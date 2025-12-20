Від досягнень у галузі телебачення та музиці до неймовірних можливостей людського тіла. І що найбільше вражає – серед рекордсменів є багато дітей. Також відзначилися наші військові. Про видатні рекорди 2025 року розповість 24 Канал.

До теми Вони приголомшили світ: неймовірні досягнення українців у Книзі рекордів Гіннесса

Які неймовірні рекорди встановили українці у 2025 році?

Українські снайпери вражають

У серпні 2025 року український снайпер ліквідував двох російських військовослужбовців з відстані 4 тисячі метрів. Ба більше, куля пройшла у вікно, за яким були окупанти. Прицілювання відбувалося за допомогою штучного інтелекту під коригуванням комплексу БпЛА. Постріл українець здійснив з українського гвинтівки Alligator калібру 14,5 міліметра.

Це стало новим світовим рекордом з дальності ураження цілі. Крім того, вдалося побити рекорд ще одного українця – у 2023 році В'ячеслав Ковальський уразив російського окупанта на відстані 3 800 метрів.

Як український снайпер уразив окупантів з рекордної відстані: дивіться відео

Найбільша швидкість FPV-дрону зенітного типу

У грудні національний Реєстр Рекордів зареєстрував найбільшу швидкість польоту для FPV-дронів зенітного типу. Дрон-перехоплювач однієї з українських компаній зумів розігнатися до 426 кілометрів на годину.

Пілотування здійснював зовнішній пілот-інструктор Центру підготовки операторів БпЛА "Крук", де відбувається навчання операторів цих зенітних дронів. Наступним етапом буде бойове випробування цієї моделі антидронів, тобто реальна робота проти ворожих цілей.



Дрон-перехоплювач, що встановив рекорд України / Фото Національний Реєстр Рекордів

Сім палаців спорту за 10 днів

У листопаді до Книги рекордів України потрапив співак Артем Пивоваров. Він став першим артистом в Україні, який провів одразу сім концертів у найбільшій критій арені країни – Палаці спорту. Таким чином співак обігнав гурт "Океан Ельзи", який у 2024 році дав 5 концертів на цьому ж майданчику.

Концерти Пивоварова пройшли 7, 8, 9, 12, 14, 15 та 16 листопада. Зібрали вони загалом 73 тисячі людей з різних куточків України.

Артем Пивоваров зібрав сім Палаців спорту та встановив рекорд України: дивіться відео

Найтриваліший термін ведення телевізійної новинної програми

Мабуть, майже кожен знає телеведучу Аллу Мазур. Під її ефіри виросло не одне покоління українців. І це не дивно, адже почала вона вести інформаційну програму ТСН ще 28 років – перший випуск з Аллою Мазур побачив світ 1 січня 1997 року.

Наприкінці вересня популярна телеведуча отримала диплом Національного реєстру рекордів України за найтриваліший термін ведення телевізійної новинної програми.

Алла Мазур загалом чи не найдовше веде інформаційні програми в Україні. Вперше як ведуча вийшла в ефір у далекому 1993 році – тоді на УТ-1 вона стала обличчям випуску новин УТН. Позмагатися з нею може хіба Василь Бирзул, який веде інформаційні програми з 1994 року. Хоча почав працювати журналістом у новинах у 1981 році.

Національний рекорд: дивіться відео, як проходив святковий ефір Алли Мазур

Наймолодша повітряна гімнастка, яка виконує вис на одній п'яті

У червні 7-річна Анастасія Горбацевич вразила всю Україну. Маленька дівчинка може виконати надскладний цирковий трюк, від якого аж серце завмирає – вис на одній п'яті. За приголомшливий рекорд вона й отримала диплом в номінації "Наймолодша повітряна гімнастка, яка виконує вис на одній п'яті".

Виросла Настя в родині циркових артистів. А на сцену вперше вийшла у 3 роки. Тренує її мама – колишня повітряна гімнастка Вікторія Горбацевич. Мріє маленька рекордсменка потрапити на телевізійне талант-шоу та на цирковий фестиваль в Монте-Карло. Також дитина мріє, щоб закінчилась війна, яку вона у свої 7 років щодня бачить в рідному Запоріжжі наживо.

