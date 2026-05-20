Виявили знахідку будівельники, які зводили атомну електростанцію "Вогтль". Рештки стародавнього створіння лежали під шарами ґрунту, повідомляє The Pulse.

Як вдалося виявити доісторичну тварину?

Знахідка була зроблена під час робіт на станції "Вогтль" на сході Джорджії у 1983 році. Пізніше це місце стало базою для великої атомної електростанції.

Під час будівництва АЕС робітники виявили приблизно 60 великих кісток великих кісток. Спочатку ніхто не розумів, кому саме вони належали. Адже останки збереглися надзвичайно добре, як для морських скам'янілостей.

Спочатку робітники припустили, що кістки належали кільком різним істотам, чиї останки просто перемішалися. Однак згодом палеонтологи з'ясували, що виявлений скелет належав одній тварині, яка жила приблизно 40 мільйонів років тому.

Згодом до розкопок приєдналися дослідники з Університету Південної Джорджії. Вони зібрали майже повний скелет разом із навколишньою матрицею. Вченим вдалося виявити майже повний череп, обидві нижні щелепи, понад двадцять хребців, кілька ребер і тазові кістки. Однак дослідники не знайшли матеріалу ніг і хвоста, пише Нова енциклопедія Джорджії.

На основі черепа тварини науковців оцінили, що її довжина становила від 3,3 до 4 метрів. А сам череп був приблизно 76 сантиметрів завдовжки.

Після знахідки станцію продовжили зводити, і будівельники натрапили на скам'янілості ще двох особин: один передній хребець від другого кита та три передні хребці, чотири фрагменти ребер і фрагмент зуба від третього кита.

Ким насправді виявилася ця чотириметрова істота?

Істота виявилася доісторичним китом і її назвали Georgiacetus vogtlensis. Це буквально означає "кит із Джорджії, знайдений на станції "Вогтль".

Вона існувала задовго до того, як сучасні кити перетворилися на особин, якими ми їх знаємо сьогодні. Однак дослідники вважають, що доісторична тварина перебувала близько до їхньої родової лінії. Можливо, вона була на початковому етапі еволюції багатьох сучасних видів китів. Адже поєднувала в собі риси як стародавніх, так і сучасних китів.

Таз доісторичної істоти більше не був міцно прикріпленим до її хребта. А кілька сегментів все ще залишалися у своєму первинному положенні під землею, мовиться у дослідженні, опублікованому в Journal of Paleontology.

Виявлені скам'янілості не вказують, що тварину викинуло на берег. Вочевидь, вона була повністю пристосованою до води. Крім того, ця істота має спільну особливість із сучасними китами – у них таз також не міцно прикріплений до хребта. Це дозволяє припустити, що доісторична тварина майже все своє життя провела у воді. Ймовірно, ходіння по суші стало для неї неможливим.



Скелет доісторичної тварини, яку знайшли у Джорджії / Georgia Southern University Museum

Дослідники також витягли навколишні шари відкладень, що зрештою допомогло точно визначити вік скам'янілостей. Вони належали до епохи еоцену.

У ті часи більша частина території Джорджії перебувала під водою. Берегова лінія зовсім не нагадувала сучасний ландшафт. Теплі мілководні моря покривали величезні площі південного сходу.

Річ у тім, що 40 мільйонів років тому – у Палеогеновий період – рівень Атлантичного океану був набагато вищим, ніж зараз. Потужна доісторична океанічна течія Суванні перетинала територію сучасної південної Джорджії та живила родюче Південно-Східне море.

Що відомо про предків сучасних китів на території Північної Америки?

Найраніші протокити з'явилися близько 55 мільйонів років тому в згаслому океані Тетіс в Азії. У Північній Америці 40 – 45 мільйонів років тому жили два види – Carolinacetus gingerichi та вищевказаний Georgiacetus vogtlensis. Судячи з будови їхнього черепа та зубів, вони мають спільне походження з азійськими протокитами.

Carolinacetus gingerichi є трохи старшим за Georgiacetus. Він має схожу, але простішу, будову зубів. Також їхні черепи тісно пов'язані. Тому можна припустити, що Georgiacetus, ймовірно, походить від Carolinacetus. Поява Georgiacetus на території сучасного південного сходу Сполучених Штатів свідчить про те, що протокити були здатними до перетину глибоких вод.

Чим вирізнялася доісторична тварина із Джорджії?

На скам'янілості проглядалися місця кріплення задніх кінцівок. Це здивувало дослідників, оскільки ця тварина немов застигла між двома еволюційними стадіями. Ще не повністю сучасна, але вже й не зовсім доісторична. Таке поєднання зробило знахідку надзвичайно цінною.

Пізніше науковці порівняли скам'янілість із давнішими протокитами з Азії. Схожість було неможливо ігнорувати. Тварина із Джорджії, судячи з усього, походила від тих ранніх видів. Але вона також мала риси, які наближали її до сучасних китів. Це допомогло вченим відстежити міграцію китів стародавніми океанами. Ймовірно, тварина плавала, використовуючи потужні задні кінцівки, замість плавників.

Пізніше схожі скам'янілості виявили в Алабамі та Міссісіпі. Вчені припускають, що це також останки Georgiacetus vogtlensis. У 2008 році співробітник Національного музею природничої історії при Смітсонівському інституті Марк Ухен опублікував про них дослідження у Journal of Vertebrate Paleontology.

На основі своєї роботи він виділив нову кладу – групу організмів, яка включає якого-небудь предка та всіх його нащадків, – і назвав її Pelagiceti, що означає "морський кит". Отже, на думку Ухена, Georgiacetus vogtlensis є спільним предком всіх китів, які існували аж до появи вусатих китів 25 мільйонів років тому.

Чому це відкриття досі має значення у сучасному суспільстві?

Сьогодні скам'янілості зі станції "Вогтль" залишаються одним із найважливіших палеонтологічних відкриттів. Вони допомогли пояснити найважливіший еволюційний перехід – те, як кити перетворилися на повністю морських тварин. Адже більш ранні предки китів переміщалися між сушею та водою.

Мабуть, Georgiacetus є пізнішою стадією розвитку. Тіло цієї тварини продемонструвало сильну адаптацію до відкритого моря. Однак сліди старішої анатомії все ще зберігалися. Цей баланс заповнив прогалину в еволюційній картині.

