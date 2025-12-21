Про це пише 24 Канал з посиланням на IFLScience.

У якої тварини найсильніший укус?

Твариною з найсильнішим укусом, зафіксованим у наукових дослідженнях, є морський крокодил (Crocodylus porosus).

Це підтверджено комплексним дослідженням 2012 року, під час якого вчені виміряли силу укусу всіх 23 сучасних видів крокодилів (включаючи справжніх крокодилів, алігаторів, кайманів та гавіалів). Рекорд належить одному виду морського крокодила з силою укусу 16 414 ньютонів (Н) – це найвищий показник, безпосередньо виміряний у живих тварин.

Інші крокодили демонстрували вражаючі результати, але жоден не наблизився до цього значення. Для порівняння: щоб зламати стегнову кістку людини (одну з найміцніших у тілі), потрібно приблизно 4000 Н. Отже, укус морського крокодила легко здатний зломати кістки чи навіть міцні об'єкти.



Морський крокодил має найсильніший укус / Фото Unsplash (Thomas Couillard, фото ілюстративна)

Також іноді згадують нільського крокодила як можливого претендента на звання тварини з найсильнішим укусом. У програмі National Geographic "Небезпечні зустрічі" герпетолог Брейді Барр зафіксував укус приблизно 22 000 Н. Однак цей результат не отриманий в рамках рецензованого наукового дослідження, тому не вважається остаточними.

Ще одним кандидатом є велика біла акула. Дослідження 2008 року згідно з цифровою реконструкцією щелеп оцінило максимальну силу укусу для екземпляра довжиною 6,4 метра і вагою понад 3 тонни в 18 216 Н (використовуючи задні зуби). Ця оцінка базується на моделюванні, а не на прямому вимірі, тому вона залишається теоретичною.

Загалом, за безпосередньо виміряними даними, морський крокодил тримає абсолютний рекорд серед сучасних тварин.