З'явилася "Білочка" ще до Другої світової війни та дожила до наших днів як окремий бренд. Докладніше історію легендарних солодощів розповість 24 Канал з посиланням на "Телеграф".

До теми Ці цукерки асоціюються зі святами: чому українці так люблять "Зоряне сяйво"

Що ж робить "Білочку" особливою?

Це шоколадні цукерки з праліне та подрібненим фундуком, покриті шоколадною глазур'ю. А робить їх впізнаваними обгортка зі стилізованою білочкою з горіхом у лапках.

За всю історію існування з'явилося кілька кольорових варіантів дизайну фантика, але образ білки залишався незмінним.

Як народилася "Білочка"?

Історія цих цукерок починається ще на початку XX століття у Петербурзі, який входив тоді до складу Російської імперії. Автором рецепту став власник однойменної кондитерської Жорж Борман. Саме на його фабриці вперше з'явилася обгортка із зображенням білочки, що тримає в лапках лісовий горішок. Згодом виробництво Бормана націоналізували й перейменували на кондитерську фабрику імені Самойлової.

Жорж Борман Фабрика Жоржа Бормана в Петербурзі Шоколадні цукерки Білочка Історія цукерок Білочка солодощі
Фабрика Жоржа Бормана в Петербурзі / Фото взято з інстаграму logotipper

У 1940-х роках фабрика Самойлової увійшла до складу концерну імені Крупської, яка тоді була частиною Ленінградського виробничого об'єднання кондитерської промисловості. Тут "Білочку" випускають і досі. А у радянські часи ця фабрика стала еталоном виробництва, за яким орієнтувалися інші підприємства по всій країні.

Шоколадні цукерки Білочка Історія цукерок Білочка солодощі
Обгортка цукерок "Білочка", виготовлених на ленінградській фабриці імені Самойлової / Фото взято із сайту "Мешок"

Також у 40-ті роки схожі цукерки почав випускати Кондитерський концерн "Бабаєвський" під назвою "Білочка Бабаєвська". На фантиках тут також використовували образи білочки та горішків. Сьогодні "Бабаєвський" продовжує виробляти свою версію цукерок. Дизайн обгорток у них практично не змінився, лише став сучаснішим.

Шоколадні цукерки Білочка Історія цукерок Білочка солодощі
Обгортки цукерок "Білочка" виробництва фабри Крупської, Бормана та Бабаєва / Фото взято з інстаграму logotipper

У СРСР "Білочку" вважали союзним сортом цукерок. Базова рецептура та вимоги до складу були прописані в ГОСТі. Тому виробництво дублювали на місцевих фабриках майже в кожному великому місті СРСР, включно з республіканськими центрами.

В Україні ці цукерки могли випускати одразу кілька комбінатів. Виробництво "Білочки" розгорнули, зокрема, у Києві, Харкові, Дніпрі, Львові. Тут солодощі виробляли під загальносоюзною назвою, без окремого локального брендингу.

Як "Білочка" стала смаком дитинства?

Для кількох поколінь "Білочка" стала своєрідним смаком дитинства. Адже вона асоціювалася з дефіцитним шоколадом, святами та солодощами, які купували не на кожен день.

У період СРСР обсяги виробництва цих цукерок сягали тисяч тонн на рік. А у 1950 – 1980‑х роках вони перетворилися на майже обов'язковий атрибут дитячих новорічних подарунків – без них важко було уявити заводський "набір у картонному будиночку". Тому "Білочка" була чи не найочікуванішою у новорічних подарункових наборах.

СРСР історія Новий рік
Цукерки "Білочка" були невіддільною частиною подарункових наборів у СРСР / Фото взято із соцмереж

Через дефіцит якісного шоколаду ці цукерки сприймали як преміальний делікатес. Також їх берегли "для свята та часто вручали як невеликий, але статусний подарунок дорослим.

Якою є "Білочка" сьогодні?

Ці цукерки залишаються впізнаваним класичним брендом на пострадянському просторі. Її горіхово-шоколадний формат активно копіюють різні виробники під власними назвами. Але оригінальна марка продовжує робити ставку на впізнаваний образ білки та ностальгію за тим самим смаком.

У наші дні "Білочку" в Україні виробляють одразу кілька торгових марок. Купити їх можна як на вагу, так і у подарункових коробках.

Зокрема, Millennium (виробник ТОВ "Малбі Фудс", Дніпро) пропонує "Білочку" у форматі вагових цукерок, розрахованому на масовий ринок і мережеву роздрібну торгівлю. А вінницька кондитерська під брендом "Вінницька цукерка" робить "Білочку" максимально наближеною до "того самого" впізнаваного смаку. У них це класичні прямокутні шоколадні цукерки, корпус яких складається із шоколадної помадки з додаванням подрібненого фундука, і все покрито шоколадною глазур'ю. Натомість "Житомирські ласощі" називають себе єдиними в Україні, хто робить білочку за ДСТУ.

А Ви знали, хто першим створив ще одні легендарні цукерки – "Ромашка"?

  • Достеменно відомо, що створили їх львівські кондитери, однак, яка саме з фабрик – точної інформації немає. Згодом їх почали випускати на "Світочі".

  • У рецепт оригінальної "Ромашки" входив коньяк. Тобто це були не цукерки "зі смаком коньяку", а саме з коньяком, якого у начинці була досить відчутна кількість. Звідси походить народна версія щодо назви цукерок – "ром" + "ашка".

  • Ці солодощі також впізнавані за їхньою обгорткою, на які зображено квітку ромашку.

Докладніше про те, як народилася легендарна "Ромашка", – читайте в матеріалі 24 Каналу.