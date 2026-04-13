Таким чином, знахідка стала тією самою забраклою ланкою, що змусила вчених буквально переписати карту світу епохи еоцену. Зокрема, науковцям вдалося з'ясувати, що вимерлі лінії павукоподібних колись проживали у Європі, повідомляють Баварські державні колекції історії природи.

Що відомо про дослідження?

Дослідження проводила група науковців з Німеччини та Болгарії під керівництво палеонтолога з Баварських державних колекцій Крістіана Бартеля. Результати було опубліковано в журналі Acta Palaeontologica Polonica.

Зразок, який вони досліджували, прекрасно зберігся у краплі деревної смоли. Такий розвиток подій дозволяє зберегти найдрібніші анатомічні деталі протягом геологічного часу, пише SciTechDaily.

Палеонтологи ідентифікували тварину як раніше невідомий вид із підродини Ortholasmatinae. Косарики цієї групи часто відрізняються незвичайним зовнішнім виглядом: їхні тіла достатньо прикрашені, з численними, іноді ґратчастими, придатками у ділянці голови.

Досі викопні представники підродини Ortholasmatinae були невідомі. Зокрема, у Європі. А їхні найближчі родичі зараз проживають за тисячі кілометрів – винятково у Східній Азії та Північній Америці. Проте дослідники припускають, що ці комахи 35 мільйонів років тому були поширенішими саме у Північній півкулі.



Один із косариків виду Balticolasma wunderlichi, якого виявили у балтійському бурштині / Фото взято із журналу Acta Palaeontologica Polonica

У чому полягала складність дослідження?

Загалом належить цей косарик до виду Balticolasma wunderlichi – саме так його назвала група вчених, які проводили дослідження.

Тривалий час подібні знахідки залишалися для науки "німими", адже вивчити їх заважала каламутність самого бурштину, що приховувала найдрібніші деталі анатомії під непрозорим шаром віків. Бульбашки повітря, каламутність або тріщини часто приховували найважливіші деталі. Щоб "звільнити" Balticolasma wunderlichi з його золотистої в’язниці, вчені звернулися до передових технологій, пише НВ.

У Гамбурзі, на базі дослідницького центру DESY, шматок бурштину піддали комп'ютерній мікротомографії (мікро-КТ). Це дозволило палеонтологам створити надточну 3D-модель істоти.

Рентгенівські промені виявили фантастичні деталі:

складну мережу гребенів і виростів навколо голови, що нагадують ажурне мереживо,

деталі ротового апарату та дрібні шипи на лапках, які допомагали косарику виживати в еоценових лісах;

специфічну опуклість, за якою ідентифікували приналежність до рідкісної групи.



3D-модель самця Balticolasma wunderlichi / Фото Крістіана Бартеля

Що дає дослідження українській науці?

Для української науки це відкриття має особливе значення. Виявлення ідентичного виду і в балтійському, і в рівненському бурштині стає ще одним залізобетонним доказом теорії про єдину екосистему. 35 мільйонів років тому територія від сучасного Рівного до узбережжя Балтійського моря була вкрита густими субтропічними лісами, де панував вологий і теплий клімат.

Балтійський бурштин відомий своєю величезною різноманітністю викопних комах. У ньому постійно виявляють види, які сьогодні вже не зустрінеш у Європі. Той факт, що новий вид косарика був знайдений також в Україні, ще раз показує, що їх фауна в обох регіонах, ймовірно, була схожою.

– каже співавтор дослідження доктор Джейсон Данлоп з Музею природознавства у Берліні.

Науковець додає, що із цим новим відкриттям кількість відомих видів косариків з балтійського бурштину зростає до 19, а з давнього українського рівненського бурштину – до 7. Шість видів можна зустріти в обох регіонах.

