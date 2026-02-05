Ці шоколадно-вафельні смаколики стали справжнім хітом кондитерського ринку України у 2000-х і 2010-х роках. Про це повідомляє "Телеграф".

Коли Україну захопили цукерки "Мауглі"?

З 2005 по 2015 роки ці цукерки були особливо популярними. Тоді їх можна було знайти практично в кожному продуктовому магазині, на ринках і в кіосках по всій Україні. Вони були доступними за ціною, мали чудовий смак і яскраве оформлення.

Рецептура ласощів була геніально простою, але водночас неповторною. Хрустка вафельна основа, ніжна шоколадна начинка-крем і глянсова шоколадна глазур зверху. Все це разом створювало характерний насичений смак із приємним "хрустом", який так подобався і дітям, і дорослим.

Найвідомішу версію випускала кондитерська корпорація Roshen, зокрема Вінницька кондитерська фабрика. Щоправда, аналогічну назву використовували й інші виробники, наприклад "Полтавакондитер".



Обгортка цукерок "Мауглі" виробництва Вінницької кондитерської фабрики / Фото NewAuction

Чому саме "Мауглі"?

Своя назву цукерки отримали від героя легендарної "Книги джунглів" Редьярда Кіплінга – хлопчика Мауглі, якого серед дикої природи. Як сама книги, так створені за нею мультфільми (діснеївський і радянський) були дуже популярними в Україні в часи СРСР і також після розпаду комуністичної імперії.

Тож кондитери вирішили помістити на свої яскраві обгортки дитину-дикуна серед тропічних рослин і екзотичних тварин. І це зробило смаколик легко впізнаваним на полицях будь-якого магазину.

Для багатьох українців цукерки "Мауглі" стали невіддільною частиною солодких подарунків, сімейних чаювань і святкових застіль. Їх купували на вагу, насипаючи у пакетики прямо в магазині, що додавало процесу особливої ностальгічної атмосфери.

Куди зникли улюблені цукерки?

Сьогодні "Мауглі" вже не знайти ні на полицях магазинів, ні на базарах, на навіть в інтернеті, оскільки їх припинили виробляти та вони зникли з масового продажу. На зміну їм прийшли нові бренди, також смаки споживачів змінилися, а ринок солодощів наповнився імпортними новинками та преміальними лініями.

Сьогодні у соціальних мережах регулярно з'являються дописи зі згадками про "Мауглі": люди діляться спогадами та шукають місця, де ще можна купити легендарні цукерки. Адже вони вийшли за межі простої кондитерської продукції. Ці солодощі стали частиною колективної пам'яті, символом певної епохи в житті незалежної України. Вони нагадують нам про час, коли все здавалося простішим, а щастя вимірювалося не кількістю гаджетів, а смаком улюблених цукерок.



Цукерки "Мауглі" всередині / Фото взято із сайту "Телеграф"

Можливо, саме в цьому і полягає справжня магія "Мауглі". Вони назавжди залишаться не просто цукерками, а частинкою нашої історії, смаком, який неможливо забути.

