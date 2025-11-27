Деякі дерева з'явилися тисячі років тому, коли наша планета мала зовсім інший вигляд. А яке найстаріше дерево у світі та у якій країні його можна побачити. Про це розповість 24 Канал з посиланням на History та Oldest.org.

Скільки років найстарішому дереву у світі?

До 2012 року найстарішим відомим деревом у світі вважали Мафусаїл (на той момент йому було 4 789 років). Ця остиста сосна росте у Білих горах Східної Каліфорнії, у Національному ліси Іньо. Щоправда, його точне місцеперебування Лісова служба США тримає у секреті, щоб захистити від натовпів туристів, які бажають зробити селфі. Дерево названо на честь найстарішого біблійного персонажа Мафусаїла, який прожив 969 років.

За віком дерева можна припустити, що Мафусаїл почав рости близько 2 832 року до нашої ери. І це робить його старшим за відомі єгипетські піраміди.



Такий вигляд має дерево Мафусаїл / Фото Chao Yen/CC BY-ND 2.0

До своєї загибелі у 1964 найстарішим деревом у світі був Прометей. На той час він був навіть старшим за Мафусаїла. Росло це дерево в гаю з кількох старих дерев у парку Вілер, штат Невада.

У 1964 році географ Дональд Керрі отримав дозвіл від Лісової служби взяти зразок керна дерева, щоб визначити його вік. Тоді фахівець припускав, що дереву понад 4 тисячі років. Однак спроба виявилася невдалою, і він повністю зрубав Прометей. Згодом дослідники нарахували 4 862 річні кільця на керновому зразку. Щоправда, через сурові умови регіону кілька могли з'являтися не щороку. Тому за підрахунками Прометею не менше ніж 4 900 років.



Все, що сьогодні лишилося від Прометея / Фото Wikimedia

Сьогодні найстарішим деревом у світі є сосна остиста з Великого Басейну. Її вік становить 5 071 рік.

У цієї сосни досить цікава історія. Наприкінці 1950-х років Едмунд Шульман витяг керн із дерева, проте він не встиг датувати зразок до своєї смерті у 1958 році. Вік дерева визначив Том Харлан аж у 2010 році. Він працював зі зразками, зібраними Шульманом незадовго до його смерті. Перед смертю Харлан повідомив, що дерево ще живе та йому 5 062 роки. Однак у 2017 році безіменна остиста сосна Великого Басейну втратила свій підтверджений статус. Сталося це після того, як у Лабораторії досліджень річних кілець не вдалося виявити ядро ​​дерева Тома Харлана. Тому поточний вік дерева не може бути підтвердженим.



Сосна остиста з Великого Басейну / Фото взято з Вікіпедії

Які ще є дерева, яким тисячі років?

Вони всі не потрапили до основного списку, оскільки є клонами або клонованими колоніями. Це означає, що нові пагони на деревах дають дерева, генетично ідентичні вихідному дереву. Завдяки цьому вік їхніх кореневих систем становить десятки тисяч років.

Інші стародавні живі дерева по всьому світу

Старий Тікко . Йому – 9 550 років. Ця норвезька ялина росте на вершині у шведському національному парку Фулуф'єлет.

. Йому – 9 550 років. Ця норвезька ялина росте на вершині у шведському національному парку Фулуф'єлет. Дуб Юрупа. Йому – понад 13 тисяч років. Росте він у горах Юрупа в Каліфорнії. Зараз це найстаріший дуб в історії та одне з найстаріших дерев у Каліфорнії. Ще однією унікальною особливістю дуба є те, що це єдиний дуб Палмера в цьому районі, оскільки цей вид зазвичай воліє жити у вологих і гірських районах. Натомість гори Юрупа – посушливі та розташовані на меншій висоті. Також цікаво, що дуб Юрупа покритий квітами, які є статевими органами рослин. Він узагалі не розмножується статевим шляхом, а лише робить клони себе. Вперше його виявили у 2009 році.

Йому – понад 13 тисяч років. Росте він у горах Юрупа в Каліфорнії. Зараз це найстаріший дуб в історії та одне з найстаріших дерев у Каліфорнії. Ще однією унікальною особливістю дуба є те, що це єдиний дуб Палмера в цьому районі, оскільки цей вид зазвичай воліє жити у вологих і гірських районах. Натомість гори Юрупа – посушливі та розташовані на меншій висоті. Також цікаво, що дуб Юрупа покритий квітами, які є статевими органами рослин. Він узагалі не розмножується статевим шляхом, а лише робить клони себе. Вперше його виявили у 2009 році. Пандо. Понад 80 тисяч років. Росте у Національному лісі Фішлейк, що у штаті Юта. Пандо також є одним із найдавніших живих організмів на планеті. Це клонована колонія із загальною підземною кореневою системою. Над землею Пандо може бути схожим на гай окремих дерев, але вони є генетично ідентичними клонами. Нещодавні дослідження показали, що Пандо, можливо, вмирає. Дерево десятиліттями зменшувалося у розмірах, і його ріст сповільнюється щоразу, коли з'являються нові дерева. Імовірна причина загибелі Пандо – діяльність людини та тваринництво у цьому регіоні.

Як підраховують вік дерева?

Цим займається дендрохронологія – наука про підрахунок річних кілець дерев. Річні кільця утворюються, оскільки більшість дерев поза тропіків перестають рости взимку. Кожне річне кільце на стовбурі дерева відображає річний приріст – наскільки дерево виросло з однієї зими до іншої.

Щоб добре розглянути річні кільця, дерева не обов'язково рубати. Дендрохронологи використовують спеціальний інструмент, що називається буравом Пресслера. Ним вони вилучають керна річних кілець, не пошкоджуючи саме дерево.

Підрахунок річних кілець можливий лише у високих широтах і на великих висотах, де дерева перестають рости кожну зиму. У тропіках дерева ніколи по-справжньому не перестають рости, тому річні кільця у них нечіткі. У цьому кліматі використовують радіовуглецеве датування – ще один спосіб визначити вік дерева, хоч він і не такий точний, як дендрохронологія.

