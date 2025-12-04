Про це пише 24 Канал з посиланням на Національний банк України.

Які символи є на грошах?

Символи на грошах – це не лише декоративні елементи, а й важливі носії сенсу.

Зокрема, вони:

чітко вказують на номінал і валюту (наприклад, знак ₴ для гривні);

зображають видатних діячів історії та культури країни – на лицьовому боці банкнот розміщені портрети тих, хто формував українську державність, науку й мистецтво;

демонструють ключові історичні й архітектурні пам’ятки України.

Окрім цих символів, на купюрах і монетах завжди є захисні елементи від підроблення. До прикладу, в Нацбанку опублікували список елементів захисту, які є на 1000 гривнях.

Елементи захисту

Водяні знаки,

занурена захисна стрічка "Віконна",

захисна стрічка SPARK-елемент,

Наскрізний елемент,

Латентне зображення,

Рельєфні елементи,

Мікротексти.

Зазначимо, що кожна гривня – це частина української історії та культури.

В 1996 році в Україні відбулася грошова реформа, внаслідок якої національною валютою стала гривня. Нацбанк ввів банкноти номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50 і 100 гривень.

Символ гривні ₴ складається із двох елементів. Перший і основний елемент являє собою рукописний варіант малої кириличної літери "г", як першої літери у назві "гривня". Другим елементом є дві горизонтальні паралельні лінії, які втілюють ідею стабільності грошової одиниці, високий потенціал і зростання національної економіки України.

Символи на грошах / Скриншоти з Національного банку України

Дизайн гривні впродовж останніх років кілька разів змінювався. Водночас ми настільки звикли до національної валюти, що багато хто не задумуємося про те, хто зображений на гривнях.

1000 гривень:

Основний малюнок лицьової сторони — портрет Володимира Вернадського

Основний малюнок зворотної сторони — Президія Національної академії наук України.

500 гривень:

Основний малюнок лицьової сторони — портретне зображення Григорія Сковороди

Основний малюнок зворотної сторони — зображення будівлі Києво-Могилянської академії

200 гривень:

Основний малюнок лицьової сторони — портрет Лесі Українки

Основний малюнок зворотної сторони — Вʼїзна вежа Луцького замку

100 гривень:

Основний малюнок лицьової сторони — портрет Тараса Шевченка

Основний малюнок зворотної сторони — зображення будівлі Київського національного університету імені Тараса Шевченка

50 гривень:

Основний малюнок лицьової сторони — портрет Михайла Грушевського

Основний малюнок зворотної сторони — зображення будинку Української Центральної Ради



20 гривень:

Основний малюнок лицьової сторони — портрет Івана Франка

Основний малюнок зворотної сторони — Львівський оперний театр

Також у готівковому обігу перебувають обігові монети.

1 гривня: Володимир Великий

2 гривні: Ярослав Мудрий

5 гривень: Богдан Хмельницький

10 гривень: Іван Мазепа

До слова, цьогоріч уряд знову впровадив зимову допомогу для українців.

"Зимова підтримка" – ініціатива Президента України, яку впроваджує Уряд. Мета – додатково підтримати українців, зокрема вразливі категорії населення, у зимовий період, коли витрати зростають.

