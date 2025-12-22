Тому видання IFLScience визначило такі категорії, як "Земля", "Море" та "Небо", про це пише 24 Канал.

Які тварини найшвидші у світі?

Найшвидша тварина на суші

Гепард вважається найшвидшим наземним ссавцем на планеті, здатним досягати швидкості до 120 кілометрів за годину. Його струнке тіло та потужні м'язи дозволяють розганятися від 0 до 60 кілометрів за годину лише за 3 секунди під час полювання на здобич. Вважається, що з кожним кроком гепард може збільшувати свою швидкість приблизно на 10 кілометрів за годину.



Гепард – найшвидша наземна тварина у світі / Фото Unsplash (Sammy Wong)

Найшвидша тварина в морі

Існує деяка суперечка щодо найшвидшої тварини в морі, тому в такому випадку згадуються два види, а саме чорний марлін та парусник. Як пишуть у виданні, загальний консенсус, здається, полягає в тому, що чорний марлін може випередити парусника зі швидкістю 128 кілометрів на годину, тоді як парусник розвиває максимальну швидкість 109 кілометрів на годину.

Найшвидша тварина в небі

Найшвидшим птахом на планеті є сапсан. Під час горизонтального польоту зі швидкістю 88 кілометрів на годину цей вид все ще розвиває вражаючу швидкість, але справді вражаюче починається, коли ці птахи пірнають. Здатність перевищувати швидкість 320 кілометрів на годину під час пірнання та полювання потрапила в книгу рекордів.