Але цей термін вживати не варто. Чому – пояснив експерт зі стратегічних і політичних комунікацій Ярема Дух.

Чому не варто вживати слово "холодомор"?

За словами Яреми Духа, цей термін принесли нам росіяни ще в часи "газових воєн" приблизно 20 років тому. Тоді Кремль відмовлявся постачати газ в Україну, а разом з ним не було і тепла в українських помешканнях.

Не використовуйте це слово і друзям своїм розкажіть,

– наголосив він.

Водночас користувачка Threads Катерина Русоцька під дописом Яреми Духа зауважила, що терміном "холодомор" росіяни намагаються ще й знецінити, применшити, висміяти геноцид, який вони влаштували в 1932 – 33 роках, коли заморили голодом близько 8 мільйонів людей.

А iampolansky зазначила, що жодних влучних термінів не потрібно, оскільки те, що роблять росіяни – "це просто геноцид українського населення, без влучних термінів і маркетингових концепцій із сенсами".

Євген Лузан, зі свого боку, порівняв ситуації, які були під час Голодомору та зараз. Тоді українці не мали жодних шансів на порятунок, а сьогодні навпаки – багато людей та ініціатив простягають руку допомоги, аби українці не замерзли та не померли голодною смертю.

Крім того, під час обговорення Ярема Дух підкреслив, що росіяни ніколи не марнували нагоди, щоб показати "кумедність" і "штучність" української нації. Зокрема, раніше інтернетом ширилися начебто "смішні" картинки, де росіяни придумавали ніби-то українські синоніми – не парасоля, а "розчепірка", не кондом, а "нацюцюрник", не запальничка, а "спалахуйка" та ще якісь вбогі словотвори.

Коли ситуація зі світлом в Україні стабілізується остаточно?

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко у коментарі 24 Каналу зазначив: якщо значні морози по -15 чи -20 знову повернуться, то ситуація стане складнішою. Але загалом багато що залежатиме від протиповітряної оборони.

За його словами, якщо ППО матиме достатньо засобів ураження, а енергосистема буде на звичному для зими рівні, то все можна буде тримати під контролем. За такого сценарію до Києва повернуться прогнозовані графіки відключень світла. Хоча його може бути небагато. Навіть по 6 годин на добу.

Думаю, до початку березня повернеться значно комфортніша ситуація. Вона точно буде доволі комфортною у квітні, травні, червні, коли споживання на мінімумі. Водночас у нас буде час екстреними темпами відновлювати енергосистему та запас міцності,

– каже Харченко.

Він додає, що навесні та на початку літа можна обережно припускати, що вимкнення навіть в якийсь момент припиняться.