Він з допомогою металошукача на закинутому спортмайданчику знайшов легендарну "Темпо Цухо" – мідну монету номіналом 100 мон. Про це повідомляє Popular Science.

Чим особлива знахідка австралійця?

"Темпо Цухо" є доволі рідкісною для Австралії. Імовірно, вона сюди потрапила у період багатолітньої золотої лихоманки у країні.

Тоді на континент прибували золотошукачі з усього світу, зокрема з Японії. У середині XIX століття японська торгівля значною мірою спиралася саме на монети низького номіналу – "Темпо Цухо". Їх уперше у 1835 році викарбував уряд Токуґави та протягом 40 років вони залишалися в обігу – аж до реставрації Мейдзі, коли у Японії запровадили єну.

Довідка. Токуґава – самурайський рід, що бере свій початок ще із середньовічної Японії. З 1603 по 1867 голови роду займали посаду сьоґунів. Так у домодерній Японії називали голову самурайського уряду. Це була найвища військова посада .



Знайдена Ангусом Джеймсом "Темпо Цухо" – рідкісна японська монета XIX століття / Фото Angus James

Цікаво, що на знайденій Джеймсом монеті можна побачити китайські ієрогліфи. Але це не випадковість. Річ у тім, що на дизайн тодішніх японських грошових знаків дуже сильно вплинули різні монети сусідньої країни.

Слово "Темпо" вказує на епоху правління, а "Цухо" перекладається як оборотний скарб", або валюта. Сьогодні багато нумізматів шукають монети "Темпо Цухо", і в Японії їх продають як талісмани на удачу.

Ніколи не знаєш, що знайдеш наступного разу,

– так прокоментував свою знахідку Ангус Джеймс і супроводив допис відповідним фото.

Що ще відомо про золоту лихоманку в Австралії?

Почалася вона у 1851 році та швидко стала переломною подією в її історії. Хоча на континенті вже проживало безліч різних корінних народів, до відкриття дорогоцінного металу Велика Британія майже сто років використовувала ці землі як виправні колонії.

Коли ж в Австралії виявили золото, авантюристи з різних куточків світу вирушили сюди на пошуки щастя. За 20 років, до 1871-го, населення континенту різко зросло – з приблизно 430 тисяч до більш ніж 1,7 мільйона осіб.

Поблизу Таксили у Пакистані археологи знайшли монети Кушанської династії. Монети датують II століттям нашої ери, тобто їм близько 2 тисячі років. Відкриття свідчить про важливу роль регіону в торгівлі, політиці та релігійному житті в перші століття нашої ери.

Монети пов'язують з правлінням царя Васудеви, якого вважають одним з останніх великих правителів Кушанської імперії. На одному боці зображено імператора Васудеву, а на іншому – жіноче божество. За словами дослідників, така іконографія є доказом релігійного різноманіття, характерного для Кушанської доби.

Водночас науковці зазначають, що монети характерні саме для Таксили. Це підкреслює особливий статус міста в регіональній економіці.

