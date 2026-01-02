Неочікувані обмеження: для котів планують запровадити "комендантську годину"

Про це пише 24 Канал з посиланням на Shepp News.

Дивіться також Рекорд довголіття: павук, який пережив інших, але помер не своєю смертю

Що відомо про "комендантську годину" для котів?

Документ зосереджений на посилення контролю за нападами собак, проблемами з дикими котами та небажаною поведінкою домашніх улюбленців.

Керівниця відповідного напряму Зої Кук зазначила, що план може стати першим кроком до введення обмежень на вільне перебування котів на вулиці.

Громадські консультації щодо цього питання заплановані на березень 2026 року. За її словами, йдеться не лише про шкоду для довкілля і місцевої фауни, а й про безпеку самих тварин.



Для котів хочуть запровадити "комендантську годину" / Фото Unsplash (Kate Stone Matheson)

Якщо пропозицію схвалять, графство Кампаспі долучиться до інших муніципалітетів штату Вікторія, де вже діють правила стримування котів. У деяких з них власники зобов’язані тримати котів удома лише вночі, в інших – цілодобово. Опитування, проведене радою, продемонструвало високу підтримку ідеї: 59% респондентів виступають за повне (цілодобове) обмеження, а ще 29% готові його розглянути.

План також передбачає активне інформування власників про мікрочипування, стерилізацію та реєстрацію тварин. Заступник мера Тоні Марвуд підкреслив, що чітко визначені правила допоможуть людям краще усвідомлювати свою відповідальність за домашніх улюбленців.

За минулий фінансовий рік у графстві Кампаспі зафіксували 1415 скарг на котів і собак — це майже на 300 більше, ніж роком раніше. Найпоширенішими були скарги на гавкіт і агресивну поведінку собак, а також на напади та проблеми, пов’язані з безпритульними котами. Водночас радник Пол Джарман акцентував увагу на вартості реєстрації тварин.

За даними опитування, 42% місцевих мешканців вважають ці витрати значною перешкодою. У графстві зареєстровано понад 9300 котів і собак, а розмір річного внеску варіюється від 27 австралійських доларів (для пенсіонерів) до 162 доларів. Як пояснюють представники влади штату Вікторія, реєстраційні збори використовуються, зокрема, для повернення загублених домашніх улюбленців їхнім власникам.