З'явилася "Білочка" ще до Другої світової війни та дожила до наших днів як окремий бренд. Докладніше історію легендарних солодощів розповість 24 Канал з посиланням на "Телеграф".

Що ж робить "Білочку" особливою?

Це шоколадні цукерки з праліне та подрібненим фундуком, покриті шоколадною глазур'ю. А робить їх впізнаваними обгортка зі стилізованою білочкою з горіхом у лапках.

За всю історію існування з'явилося кілька кольорових варіантів дизайну фантика, але образ білки залишався незмінним.

Як народилася "Білочка"?

Історія цих цукерок починається ще на початку XX століття у Петербурзі, який входив тоді до складу Російської імперії. Автором рецепту став власник однойменної кондитерської Жорж Борман. Саме на його фабриці вперше з'явилася обгортка із зображенням білочки, що тримає в лапках лісовий горішок. Згодом виробництво Бормана націоналізували й перейменували на кондитерську фабрику імені Самойлової.



Фабрика Жоржа Бормана в Петербурзі / Фото взято з інстаграму logotipper

У 1940-х роках фабрика Самойлової увійшла до складу концерну імені Крупської, яка тоді була частиною Ленінградського виробничого об'єднання кондитерської промисловості. Тут "Білочку" випускають і досі. А у радянські часи ця фабрика стала еталоном виробництва, за яким орієнтувалися інші підприємства по всій країні.



Обгортка цукерок "Білочка", виготовлених на ленінградській фабриці імені Самойлової / Фото взято із сайту "Мешок"

Також у 40-ті роки схожі цукерки почав випускати Кондитерський концерн "Бабаєвський" під назвою "Білочка Бабаєвська". На фантиках тут також використовували образи білочки та горішків. Сьогодні "Бабаєвський" продовжує виробляти свою версію цукерок. Дизайн обгорток у них практично не змінився, лише став сучаснішим.



Обгортки цукерок "Білочка" виробництва фабри Крупської, Бормана та Бабаєва / Фото взято з інстаграму logotipper

У СРСР "Білочку" вважали союзним сортом цукерок. Базова рецептура та вимоги до складу були прописані в ГОСТі. Тому виробництво дублювали на місцевих фабриках майже в кожному великому місті СРСР, включно з республіканськими центрами.

В Україні ці цукерки могли випускати одразу кілька комбінатів. Виробництво "Білочки" розгорнули, зокрема, у Києві, Харкові, Дніпрі, Львові. Тут солодощі виробляли під загальносоюзною назвою, без окремого локального брендингу.

Як "Білочка" стала смаком дитинства?

Для кількох поколінь "Білочка" стала своєрідним смаком дитинства. Адже вона асоціювалася з дефіцитним шоколадом, святами та солодощами, які купували не на кожен день.

У період СРСР обсяги виробництва цих цукерок сягали тисяч тонн на рік. А у 1950 – 1980‑х роках вони перетворилися на майже обов'язковий атрибут дитячих новорічних подарунків – без них важко було уявити заводський "набір у картонному будиночку". Тому "Білочка" була чи не найочікуванішою у новорічних подарункових наборах.



Цукерки "Білочка" були невіддільною частиною подарункових наборів у СРСР / Фото взято із соцмереж

Через дефіцит якісного шоколаду ці цукерки сприймали як преміальний делікатес. Також їх берегли "для свята та часто вручали як невеликий, але статусний подарунок дорослим.

Якою є "Білочка" сьогодні?

Ці цукерки залишаються впізнаваним класичним брендом на пострадянському просторі. Її горіхово-шоколадний формат активно копіюють різні виробники під власними назвами. Але оригінальна марка продовжує робити ставку на впізнаваний образ білки та ностальгію за тим самим смаком.

У наші дні "Білочку" в Україні виробляють одразу кілька торгових марок. Купити їх можна як на вагу, так і у подарункових коробках.

Зокрема, Millennium (виробник ТОВ "Малбі Фудс", Дніпро) пропонує "Білочку" у форматі вагових цукерок, розрахованому на масовий ринок і мережеву роздрібну торгівлю. А вінницька кондитерська під брендом "Вінницька цукерка" робить "Білочку" максимально наближеною до "того самого" впізнаваного смаку. У них це класичні прямокутні шоколадні цукерки, корпус яких складається із шоколадної помадки з додаванням подрібненого фундука, і все покрито шоколадною глазур'ю. Натомість "Житомирські ласощі" називають себе єдиними в Україні, хто робить білочку за ДСТУ.

