Чимало рекордів було встановлено з нагоди Великодня. Про найцікавіші з них розповість 24 Канал.

Цікаво Від трирічного підкорювача Евересту до досягнень ЗСУ: рекорди, які вразили Україну у 2025 році

Які великодні рекорди по-справжньому вражають?

Найбільша писанка у світі

Найбільшу українську писанку у світі встановили у 1975 році у Веґревілі, що у канадському штаті Альберта. Ініціативу втілила у життя торгова палата міста на честь сторіччя Канадської королівської кінної поліції, повідомляє Diaspora.ua.

Висота монумента становила понад 20 метрів. Сам пам'ятник дуже цікавий – 9-метрове яйце обертається на штоку, вказуючи напрямок вітру. Автор проєкту – син іммігрантів з Буковини Павло Цимбалюк. А двовимірні прямолінійні трикутники, шестикутники та ромби допоміг ідеально розташувати на тривимірному й округлому яйці професор інформатики Університеті штату Юта Рон Реш.

Загалом яйце було покрито 208 пластинками (рівносторонніми трикутниками) та 524 зірками шестигранної форми. Золоті зірки на вершечках символізують життя, зірки з трьома кінцями – Трійцю, срібна смужка довкола – вічність. А три кольори – бронзи, срібла та золота – означають достаток.

Додамо, що монумент вирішили спорудити у Веґревілі невипадково, адже 40% його населення має українське коріння. Ба більше, українська – тут друга за вживаністю після англійської. Також у цьому місті щороку на початку липня відбувається фестиваль "Писанка", на якому представлено українську народну культуру.

Дивіться відео 24 Каналу про найбільшу у світі писанку

Найбільша намальована писанка

Найбільшу писанку на асфальті намалювали у 2023 році на Салтівці у Харкові. Довжина композиції становила 23 метри, а ширина – 17,3 метра. Її загальна площа – 356 квадратних метри. До реалізації проєкту було залучено 750 осіб.

Основа зображення – родове дерево: могутній дуб із зеленою відродженою кроною у вигляді карти Харкова та нескореним національним корінням.

Найбільша в Україні мозаїчна писанка

Створила її у Жовкві на Львівщині у 2024 році майстриня Галина Прикута разом з 200 місцевими дітьми. На роботу знадобилося 3 місяці, пише Суспільне.

Як розповіла Галина Прикута, діти вишили 472 писанки, а її робота полягала в тому, щоб "тільки зробити картинку"

700 метрів шнурка пішло, два кілограми клею і дуже багато бусінок. Уявіть, кожну треба було наклеїти. Ця писанка має ввійти в історію, бо вона роблена дітьми війни,

– зазначає майстриня.

Під час встановлення сьогоднішнього рекорду було зафіксовано такі результати: великоднє яйце мало 2,5 метра висоти з підставкою, без підставки – 1,5 метра, діаметр – 2 метри.



У Жовкві створили найбільшу в Україні мозаїчну писанку / Фото Суспільного

Гігантська паска

Найбільшу в Україні, а, можливо, навіть у світі, паску випекли у 2013 році у Харцизьку на Донеччині. Сьогодні це місто, на жаль, перебуває в окупації.

Складалася паска-рекордсменка з 1 250 сегментів, її висота становила 2,75 метра, а важила вона 2,88 тонни.

Виготовляли виріб упродовж 3 діб. Для її випічки було використано 1 500 кілограмів борошна, 500 кілограмів цукру, 7 500 штук яєць, по 300 кілограмів родзинок і маргарину, 70 кілограмів олії, 40 кілограмів згущеного молока, 3 кілограми ваніліну, 15 кілограмів солі та 35 кілограмів дріжджів.

Який вигляд мала гігантська паска у Харцизьку

Тисяча пасок у формі рушника та тризуба

У 2025 році у Чернігові до Великодня виклали понад тисячу пасок у формі рушника та встановили рекорд України. За словами директорки Книги світових рекордів Ганни Крисюк, Чернігів – перше місто, де виклали рушник з пасок, повідомляє Суспільне.

Взагалі в Україні у такій формі з елементом синьо-жовтим – це вперше. Тут можна було багато давати категорій щодо рекордності, і тут більше як тисяча пасок. Роздавали дуже багато пасок, але щоб робили елемент вишиванки української, ще й така ідентичність нашого коду нації, я думаю, що це буде гарним прикладом для інших,

– зазначила вона.

Автори ініціативи працівники Чернігівського хлібокомбінату №2. На виготовлення понад тисячі пасок вони витратили 6 годин.

Загалом на великодньому рушнику розмістилися 1 тисяча 470 пасок. Довжина рушника – 13 метрів 80 сантиметрів, а ширина 2 метри 10 сантиметрів.

Усі паски, що увійшли до рушника-рекордсмена, були одразу викуплені та передані людям із соціальних категорій. Решту випічки доправили українським захисникам на передову.



Рекордний рушник із понад тисячі пасок у Чернігові / Фото Business Woman Club

А за 2 роки до цього, у 2023-му, у Львові прикрасили 1 тисячу великодніх пасок і виклали їх у формі тризуба. Хоча учасники заходу мали на меті зробити це за 1 годину, проте їм вдалося впоратися за 25 хвилин і 17 секунд.

Великодні паски випікали за старовинним карпатським рецептом на дровах. Частину з них передали військовим і вимушено переселеним українцям. Решті міг придбати кожен охочий, а гроші скерували на потреби 125 бригади тероборони.



Тризуб із пасок у Львові / Фото Суспільного

Рекордний пасхальний живий ланцюг у Європі

У 2023 році у німецькому місті Шверін було зафіксовано світовий рекорд. Тут 684 українці та німці створили живий ланцюг у формі писанки, повідомляє Книга світових рекордів.

Як зазначають ініціатори події, це досягнення об’єднало українців за кордоном навколо українських традицій і свят. Також укотре засвідчило, що українці – сильна нація та навіть за сотні кілометрів від країни є єдиними та неповторними.

Українці та німці створили рекордний живий ланцюг у формі писанки / Фото взято із сайту Книги світових рекордів

Наймасовіший розпис писанок на одній локації

На початку квітня 2026 року у Львові майже 1600 людей одночасно розписали понад 1700 писанок. Водночас до процесу долучилися понад 30 майстрів писанкарства, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Окрім встановлення рекорду, акція мала ще одну важливу місію – нагадати про збір коштів на лікування 7-річного Богдана Ільківа з Бродів. У дитини діагностували м’язову дистрофію Дюшена. А зупинити хворобу може препарат Elevidys вартістю 2,9 мільйона доларів. Долучитися до доброї справи можна за посиланням: https://www.help-bohdan-ilkiv.org/

Як відбувався рекордний одночасний розпис писанок у Львові: дивіться відео

Найбільша кількість великодніх писанок

У 2017 році також у нині окупованій Волновасі було виготовлено рекордну кількість великодніх писанок – 8 178 штук. Усі писанки вручну розписали місцеві діти, молодь і літні люди, пише Книга рекордів України.

Частину рекордних писанок діти з Волновахи подарували депутатам Верховної Ради, а інші перед Великоднем були роздаровані у різних регіонах України.



У Волновасі виготовили рекордну кількість великодніх писанок / Фото Книги рекордів України

Що клали українці до великоднього кошика 100 років тому?

Як і сьогодні, українці 100 років тому клали до великоднього кошика писанки, крашанки, м'ясо та сир.

Також освячували сіль і хрін. Щоправда, у деяких регіонах траплялися екзотичні речі, як ножі або крейда.

Більше про те, як святкували Великдень українці 100 років тому, – у матеріалі 24 Каналу.