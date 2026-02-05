Ці шоколадно-вафельні смаколики стали справжнім хітом кондитерського ринку України у 2000-х і 2010-х роках. Про це повідомляє "Телеграф".
Коли Україну захопили цукерки "Мауглі"?
З 2005 по 2015 роки ці цукерки були особливо популярними. Тоді їх можна було знайти практично в кожному продуктовому магазині, на ринках і в кіосках по всій Україні. Вони були доступними за ціною, мали чудовий смак і яскраве оформлення.
Рецептура ласощів була геніально простою, але водночас неповторною. Хрустка вафельна основа, ніжна шоколадна начинка-крем і глянсова шоколадна глазур зверху. Все це разом створювало характерний насичений смак із приємним "хрустом", який так подобався і дітям, і дорослим.
Найвідомішу версію випускала кондитерська корпорація Roshen, зокрема Вінницька кондитерська фабрика. Щоправда, аналогічну назву використовували й інші виробники, наприклад "Полтавакондитер".
Обгортка цукерок "Мауглі" виробництва Вінницької кондитерської фабрики / Фото NewAuction
Чому саме "Мауглі"?
Своя назву цукерки отримали від героя легендарної "Книги джунглів" Редьярда Кіплінга – хлопчика Мауглі, якого серед дикої природи. Як сама книги, так створені за нею мультфільми (діснеївський і радянський) були дуже популярними в Україні в часи СРСР і також після розпаду комуністичної імперії.
Тож кондитери вирішили помістити на свої яскраві обгортки дитину-дикуна серед тропічних рослин і екзотичних тварин. І це зробило смаколик легко впізнаваним на полицях будь-якого магазину.
Для багатьох українців цукерки "Мауглі" стали невіддільною частиною солодких подарунків, сімейних чаювань і святкових застіль. Їх купували на вагу, насипаючи у пакетики прямо в магазині, що додавало процесу особливої ностальгічної атмосфери.
Куди зникли улюблені цукерки?
Сьогодні "Мауглі" вже не знайти ні на полицях магазинів, ні на базарах, на навіть в інтернеті, оскільки їх припинили виробляти та вони зникли з масового продажу. На зміну їм прийшли нові бренди, також смаки споживачів змінилися, а ринок солодощів наповнився імпортними новинками та преміальними лініями.
Сьогодні у соціальних мережах регулярно з'являються дописи зі згадками про "Мауглі": люди діляться спогадами та шукають місця, де ще можна купити легендарні цукерки. Адже вони вийшли за межі простої кондитерської продукції. Ці солодощі стали частиною колективної пам'яті, символом певної епохи в житті незалежної України. Вони нагадують нам про час, коли все здавалося простішим, а щастя вимірювалося не кількістю гаджетів, а смаком улюблених цукерок.
Цукерки "Мауглі" всередині / Фото взято із сайту "Телеграф"
Можливо, саме в цьому і полягає справжня магія "Мауглі". Вони назавжди залишаться не просто цукерками, а частинкою нашої історії, смаком, який неможливо забути.
За якими ще легендарними цукерками ностальгують українці?
Цукерки "Зоряне сяйво" створили кондитери львівського "Світоча". Вони для багатьох українців стали емоційним містком між дитячими спогадами про радянські та пострадянські свята й сучасними сімейними традиціями.
"Білочка" з'явилася ще до Другої світової війни та дожила до наших днів як окремий бренд. У підсумку ці цукерки стали справжнім культурним феноменом і їх обожнювали мільйони людей.
"Ананасні" – це не лише вафельні цукерки в шоколадній глазурі з характерною кислинкою. А ще і яскрава обгортка, яка асоціювалася з екзотикою, розкішшю, святом і мріями про далекі країни.