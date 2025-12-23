"Зоряне сяйво" з'явилося ще в 1969 році на львівській фабриці "Світоч", проте ці цукерки досі залишаються популярними. У часи дефіциту їх шукали по всьому місту, у 90-х вони стали доступнішими, але не втратили цінності, а сьогодні продовжують конкурувати з імпортними брендами. Що робить цукерки "Зоряне сяйво" такими особливими – розповість 24 Канал з посиланням на "Телеграф".

Що створює неповторний смак цукерок "Зоряне сяйво"?

Кожна така цукерка – це поєднання шоколадного корпусу та ніжної пралінової начинки з арахісом, вафельною крихтою та легкими пряними нотами. Збалансована рецептура робить смак насиченим, але не надто солодким, з характерним "хрустом", який добре запам'ятовується.

Шоколадну глазур виготовляють на основі какао-продуктів, і це забезпечує шовковисту текстуру та приємне танення в роті. Саме це поєднання ніжності начинки та хрусткої текстури робить "Зоряне сяйво" особливим серед інших шоколадних цукерок.

Кілька років тому з'явилися нові смаки "Зоряного сяйва", проте класичні цукерки – такі ж, як і раніше.

Як виготовляють цукерки "Зоряне сяйво"?

Їх досі виготовляють за давньою оригінальною рецептурою, яку розробили технологи "Світоча". Ба більше, виробництво "Зоряного сяйва" досі частково відбувається на лінії, змонтованій ще у 1960-х роках. Вона є доволі гучної, тож жінки, які тут працюють, – у навушниках.

Сама процес виробництва напівручний, що є рідкістю на сучасних кондитерських фабриках. Як розповідають на "Світочі", такий тип цукерок притаманний пострадянським країнам, тому сучасних виробників потрібного обладнання у світі дуже мало. Окрім того, цукерки не завжди однакової форми, тому автоматично упакувати їх складно.

Процес виробництва "Зоряного сяйва"

З попередньо підготовленої начинки дозатор робить куполоподібні цукерки.

Потім їх охолоджують і покривають глазур'ю.

Поки глазур не застигла, потрібно обсипати цукерки вафельною крихтою.

Якраз на цьому етапі в процес виготовлення втручається людина – кожну облиту шоколадом цукерку працівниця фабрики за допомогою звичайного ножа викачує у вафельному панірування. Цукерка має бути покритою з усіх боків.

Далі – знову холодильний тунель, металодетектор і пакувальна зона.

Однак саме завдяки таким ретро-технологіям збереглася автентична структура начинки й глазурі.

Як виготовляють "Зоряне сяйво" та інші цукерки на "Світочі": дивіться відео

Чому українці вибирають "Зоряне сяйво"?

Ці смаколики часто дарували на свята як у наборах, так і як "маленький презент без причини". Також вони входили до святкових новорічних кошиків.

Для багатьох українців "Зоряне сяйво" стало емоційним містком між дитячими спогадами про радянські та пострадянські свята й сучасними сімейними традиціями.

Сьогодні "зоряні" цукерки залишаються однією з неформальних візитівок Львова та львівського шоколадного виробництва. Вони і досі продовжують дарувати радість і створювати святковий настрій. А для старшого покоління це ще одна нагода пригадати, як "колись було набагато краще".

Де можна сьогодні купити ці цукерки?

Ці цукерки досі мають великий попит і є одним з найпопулярніших на "Світочі". Їх випускають як у вагових варіантах, так і в подарункових упаковках різного формату.

Купити можна "Зоряне сяйво" у фірмових магазинах "Світоча", яких, на жаль, залишилося не так багато. Також вони стабільно присутні в асортименті супермаркетів і онлайн-магазинів по всій Україні.



"Зоряне сяйво" – одні за найпопулярніших цукерок "Світоча" / Фото "Твоє місто"

Що відомо про виробника "Зоряного сяйва" – фірму "Світоч"?

Фабрика "Світоч" має понад 130-річну історію. Її заснування сягає кінця XIX століття, коли у Львові почали з'являтися перші майстерні з виробництва шоколаду та солодощів.

Однією з таких стала фабрика цукерок і шоколаду "Газет", заснована в 1910 році. Після війни її перетворили на соціалістичне кондитерське підприємство "Більшовик". У 1962 році Львівська Рада народного господарства ухвалила рішення об'єднати в одне виробництво "Більшовик" і ще кілька інших фабрик – львівську кондитерську фабрику імені Кірова (колишня фірма "Бранка") та Чортківську фабрику кондитерських виробів. Об'єднаному підприємству, яке дістало статус виробничої фірми, також передали виробничі потужності колишньої фірми "Фортуна Нова" (першої у Львові української фабрики солодощів, заснованої у 1922 році).

Першою назвою цього об’єднання фабрик стала "Червона троянда", за кілька місяців його перейменували на "Світоч". Кондитерський гігант перебував в особливому становищі. Тут було дозволено певні експерименти, що виходили за межі загальних стандартів соціалістичного виробництва.

Зокрема, на фабриці виробляли не лише цукерки та шоколадки, але й вафлі, торти, тістечка та навіть каву. Всього за перші 5 років “Світоч” збільшив обсяг продукції на 50%. Незабаром держбюджет виділив кошти, за які було зведено новий 5-поверховий корпус підприємства, де у 1969 році відкрили карамельне та цукерково-шоколадне виробництва. Саме цех шоколадних виробів став майданчиком для створення фірмових цукерок, зокрема й "Зоряного сяйва".

У 1998 році "Світоч" став частиною міжнародної корпорації Nestlé. Так львівська кондитерська фабрика перетворилася з місцевої на регіональний виробничий центр Nestlé. Тут створили повномасштабне виробництво солодощів і кави.



Фабрика "Світоч" у 2021 році / Фото Василя Яворського

Окрім України, львівські кондитери виготовляють солодощі (не лише під брендом "Світоч") для Молдови, країн Балтії, Німеччини, Румунії, Угорщини, Великої Британії та навіть для далекого Китаї. Зокрема, до Британії відправляють, багато продукції, яку в Україні не купиш, – наприклад, батончики Aero з м'ятним смаком.

Сьогодні фабрика "Світоч", як і багато років тому, розташована за адресою Ткацька, 10.

