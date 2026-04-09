Цей звірок став справжнім втіленням нескінченної туги, хронічного недосипу та тотального виснаження. Перед вами віскаша – тварина, яка миттєво підкорила інтернет-простір і стала невичерпним джерелом для іронічних мемів, розповідає Boredpanda.

"Тотемна" істота багатьох людей

Через свій "вічно сонний і пригнічений" вигляд користувачі соціальних мереж масово визнають віскашу своєю тотемною істотою. Вона дивовижно нагадує сучасну людину, яка перебуває у стані перманентної втоми – і цим підкорює з першого ж погляду.

Не тваринка, а відображення настрою / Фото Boredpanda

Віскаша є мешканцем гірських регіонів Південної Америки. Її можна зустріти на теренах Чилі, Аргентини, Перу та Болівії. Ці гризуни воліють триматися невеликими групами. Їхньою улюбленою справою є тривале перебування на кам’янистих схилах, де вони годинами нерухомо відпочивають, підставляючи хутро під сонячні промені.

Раціон цих тварин досить невибагливий: основу їхнього харчування складають різноманітні трави, лишайники та мох. Цікаво, що в природному середовищі у віскаш практично немає природних ворогів серед хижаків. Головна небезпека для них походить від людей, які здавна полювали на цих гризунів через їхнє цінне хутро та м’ясо.

Чому віскаші завжди "втомлені"?

Хоча віскаші виглядають втомленими, такий вираз обличчя та напівзаплющені очі – це еволюційна стратегія, розповідає Seasia,

Оскільки вони живуть високо в горах, де повітря розріджене, а їжа бідна на калорії, віскаші навчилися годинами сидіти нерухомо, впадаючи в стан, схожий на медитацію. Так вони максимально зберігають енергію та накопичують сонячне тепло.

