж тварина має найсильніший укус. За даними досліджень, є тварина, сила укусу якої становить понад 16 тисяч ньютонів.
Також багатьом цікаво, які тварини можуть бути швидшими. Загалом, можна виокремити 3 сфери, в яких вони живуть, щоб дати чітку відповідь