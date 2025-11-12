24 Канал з посиланням на CNN, National Geographic, Mongabay та "Бі-Бі-Сі Україна" розповідає про тварин, які вважалися вимерлими, але їх бачили знову.

Читайте також Які милі тварини є дуже небезпечними

Чи існує нині сумчастий вовк?

Австралія славиться своєю дивною фауною та сумчастими тваринами, а одним з найбільш харизматичних її представників вважався сумчастий вовк або тилацин (також його інколи називають тасманійський тигр). Він мешкав на острові Тасманії та посідав почесне місце в місцевій харчовій піраміді.

Цей хижак нагадував химерний гібрид вовка, лисиці та кішки, а ще мав сумку, в якій виношував дитинчат. Мав потужні щелепи та жовтувато-коричневе хутро.

Європейці, які прибули на Тасманію, побачили в цій істоті загрозу для своїх овець, відтак – оголосили йому "джихад" і майже винищили. Остання тварина – самець сумчастого вовка на ім’я Бенджамін – помер 7 вересня 1936 року в зоопарку.

Наглядачі просто забули його на дворі й тваринка загинула від переохолодження. За кілька місяців до того Бенджаміна зафільмували на плівку й ці кадри вважаються живим свідоцтвом існування виду.

Сумчастий вовк Бенджамін – дивіться відео:

80 років сумчастий вовк вважався вимерлим, але зараз є надія, що вид якимось дивом вижив.

У 2010-і мешканці Тасманії почали повідомляти, що бачили схожу на сумчастого вовка тварину зі смужками на спині. Число таких зустрічей перевалило за десяток, але наразі офіційних підтверджень ще немає. Схоже, тварина порозумнішала та більше не бажає мати справу з людьми.

Який давній птах повернувся з небуття?

Схожа історія відбулася з новозеландським птахом Такахе. Ця істота не вміла від природи літати, натомість швидко бігала. Але це не врятувало Такахе від вимирання.

Пташки Такахе дивом збереглися / фото – Judi Lapsley Miller

Мисливці-маорі цінували птаха за чорне з переливами пір'я, а європейці – як мисливський трофей. З першими Такахе якось ще давали собі раду, але поява у Новій Зеландії псів не лишила цим пташкам шансів.

Іншим фактором вимирання стало скорочення через глобальне потепління місць гніздування Такахе – альпійських луків.

У 1898 році Такахе бачили востаннє, після чого офіційно оголосили цей вид втраченим. Але чутки про смерть пташки виявились перебільшені – у 1948 році невелику групу Такахе виявили на ізольованому гірському хребті поблизу озера Те-Анау.

Спершу вчені підняли на сміх відкривача-аматора Джефрі Орбелла, але він не знітився й повернувся до озера, щоб спіймати, сфотографувати, закільцювати і відпустити на волю унікальних птахів.

Нині популяція птахів Такахе становить близько 500 особин і вони занесені до Червоної книги. Місце проживання Такахе уряд Нової Зеландії оголосив заповідною зоною.

Яка доля китайського веслоносу?

Китайський веслоніс вважається однією з найбільших прісноводних риб, яка належить до родини осетрових.

У природі існує два види веслоносів – американський і китайський. Справи першого йдуть добре, а от його китайський побратим через жагу місцевих комуністів давати бій природі та ламати все через коліно, опинився у скрутному становищі.

1981 року в КНР побудували велику дамбу на річці Янцзи. Рукотворна гребля перекрила традиційний маршрут міграції китайського веслоноса до нерестовищ у верхній частині річки. Знищення виду довершили рибалки.

Одне з останніх відомих фото китайського веслоноса / фото – Qiwei Wei / National Geographic

Цьому виду 200 мільйонів років, але на початку 21 століття його історія, видно, обірвалася. Останніх двох дорослих самок китайського веслоноса спостерігали у 2003 році. Після цього у 2007-му вид оголосили вимерлим.

За 2 роки з'явилися нові повідомлення про рибу, що ожила. У наступні роки було ще декілька повідомлень, після чого згадки про китайського веслоноса зникають.

У 2022 році цей вид вдруге оголосили зниклим. Китайці ж нині розводять у штучних водоймах американського веслоноса.

Як "ожили" унікальні лемури?

Карликовий лемур Сібре був "відкритий" 1896-го та вважався вимерлим вже з 1908 року, але у 2010-му тріумфально повернувся з небуття, коли невеличку популяцію цих тваринок знайшли учасники міжнародної американо-німецької експедиції в джунглях Мадагаскару.

Цих милих тваринок "повернули" з небуття німецьки та американські зоологи / фото – McGill University

Це, до речі, той випадок, коли люди своєю увагою врятували вид, адже без розголосу влада острова просто б вирубала ліс, який став прихистком цих тварин. Наразі в дикій природі живе близько 100 карликових лемурів.

А яка тварина повернулася зі "світу мертвих" найефектніше?

На десерт у нас жива реліквія – кистепера риба Латимерія. Предки латимерії жили ще 420 мільйонів років тому, вони пережили рух континентів і падіння на Землю астероїда, який знищив динозаврів.

Довгий час вчені вважали, що латимерія не мала шансів пережити древніх ящерів і загинула разом з ними. Яке ж було здивування, коли величезна рибина в 1938 році потрапили в нетрі рибалок з Південної Африки.

Латимерія або як її ще називають Целакант, стала науковою сенсацією та перевернула уявлення про генезу живого на планеті. Адже скелет тварини майже ідентичний скелету предків латимерії, що жили понад 200 мільйонів років тому. Вона хіба що трохи збільшилась у розмірах, а в усьому іншому – чхати хотіла на Дарвіна та його еволюцію.

Вчені з'ясували, що латимерія живе в печерах на дні океану, може сягати довжини до 1,8 метра і мати вагу понад 90 кілограмів, причому самки більші за самців.

Опудало латимерії, яку знайшли рибалки в 1938 році / фото – The South African Institute for Aquatic Biodiversity

Нині відомо про два види латимерій. Перший мешкає на глибині біля східного узбережжя Африки, інший – біля узбережжя острова Сулавесі в Індонезії. Африканський вид перебуває на межі зникнення. Іхтіологи вважають, що зараз залишилося лише кілька сотень особин. Але, знаючи історію цих істот та їх експертизу у питаннях виживання, можна стверджувати, що вони ще позмагаються.

Справи у котів, на відміну від давніх рибин, йдуть куди краще. Нині їх популяції ніщо не загрожує, ба більше, десятки мільйонів людей тяжко працюють, щоб їх котики ні в чому не мали нужди, добре їли та висипалися. Скільки треба спати дорослому коту на день, щоб він був у доброму гуморі – читайте в новій статті 24 Каналу.