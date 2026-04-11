Найбільш довголітній представник родини голубових, який мешкав у домашніх умовах, перетнув межу у 44 роки. Цей дивовижний білий птах на ім'я Шугар із американського міста Честерфілд, що в штаті Міссурі, отримав офіційне підтвердження свого статусу від Книги рекордів Гіннеса.

Чим особливий голуб Шугар?

Під час внесення до світового реєстру рекордів вік пернатого становив 44 роки та 72 дні. Середня тривалість життя голубів зазвичай обмежується двома десятиліттями, проте Шугару вдалося перевершити цей природний термін більш ніж у два рази.

Найстаріший голуб у світі / Фото Книга рекордів Гіннесса

Свій життєвий шлях птах розпочав 23 червня 1981 року, і майже весь цей час він перебував під опікою свого господаря — 77-річного Девейна Орендера. Їхнє повсякденне дозвілля було сповнене спільних занять: вони разом слухали музичні композиції та переглядали телевізійні передачі.

Він випромінює справжню радість і спокій. Його прихильність до мене неймовірна, ми стали справжніми нерозлучними друзями,

– розповів Девейн .

Чи Шугар досі живий?

На жаль, життя птаха обірвалося. Це трапилося 5 квітня цього року.

Девейн розповідає, що у нього з птахом були особливі стосунки. Наприклад коли чоловік їхав до лікарні – птах впадав в апатію, але коли той повертався, той й птаху ставало значно легше.