Як Настя Горбацевич виконує вис на одній п'яті: дивіться відео

Унікальний рекорд від українського школяра

У лютому учень 5 класу Даніель Свірідов з Кременчука на Полтавщині встановив світовий рекорд за швидкістю з усного обчислення багатоцифрових чисел без використання електронних засобів.

Ба більше, молодий українець винайшов власну методику обчислень. Вона допомагає швидко множити великі числа, якщо другий множник складається з однакових цифр. У цьому способі використовується виділення коефіцієнта та запис структури множника.

Як Даніель Свірідов встановлював світовий рекорд: дивіться відео

Cвітовий рекорд на Евересті від 3-річного хлопчика з України

У листопаді стало відомо, що Арсен Дубовенко у віці 3 років та 11 місяців став наймолодшим і найшвидшим серед наймолодших, хто дійшов до базового табору на Евересті, найвищої гори світу. Хлопчик самотужки пройшов 65 кілометрів за 7 днів. А починався його шлях з міста Лукла.

Ми не несли його на руках чи в інших засобах. Він подолав всю дистанцію до EBC (Everest Base Camp) та назад своїми ногами,

– кажуть батьки Арсена.

Рекорд встановили в листопаді 2024 року, щоправда, батьки зрозуміли це зараз, коли подивилися минулі досягнення. Рекорд маленького українця офіційно ще не зареєстровано.

Арсен Дубовенко разом зі старшими братами (Артур – 11 років, Аарон – 7) і батьками на Евересті / Фото Varosh

Історичне досягнення української дівчинки

Дар'я Пономаренко із Черкас встановила світовий рекорд Гіннеса у пілонному спорті. Юній спортсменці усього 12 років, але її досягнення вже стало історичним для України.

Дар'ї вдалося виконати надскладний трюк, до якого були дуже високі технічні вимоги. Крім того, дівчинка за рік до рекорду зазнала важкої травми та могла навіть не повернутися у спорт. Проте Дар'я не просто відновилася, а зробила неможливе.

Найменша дитина, яка подолала дистанцію під водою в ластах

Аврора Гомонай із Виноградова на Закарпатті у віці 2 рокыв 9 місяців встановила неймовірний рекорд. Вона стала наймолодшою дитиною, яка подолала дистанцію 20 метрів 25 сантиметрів у ластах під водою. Для цього їй знадобилося 28 секунд. Аврора визнана рекордсменкою України, а її досягнення внесено до Національного Реєстру Рекордів.

Цікаво, що для мотивації жодних іграшок і смаколиків Аврорі в басейн батьки не підкидали. Єдине, що дуже захопило маленьку українку, – ліхтарик, який вона брала з собою під воду. І це було вражаюче видовище – маленька дівчинка з ліхтариком під водою випромінювала яскраві промені світла.



Так Аврора Гомонай встановлювала рекорд України / Фото Національний Реєстр Рекордів

7-річна одеситка присідає зі швидкістю блискавки

У грудні Мілана Дулогло здійснила майже неможливе. Маленька українка у безперервному режимі присіла 1 177 разів. Особливість рекорду полягала ще в тому, що Мілані слід було виконати найскладніший вид вправи – повні присіди (full squats).

Дорослий рекорд 5-річної львів'янки

Є спортивні дисципліни, в яких рекорди діти не встановлюють, а лише дорослі. Вважають, що для дітей така вправа технічно дуже складна, і вимагає не лише відмінної фізичної підготовки, а і міцності спортивного характеру. Проте, це не про Регіну Абрамову, котра встановила рекорд, що досі існував у Національному Реєстрі Рекордів лише в дорослій категорії.

5-річній львів'янці вдалося найдовше утримати тіло в позиції вертикальний перевернутий вис на кільцях. Ще більше приголомшує час, за який вона виконала цю вправу, – 5 хвилин і 52 секунди.

