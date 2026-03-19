Стародавнє застереження говорить: "Засвойте урок". Про це повідомляє ресурс LiveScience.

Коли виявили та яким був цей снаряд?

Снаряд, випущений з пращі, знайшли у 2025 році під час розкопок некрополя у руїнах стародавнього міста Гіппос. Ймовірно, його випустив захисник з міських стін, які виходили на дорогу.

Куля у формі лимона виготовлена зі свинцю та має довжину 3,2 сантиметра. Щоправда, один бік зруйнований внаслідок сильного удару. Археологи припускають, що снаряд спочатку важив близько 45 грамів.

За словами науковців, хоча пращі й були дешевими, але це надзвичайно ефективна артилерія. Досвідчений пращник міг вразити супротивника на відстані майже 300 метрів. Крім того, снаряди для пращі можна було легко виготовляти з кам'яних форм під час бойових дій.

Автори дослідження, опублікованому в журналі Palestine Exploration Quarterly зазначають, що на рогатках часто були вигравіювані імена богів, міст чи воєначальників, таких як Юлій Цезар. Також можна було побачити магічні символи, наприклад, тризубці, блискавки чи скорпіони, які, як вважалося, наділяли їх силою.

Що відомо про пращі та який вони мали вигляд: дивіться відео

Які ще цікавинки приховує знахідка з Гіппоса?

На одному боці кулі вигравірувані грецькі літери ΜΑΘΟΥ. Автори дослідження інтерпретували цей напис як форму грецького слова "mathaíno", що означає "вчитися". Дослідники вважають: написання вказує, що це був наказовий спосіб, який означав щось на кшталт "Засвойте урок".

За словами археолога з Університету Хайфи Майкла Ейзенберга, свинцеві снаряди для пращі такого типу добре відомі в археологічних дослідженнях багатьох пам'ятників. Зазвичай вони датуються II століттям до нашої ери, коли тривав Елліністичний період.

Але це перший у світі снаряд з написом "Вчися". Також науковець вважає, що метальний снаряд використовували проти нападників грекомовні захисники Гіппоса. А напис відображає їхній місцевий саркастичний гумор – вони хотіли з усмішкою подати своїм ворогам урок.

У цьому регіоні вже знаходили схожі свинцеві кулі для пращі з таким самим похмурим гумором. Зокрема, були написи, що означають "лови" та "спробуй на смак".

Однак це перша куля з написом, виявлена саме в Гіппосі. Загалом за 26 років розкопок тут знайшли 69 свинцевих снарядів для пращі. Деякі з них прикрашають зображення скорпіонів і блискавок.

Усі ці снаряди могли використовувати у кількох битвах періоду Еллінізму навколо Гіппоса. Перше таке протистояння відносять до періоду заснування міста. Тоді ця земля перебувала під правлінням Птолемеїв, а на вершині пагорба стояла фортеця. Однак її захопили Селевкіди під час Битви при Паніоні приблизно у 199 році до нашої ери. Після цього на цьому місці з'явився поліс Гіппос.

Що відомо про місто Гіппос?

Його ще називають Сусіта. Розташоване це місто приблизно за понад 1,5 кілометри на схід від Галілейського моря.

Гіппос був одним із 10 стародавніх міст, що входили до конфедерації, відомої під назвою Декаполіс, або Десятимістя. Ці міста заснували на східній околиці Леванту наступники Александра Македонського.

А найбільший їх розквіт відбувся під правлінням римлян. Ті використовували Десятимістя як східний кордон із Парфянською імперією, яку заснували кочівники зі східного Ірану.



Руїни стародавнього міста Гіппос / Фото Michael Eisenberg/University of Haifa

