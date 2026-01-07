До цього відкриття про Пілата було відомо лише з письмових джерел, зокрема з Нового Заповіту, а також із коротких згадок єврейського історика Йосипа Флавія та римського письменника Тацита. Докладніше про історичну знахідку щодо римського намісника розповість 24 Канал з посиланням на Daily Mail.

Який артефакт, пов'язаний з Пілатом знайшли у Кесарії?

Серед найзначніших відкриттів у Кесарії – камінь Пілата. Він є першим прямим археологічним доказом, що чиновник, який головував на суді над Ісусом, був реальною історичною особистістю.

Знайшли камінь у червні 1961 року під час розкопок римського театру. Різьблена вапнякова плита спочатку була частиною присвяти імператору Тиберію Цезарю та називає Понтія Пілата "префектом Юдеї". До сьогодні збереглася лише частина напису: "Цьому Божественному Августу Тіберію Понтій Пілат, префект Юдеї, присвятив це".

Напис датується періодом, коли Пілат служив намісником, – між 26 і 36 роками нашої ери. Про цю епоху описано у Євангеліях. Зокрема, у Євангелії від Луки сказано: "У п’ятнадцятий рік царювання кесаря Тиберія, коли Понтій Пілат був правителем Юдеї, а Ірод – тетрархом Галілеї". Загалом Пілата згадують у Біблії щонайменше 50 разів, і зображують його як римську владу, яка зрештою видала Ісуса на розп’яття.

Оригінальну вапнякову реліквію з часом перенесли на зберігання до Музею Ізраїлю в Єрусалимі. Натомість в археологічному парку в Кесарії розмістили її копію.

Що відомо про Кесарію Приморську?

Єврейський історик Йосип Флавій писав, що заснував це місто відомий за Біблією цар Ірод. Він побудував Кесарію з нуля в період між 22 і 10 роками до нашої ери як величезну штучну гавань для кораблів, що прямували до Єгипту. Місто вражало підводними хвилерізами, гігантськими статуями імператора та високим маяком. Від початку розкопок у 1950-х роках дослідники виявили цілу скарбницю споруд римської епохи, зокрема палац губернатора та преторій.

Також у Кесарії розміщувалися акведуки, театр і стадіон – усі вони збереглися до наших днів. Крім того, на місці розкопок виявлено стародавні мозаїки, які містять цитати з послань Павла, а також написи, які вважають одними з найстаріших відомих текстів Нового Завіту, датованих II століттям нашої ери.

Про Кесарію Приморську неодноразово згадують, у Новому Заповіту, а саме у Книзі Дій апостолів. Там місто описують як великий центр римського управління та раннього християнства. Археологи стверджують, що знайдені тут руїни та артефакти є одними з найпереконливіших речових доказів, що підтверджують існування людей, місць і подій, описаних у Біблії.

Вважають, що саме в Кесарії Приморській апостол Петро хрестив першого неєврея-вірянина – це стало поворотним моментом поширення християнства за межі юдаїзм. Відбував тут ув'язнення та постав перед судом римських чиновників і апостол Павло. Йому допомогла уникнути переслідувань християнська організація, яка базувалася саме в Кесарії. Про все це описано в Книзі Дій.

За деякими даними, у Кесарії жив учений III століття Оріген. Він тут склав своє впливове видання Старого Завіту на івриті та грецькою мовою.

Після того, як мусульманські війська у 1265 році зруйнували Кесарію, вона залишалася практично незайманою протягом століть. Лише невелика кількість жителів використовували руїни як рибальське село, поки у XX столітті не було визнано історичну значущість міста.

Сьогодні Кесарія Приморська – великий археологічний парк, який приваблює відвідувачів з усього світу, зокрема тих, хто шукає історичний контекст або підтвердження біблійних подій. Для археологів та істориків місто продовжує служити важливим мостом між римською історією та оповіданням Нового Заповіту.

У Туреччині могли знайти Ноїв ковчег: що відомо?

Геологічна ділянка Дурупінар у східній Туреччині вкотре привернула увагу наукової спільноти. Дослідники повідомили про виявлення матеріалів, які можуть свідчити про присутність людей у цьому регіоні близько п'яти тисяч років тому.

Утворення човноподібної форми, розташоване приблизно за 29 кілометрів на південь від гори Арарат, десятиліттями викликає суперечки між науковцями та вірянами, які переконані, що натрапили на підтвердження біблійних оповідей.

Фахівці зі Стамбульського технічного університету та Університету Агрі Ібрагіма Чечена провели дослідження ґрунту. У зразках знайшли керамічні уламки, складні глинисті суміші та рештки морських організмів. За словами професора Фарука Каї, виявлені матеріали не є природними утвореннями та можуть вказувати на людську діяльність у давнину.

Дослідник підкреслив унікальність знахідки, зазначивши, що структур подібної форми не зареєстровано в жодному іншому куточку планети. Керамічні фрагменти, на його думку, підтверджують існування давнього поселення або іншої форми активності людини в цій місцевості.

Попри нові заяви турецьких науковців, більшість геологів лишається скептично налаштованою щодо гіпотези про Ноїв ковчег. Вони стверджують, що утворення є результатом природного геологічного процесу, а його стіни складаються з твердої глини та багатого на залізо лімоніту.

Докладніше про те, що насправді знайшли археологи в Туреччині, – у матеріалі 24 Каналу.