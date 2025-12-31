Пов'язують "Ромашку" з кондитерською фабрикою "Світоч". Докладніше про історію цих легендарних цукерок розповість 24 Канал з посиланням на "Еспресо.Захід".

Як з'явилися цукерки "Ромашка"?

Сьогодні достеменно відомо, що рецепт "Ромашки" винайшли саме львівські кондитери. Однак, яка із фабрик, – виникають питання. Попри те, що заведено вважати легендарні цукерки "світочанськими", формально це не зовсім так.

"Світоч" як об'єднання кондитерських фабрик з'явилося лише у 1962 році. До його складу входили фірма Branka, яку у 1939 році націоналізували та перетворили на фабрику імені Кірова. Також на "Світоч" перетворилася націоналізована Gazet, яку радянська влада зробила "Більшовиком".

За офіційною версією, рецепт розробили технологи "Більшовика". Але чи був це оригінальний, чи видозмінений рецепт кондитерів Gazet – не відомо.

Я прийшов на "Світоч" у 1972 році, і цукерки "Ромашка" випускали вже давно,

– зазначає колишній директор філії на Шептицьких Ігор Гадада, який пропрацював на "Світочі" понад 40 років.

Вже у часи СРСР усі кондитерські фабрики належали державі, тому й авторством рецептів ніхто не переймався. Якщо чиюсь рецептуру затвердили, то технолог міг максимум претендувати на премію. А далі її впроваджували на виробництво на різних підприємствах по всьому Радянському Союзу. Так львівську "Ромашку" почали виробляти в Москві, Мінську та інших містах. Однак попри стандартні рецепти, вироби різних фабрик смакували по-різному.

Після розпаду Радянського Союзу більшість рецептур традиційних цукерок зареєстрували на себе російські фабрики. Навіть ті назви, до винаходу яких не мали жодного стосунку. Тож "Світочу" довелось або трохи змінювати рецептуру та назву, або відмовлятись від виробництва.

У чому особливість оригінальної "Ромашки"?

Це була помадкова цукерка, у яку входив натуральний коньяк. Тобто це були не цукерки "зі смаком коньяку", а саме з коньяком, якого у начинці була досить відчутна кількість.

Це така типово львівська історія: філіжанка кави, до якої так пасує цукерка з коньяком,

– казала свого часу одна з працівниць "Світоча".

Як пояснює Ігор Гадада, коньяк додавали не лише для смаку. Спирт дозволяв начинці довше зберігатись і не кристалізуватись. Тому алкоголь тоді часто використовували у начинках.

Також він відзначив смак "Ромашки", яка була раніше. За його словами, тоді ці цукерки були набагато смачнішими, ніж зараз.

"По-перше, це були цукерки у шоколаді, а не у глазурі. А чим ціниться шоколад? Відсотком какао-масла. У справжньому шоколаді ніякої іншої рослинної олії, окрім какао, бути не повинно. Ось воно і на смак таке. Мене тепер часто питають, чому нинішній шоколад так зіпсувався. Бо такий-то шоколад", – додає колишній керівник філії "Світоча".

Чому цукерки отримали саме таку назву – "Ромашка"?

Одне з найпоширеніших пояснень пов'язано з квіткою. Ромашку асоціюють з ніжністю, простотою та чистотою. Її образ викликає теплі, затишні, "домашні" емоції. І це ідеально підходить для назви цукерок з м'якою та ароматною помадковою начинкою. Саме зображення ромашки розміщували на упаковках цукерок, що забезпечило їм миттєву впізнаваність і зробило їх популярними на території всього колишнього Радянського Союзу, пише ТСН.

Існує й інша, жартівлива, версія. У її основі народна етимологія – "ром" + "ашка". Тобто це згадка про алкоголь в оригінальному рецепті. Хоча цей факт не підтверджено офіційно, народне пояснення міцно закріпилося у свідомості споживачів.

З погляду виробництва назва має високу маркетингову привабливість. Вона м'яка, приємна на слух і легко вимовляється. Ба більше, сама квітка ромашка має дуже гарний вигляд на етикетці, і це робить її ідеальною для продукту масового виробництва, орієнтованого на широку аудиторію.

З часом цукерка набула значної комерційної цінності. "Ромашка" настільки зміцнила свою репутацію та асоціацію з якісним продуктом, що згодом між різними виробниками навіть виникали судові суперечки щодо права використовувати на пакованні стилізовані зображення цієї квітки.

Якою є "Ромашка" сьогодні?

Сучасні виробники створюють адаптовану версію легендарної цукерки – дешевшу, простішу у виробництві та орієнтовану на масовий попит. Вона зберегла дизайн і структуру, але не той рівень інгредієнтів, який був в оригінальному рецепті.

Зокрема, справжній шоколад замінили на кондитерську глазур, до складу якої входять рослинні жири. Замість натурального коньяку, який раніше був відчутним на смак, почали використовувати лише ароматизатори. А какао-боби замінили на дешевші какао-суміші.

Хоча оригінальний смак цукерки суттєво змінився, однак назва та сильна ностальгія за старими часами збереглися. Сьогодні цукерка "Ромашка" – це не лише кондитерський виріб, а й важлива частина культурної пам’яті кількох поколінь.

Що відомо про ще одні цукерки, які містять алкоголь?

Мовиться про "Столичні". Їх досі випускають з рідкою лікерною начинкою.

Вперше з'явилися ці цукерки в темному шоколаді у 1960 – 70х роках. Тоді в Україні активно розвивалося виробництво корпусних шоколадних цукерок з алкогольною начинкою, що було "висококласним напрямком кондитерського мистецтва".

"Столичні" – це цукерки для справжніх любителів. Їхній смак зрозумілий не всім. Вони смакують до чашки ароматної кави в компанії гурманів і цінителів "дорослих" солодощів.

У період пізнього СРСР "Столичні" входили до числа найдорожчих і найпрестижніших шоколадних цукерок.

Сьогодні ці смаколики в Україні виготовляють лише у двох містах – Рівному та Дніпрі.

