Знахідка складається з 18 предметів. Це здебільшого браслети для ніг, або наголінники, повідомляє Консерватор історичних пам'яток у Люблінському воєводстві (голова воєводського управління охорони історичних памʼяток).

Що відомо про ці браслети?

Знахідку виявив один із пошуковців (археолог-аматор). Згодом він розповів про це археологам і вказав на місце, де перебували браслети. Всі прикраси було знайдено в одному місці. Лежали вони у невеликій ямі на глибині 30 сантиметрів.

Чому їх закопали – залишається незрозумілим. Деякі скарби бронзової доби інтерпретують як заховані цінності, водночас інші могли закопати в землю з церемоніальною метою, повідомляє Heritage Daily.

Стан браслетів оцінюють як дуже хороший. Як підкреслює Консерватор пам'яток, після незначного очищення від ґрунту та базових реставраційних робіт вони практично у виставковому стані.

Знахідку оглянули та оцінили професійні археологи: професор Войцех Блаєр, доктор Юзеф Нєдзведзь, магістр наук Єжи Куснєж і магістр наук Веслав Коман. Згідно з їхнім аналізом, прикраси можна віднести до лужицької культури та датуються вони 550 – 400 роками до нашої ери. Саме тоді, як пише The History Blog, лужицьке бронзове лиття досягло свого піку майстерності в обробці металу. Крім того, у цей час у Європі панувала Галльштаттська культура, і вищевказані роки – це її пізній період.

Цю знахідку ще більше сенсаційною робить те, що раніше лужицькі бронзові прикраси траплялися дуже рідко у Замостському повіті. Здебільшого це були окремі екземпляри або невеликі фрагменти. А зараз ми маємо дуже велику колекцію з 18 предметів, що складається майже винятково з масивних, великих наголінників різних типів,

– зазначає Консерватор історичних пам'яток.

За його словами, ці артефакти мають величезне пізнавальне, наукове та природоохоронне значення для археологів. Адже з їх допомогою можна проаналізувати, як були розселені люди у період лужицької культури не лише у Замостському повіті, а і загалом у всьому Люблінському регіоні.

Лужицька культура пов'язана з укріпленими поселеннями, кремаційними похованнями та обробкою бронзи. Відомо, що бронзові вироби цього періоду переміщували довгими торговими шляхами, що з'єднували різні регіони Центральної Європи.

Додамо, що схожі знахідки раніше виявляли у Великопольщі, Померанії, Куявії, Нижній Сілезії та Малопольщі.

Всі знайдені браслети планують передати до музею в Замості. Там мають відбутися професійна реставрація, спеціалізовані дослідження металевого складу, а також ретельний типологічний і хронологічний аналіз цих виробів.

Які саме браслети вдалося виявити?

Переважно це спіральні браслети та браслети для ніг, виготовлені з товстих бронзових прутів. Деякі мають гладку поверхню, натомість інші оздоблені детальним гравіюванням. Оздоблені вони діагональними розрізами, повторюваними канавками, ромбоподібними візерунки та мотиви, що нагадують ялинові гілки.

Декілька прикрас, імовірно, утворюють парні комплекти. У низки з них кінці перекриваються або вони мають ретельно оброблені наконечники, що свідчить про високу майстерність виконання.

Більшу частину зовнішньої поверхні одного з найбільших екземплярів прикрашає щільний геометричний орнамент. Інші оздоблені простіше – з повторюваними виїмками та вузькими гравірованими смугами.

До найбільш значущих об'єктів з погляду майстерності, форми та орнаменту належать:

пара практично ідентичних браслетів, виготовлених з масивного стрижня, прикрашеного глибокими одиночними поперечними надрізами зовні, тоді як із внутрішнього боку вони залишаються гладкими;

масивна трубка з ребристими краями, прикрашена ромбоподібними насічками, заповненими дуже тонкими горизонтальними лініями;

браслет, прикрашений зсередини та зовні безперервною спіраллю, вигравіруваною по всій його поверхні, вона має дуже довгі кінці, що перекриваються, що і це робить прикрасу напрочуд масивною;

браслет С-подібної форми, прикрашений виступами, а повністю порожнистий усередині;

товста балка з насічками у вигляді ялинки та Х-подібними надрізами, заповненими горизонтальними лініями.

18 браслетів, які виявили поблизу села Снятиче / Фото Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków

Де розташовано село Снятиче?

Це невелике село в Замостському повіті Люблінського воєводства. Розташовано вони на Південному Сході Польщі.

Лежить приблизно за 80 кілометрів від кордону зі Львівщиною.

Станом на 2011 рік його населення становило 282 особи.

Де ще знаходили скарби бронзової доби?

У середині квітня 24 Канал писав, що у Німеччині поблизу Вольфенбюттеля вдалося виявити 412 археологічних об'єктів, які радикально змінюють уявлення про заселення цього регіону. І сталося це під час будівництва сучасної вітрової електростанції.

Найдавніший шар знахідок належить до культури лінійно-стрічкової кераміки – першої землеробської громади на території сучасної Нижньої Саксонії. Археологи розкопали залишки двох добре збережених будинків, датованих серединою шостого тисячоліття до нашої ери. Знайдені зразки ґрунту й артефакти допоможуть реконструювати побут, дієту та методи землекористування перших фермерів регіону.

Окрему увагу привертають знахідки перших століть нашої ери та пізньої античності. Справжньою перлиною цієї епохи став кістяний тришаровий гребінь 4 – 5 століть нашої ери, оздоблений бронзовими заклепками та круговим орнаментом.

Проте найважливіше відкриття було зроблено під час підготовки фундаменту для однієї з турбін. Археологи натрапили на щільне скупчення бронзових та органічних предметів. Згодом дослідники з'ясували, що це цілий скарб прикрас бронзової доби, датований 1500 – 1300 роками до нашої ери.

Більше про скарби бронзової доби, які знайшли під час будівництва вітрової електростанції в Німеччині, – в матеріалі 24 Каналу.