Половина цього успіху – праця тренерки Оксани Хандоги. До неї Регіна прийшла займатися на відділення спортивної гімнастики у 4 роки. А вже у 5 років і 3 місяці дівчинка виконала програму 2-го юнацького розряду. Зараз маленька спортсменка готується до 1-го юнацького розряду.

Регіна тренується по 5 – 6 год на день, 6 разів на тиждень. За словами її тренерки, коли всі інші діти біжать після занять з гімнастики додому, дівчинка завжди намагається ще трохи позайматися. А коли якась вправа не виходить – вона не піде із зали, поки не досягне результату.



Регіна Абрамова встановлює рекорд України / Фото взято з фейсбуку Лани Вєтрової

Український силач приголомшив світ

Ще один рекорд Гіннеса належить стронгмену зі Львова Павлові Кордіяці. На змаганнях в Італії він найшвидше послідовно підняв п'ять колод вагою від 100 до 180 кілограмів, з кроком у 20 кілограмів. Павло виконав складну вправу за 40 секунд і встановив новий світовий рекорд.

Українець почав займатися стронгменом у 2014 році. Відтоді львів'янин став "Найсильнішою людиною України-2020", абсолютним чемпіоном України 2019 та 2020 року. У 2019 році став переможцем World Strongman games Uzbekistan.

Як Павлов Кордіяка встановлював світовий рекорд: дивіться відео

Мегазаплив людини-амфібії

Киянин Олександр Гома здійснив заплив у басейні тривалістю 24 години. Стартував він 22 лютого о 7:24 ранку, а фінішував о 7:24 наступного дня. За добу запливу вільним стилем рекордсмен України подолав 60 кілометрів і 300 метрів.

Під час цього водного марафону Олександр підтримував сили спортивним харчуванням. Але йому найбільше хотілося звичайного згущеного молока, а не ізотонічних гелів. Випив він цього смаколику під час запливу найбільше – майже 1,5 літра.

Як розповів плавець, під час встановлення рекорду морально допомагала група підтримки, а особливо, коли хтось складав компанію, щоб поплавати разом. Психологічно найважче було вночі – спати не хотілось, але відчуття, що ти залишився один в басейні, навіювало смуток. Щоб його розвіяти, Олександр під час запливу повторював уроки англійської, яку вивчає на курсах іноземних мов.

Рекорд "Найтриваліший одиночний добовий заплив у басейні" увійшов до Національного Реєстру Рекордів як один із фундаментальних у цій категорії.



Олександр Гома після встановлення рекорду / Фото взято з фейсбуку Лани Вєтрової

Найдовша борода в Україні

Найдовша в Україні борода має довжину 50,1 сантиметра. А належить вона 45-річному вінничанину Дмитрові Морозу. Відрощував її чоловік упродовж 3 років.



Дмитро Мороз і його найдовша в Україні борода / Фото взято з фейсбуку Лани Вєтрової

Найдовше волосся дитини

8-річна Тіфані має волосся довжиною 123,5 сантиметра. У дівчинки не було на меті відростити таке довге волосся, це вийшло природним чином.

За словами рекордсменки, доглядати за волоссям їй не складно, але миття та розчісування стало займати багато часу та терпіння. Особливо вранці, коли поспішаєш до школи. Зазвичай Тіфані надає перевагу заплетеним косичкам, оскільки так зручніше та комфортніше на повсякдень.



8-річна Тіфані та її наддовге волосся / Фото взято з фейсбуку Лани Вєтрової

Приголомшують не лише досягнення людей: які ще рекорди вразили Україну?

Найбільший прапор ВМС України

Його було розгорнуто в липні в Одесі на Потьомкінських сходах поблизу морського порту. Стяг має довжину 35 метрів і ширину – 19,8 метра.

Його офіційно визнали найбільшим за всю історію незалежної України.

Найдовший лабіринт із мушель рапанів

Таке диво можна знайти в парку для сімейного відпочинку "Нью Васюки", що у молодіжному на Одещині. Довжина всіх перегородок лабіринту майже пів кілометра, а товщина стін – 25 сантиметрів. Площа лабіринту становить 911,3 квадратного метра.

