Під підлогою храму десятиліттями лежали предмети, які хтось, імовірно, намагався врятувати. Схованку виявили під час реставраційних робіт, коли майстри демонтували стару підлогу. Про це повідомив ієромонах лаври Макарій Дутка.

Тепер знахідку досліджують фахівці, щоб встановити її вік, походження і можливу історію появи під підлогою храму.

Знахідка, що має історичне значення / Фото Макарій Дутка

Що знайшли у монастирі?

Коли майстри демонтували стару підлогу, під нею виявили загорнуті предмети церковного вжитку. Серед яких хрести, чаші, дароносиці та інші речі, які використовували під час богослужінь.

Фахівці припускають, що коштовності могли заховати навмисно, щоб урятувати від вилучення або знищення в радянський період. У той час багато церков зазнавали переслідувань, а релігійні цінності часто конфісковували або просто знищували.

Скарби Унівської Лаври / Фото Макарій Дутка

Частина знайдених предметів уже має помітні сліди часу – потемнілий метал, подряпини та пошкодження. Водночас деякі речі збереглися напрочуд добре.

Особливу увагу привернули декоративні елементи на окремих предметах. Деякі з них мають тонке оздоблення та складні релігійні орнаменти, характерні для церковного мистецтва минулих століть.

Унівська лавра вважається одним із найдавніших монастирських центрів України. Її історія сягає середньовіччя, а сам комплекс неодноразово переживав війни, руйнування та періоди занепаду. Саме тому подібні знахідки тут мають особливе значення – вони допомагають краще зрозуміти, що відбувалося з монастирем у різні історичні епохи.

Дослідники поки не називають точну кількість знайдених речей і ще мають встановити їхній вік та походження. Частину предметів після реставрації можуть передати до музейних колекцій або залишити у лаврі. Історики зазначають, що подібні схованки в монастирях і храмах не є рідкістю для Східної Європи. У складні періоди війни чи переслідувань духовенство часто намагалося врятувати церковні цінності, ховаючи їх у стінах, підвалах або навіть під підлогою храмів.

Чим Унівська лавра дивувала людей століттями?

Унівська лавра має вигляд тихого монастиря серед пагорбів, але її історія значно драматичніша, ніж може здатися, пише Україна Інкогніта. За сотні років це місце не раз переживало напади, пожежі та руйнування.

Саме тому монастир поступово перетворився не лише на духовний центр, а й на справжню оборонну фортецю. Перші монастирські споруди тут були дерев’яними. У XVI столітті їх спалили татари під час одного з нападів на Галичину. Після цього монастир почали відбудовувати вже в камені – з товстими мурами, оборонними вежами та укріпленнями.

Чим особлива ця знахідка / Фото Макарій Дутка

Частину цих стін можна побачити й сьогодні. Саме через постійну небезпеку лавра багато років нагадувала невеликий замок. Під час нападів тут могли ховатися не лише монахи, а й мешканці навколишніх сіл. У ті часи монастирі часто ставали останнім місцем захисту для людей. За свою історію Унівська лавра пережила не лише татарські набіги.

Монастир неодноразово опинявся в центрі воєн і політичних змін. У радянський період його закривали, а частину приміщень використовували не за призначенням. Чернече життя тут відновилося вже після виходу УГКЦ з підпілля.

Що відбувалося з Унівською лаврою за радянських часів?

Для Унівської лаври радянський період став одним із найважчих у її історії, зазначає "Історія Святоуспенської Унівської лаври та студійського монашества". Після ліквідації Української греко-католицької церкви у 1946 році монастир фактично опинився під ударом.

Частину ченців переслідували, а саме чернече життя намагалися повністю знищити. Попри це, монахи Студійського уставу ще певний час залишалися в лаврі. Вони жили під постійним тиском і наглядом, але не припиняли молитовного життя.

Згодом радянська влада остаточно закрила монастир, а приміщення почали використовувати зовсім не за релігійним призначенням. У різні роки на території лаври діяли психоневрологічний інтернат, школа та інші радянські установи. Частина старовинних приміщень поступово занепадала, а деякі елементи комплексу були пошкоджені або перебудовані.

Особливо показово, що монастир, який століттями був місцем молитви й паломництва, у радянський час намагалися перетворити на звичайний господарський об’єкт. Водночас самі монахи продовжували існувати підпільно – вже поза межами лаври.

Лише наприкінці 1980-х і після виходу УГКЦ з підпілля монастирське життя почало повертатися в Унів. Ченці поступово відновлювали зруйновані приміщення, а сама лавра знову стала духовним центром. Саме тому історія зі знайденими під підлогою церковними коштовностями сьогодні звучить особливо сильно. У часи, коли релігійні речі могли конфіскувати або знищити, їх справді часто ховали – у стінах, підвалах чи навіть під підлогою храмів – у надії, що колись вони дочекаються іншого часу.

