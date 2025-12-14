Про це пише 24 Канал з посиланням на the daily jagran та explore.

Де не можна носити високі підбори?

Насамперед варто підкреслити, що такі закони вводяться не для обмеження модних уподобань, а задля забезпечення безпеки відвідувачів та збереження культурної й історичної спадщини.

Один із найвідоміших прикладів – історичні пам'ятки Греції, зокрема в Афінах. У самому місті Афіни немає загальної заборони на високі підбори: ви можете спокійно взути їх на вечірню прогулянку, до ресторану чи кафе.

Однак, якщо ви прямуєте до будь-якої історичної пам'ятки, пов'язаної з пам'ятниками, вам доведеться залишити підбори. Це місця, де підбори заборонені. Зокрема, йдеться про Акрополь в Афінах. Туристам тут заборонено носити високі підбори, а для винятків потрібен спеціальний дозвіл.



Не варто носити підбори в історичних місцях в Афінах / Фото Unsplash (Apostolos Vamvouras)

Суворе правило заборони носити підбори під час відвідування історичних пам'яток у Греції було запроваджено ще у 2009 році в спробі краще зберегти відомі стародавні місця. Підбори були заборонені, оскільки вони можуть подряпати поверхню цих пам'яток. Звісно, одна маленька подряпина не матиме великого значення, проте коли щороку місце відвідують тисячі туристів, навіть якщо лише частина з них носить підбори, шкода може бути значною.

Крім цього, такі місця, як Парфенон та Акрополь, мають слизькі поверхні, тому рекомендується носити надійне взуття. Цей захід може врятувати вас від незручного та болісного падіння.

Варто уникати не лише шпильок, а й шльопанців чи надто м'яких балеток, щоб запобігти дискомфорту під час відвідування цих історичних місць.