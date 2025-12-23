Фото знахідки оприлюднив Чорнобильський заповідник, пише 24 Канал.

Що відомо про орланів-білохвостів в Чорнобилі?

Ще в липні науковці, обстежуючи ділянку в районі села Куповате, зафіксували 3 молодих орланів-білохвостів. Один із них тоді літав доволі невпевнено, що могло свідчити про його нещодавній виліт з гнізда або певні труднощі з розвитком.

Попри уважні пошуки, знайти гніздо тоді не вдалося, адже густе літнє листя у вільшанику приховало всі можливі орієнтири.

Це вдалося зробити наприкінці осені, коли крона дерев відкрила огляд і це дало змогу ретельніше обстежити територію. Після повторного обходу вдалося виявити гніздо орлана-білохвоста.



У Чорнобилі знайшли 17-те гніздо найбільшого хижого птаха / Фото Сергія Домашевського

Це вже 17-те підтверджене гніздо орлана-білохвоста в межах Чорнобильського заповідника і це ще один важливий доказ стабільності та розширення популяції цього рідкісного виду в регіоні,

– йдеться в повідомленні.

Цікаво! Орлан-білохвіст (орел-сірохвіст, сірохвіст) – птах загону соколоподібних сімейства яструбиних. Це один із найбільших представників хижих птахів Євразії – розмах крил сягає 2,5 метра. Живуть орлани-білохвости відокремлено, утворюючи постійні пари. Щільність їх гніздування залежить від наявності великих дерев і великої кількості їжі.