Створили лабіринт з понад 134 тонн мушель. Їх звозили сюди з усіх морських берегів, куди їх вибивало штормами. Далі вони під сонячним промінням очищувались, осушувались і вивітрювались. Цей процес тривав роками та вимагав неабиякого терпіння. Зрештою результатом став рекорд України "Перший лабіринт із мушель рапанів".



Найдовший в Україні лабіринт із мушель рапанів / Фото взято з фейсбуку Лани Вєтрової

Найбільше лавандове поле в Україні

Ідея його створення належить львів'янину Андрію Жидачеку, а вдалося йому все реалізувати разом з дружиною Маріанною Орлович.

Висадило подружжя лавандове поле поблизу села Віняви під Львовом. Тепер це ландшафтний парк "Лавандові Пагорби". Розкинувся він на площі 1,8 гектара, а висаджено тут 28 тисяч кущів лаванди англійської вузьколистої. Найвища точка лавандових пагорбів – 322 метри над рівнем моря. Цього достатньо, щоб з лавандового поля та аж до обрію бачити карпатські гори Національного природного парку "Сколівські Бескиди".

Крім того, лавандове поле розташоване поруч із печерною пам'яткою, де досі збереглися петрогліфи. Саме тому воно ще й найбільше серед усіх в Україні, що лежить на території древнього городища.

Тризуб на Дніпрі із 54 сапбордів

У серпні в Києві на річці Дніпро встановили новий рекорд України в категорії "Масові заходи". У межах благодійного проєкту "Герої на хвилі" 54 учасники одночасно сформували на воді стилізоване зображення Державного Герба України – Тризуба.

Учасники, кожен на своєму сапборді, займали заздалегідь визначені місця згідно зі схемою, яку попередньо розробили організатори. Вдалося їм успішно утримати цю композицію протягом трьох хвилин.

Як встановлювали рекорд з Тризубом на хвилях Дніпра: дивіться відео

Наймасовіше написання картини олійними фарбами в Україні

У травні офіційно зареєстрували та підтвердили новий рекорд у категорії "Масові заходи" – створення масштабної картини у вигляді орнаменту, виконаної олійними фарбами. Розміри її становлять 1500 на 1500 сантиметрів. Участь у встановленні рекорду взяли 816 осіб.



Та сама картина, яку малювала рекордна кількість осіб / Фото Книга рекордів України

Пиріг єдності

У липні в Романові з нагоди Дня селища встановили національний рекорд України – створення унікального Пирога Єдності. Цей кулінарний шедевр вражає своїми розмірами – 6,21 метра на 4,35 метра. Мав він форму карти України і був складений з 1500 пиріжків. Кожен пиріжок був виготовлений з однією з 27 видів начинок, які символізували окремий регіон країни, зокрема Крим, Київ і Севастополь.

Пиріг Єдності не лише став символом єднання та кулінарної майстерності, а й виконав благодійну місію. Частину пиріжків передали до місцевої лікарні, а рештою ласощів пригощали всіх учасників свята.



Унікальний Пиріг Єдності у формі мапи України / Фото Книга рекордів України

Найвища дерев'яна гойдалка в Україні

Спорудила найвища в Україні гойдалку на суцільних дерев'яних колодах сімейна пара – Юрій і Катерина Веремчуки. А встановили її в сімейному екопарку Persha Hata, що в селі Селець Володимирського району на Волині.

На гойдалці замість звичайної лави – колоритний човник. А висота її сягає 14 метрів і 10 сантиметрів.

За висотою рекордна волинська гойдалка перевершила усіх своїх попередників:

гойдалку в етнопарку "Гуцул Ленд" у Буковелі (8 метрів 88 сантиметрів);

у комплексі відпочинку Vdoma в селі Вільшинки під Ужгородом (9 метрів 45 сантиметрів);

гойдалку у Білоцерківському районі під Києвом (12 метрів 30 сантиметрів).



Найвища в Україні дерев'яна гойдалка / Фото взято з фейсбуку Лани Вєтрової

Редакція 24 Каналу пишається своїми земляками та вірить у те, що у новому 2026 році вони поб'ють ще більше рекордів як України, так і світу!