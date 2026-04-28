Довжина цих створінь досягала 19 метрів. Про це повідомляє BBC.

Який вигляд могли мати стародавні восьминоги-гіганти?

Дослідники проаналізували добре збережені викопні рештки щелеп цих давніх створінь. Їм вдалося з'ясувати, що одні з ранніх восьминогів були потужними хижаками – мали сильні щупальця для захоплення здобичі та клювоподібні щелепи для поїдання раковин і кісток інших тварин. Тобто цілком могли пережовувати тверді панцирі та скелети великих риб і морських рептилій, мовиться у новому дослідженні, опублікованому в журналі Science.

Величезні нижні щелепи викопних восьминогів і гігантського кальмара, що нині живе / Фото взято із журналу Science

Крім того, науковці дійшли висновку, що довжина їхнього тіла становила від приблизно 1,5 до 4,5 метра. Щоправда, враховуючи довгі кінцівки, загальна довжина сягала від 7 до 19 метрів. За сучасними мірками, це справді гіганти – навіть найменші особини мали разючий вигляд.

І така довжина робить їх потенційно найбільшими безхребетними, відомими сучасній науці. Річ у тім, що протягом десятиліть палеонтологи вважали, що найбільшими океанічними хижаками були саме хребетні – тобто тварини зі скелетом, зокрема риби чи морські рептилії. Натомість безхребетні, такі як восьминоги та кальмари, відігравали допоміжну роль.

Ще одна цікава деталь – права та ліва сторони їхніх викопних щелеп зношені нерівномірно. Це може свідчити про те, що тварини віддавали перевагу "жуванню" однією стороною – своєрідній асиметрії у харчовій поведінці. На думку вчених, така звичка є ознакою добре розвиненого мозку.

Наскільки вони відрізнялися від сучасних восьминогів?

Сучасні восьминоги давно відомі своєю кмітливістю: вони вміють розв’язувати задачі, демонструють складні стратегії полювання й легко адаптуються до нових умов. Сьогодні найбільшим є гігантський тихоокеанський восьминіг. Розмах щупалець цього молюска може перевищувати 5,5 метра. На відеозаписах видно, як ці тварини нападають на акул завдовжки понад метр.

Своїми присосками та щупальцями вони можуть міцно схопити здобич. І шансів на порятунок жодних,

– пояснює палеонтолог із Цюрихського університету Крістіан Клюг, який ознайомився з результатами дослідження.

Що залишилося нерозв'язаними для науковців?

Вчені наразі можуть лише здогадуватися, якою була точна форма тіла гігантських восьминогів, розміри їхніх плавців і швидкість руху. Водночас досі немає викопних решток, які дозволили б зазирнути у їхній "раціон". Зокрема, не знайдено зразків, за якими можна було б визначити вміст їхніх шлунків.

Палеонтолог з університету Бата доктор Нік Лонгріч припускає, що ці створіння полювали здебільшого на амонітів – нині вимерлих молюсків. Втім, як і сучасні восьминоги, вони, ймовірно, були невибагливими хижаками – харчувалися всім, що опинялося поруч, і не цуралися нападів на інших морських жителів.

Перш ніж ми отримаємо точні відповіді, мине ще чимало часу. Станом на зараз це загадка,

– підкреслю є він.



Порівняння розмірів восьминога-гіганта та інших стародавніх тварин / Фото взято із журналу Science

Поки викопні рештки лише окреслюють образ цього давнього гіганта – це житель морських глибин з потужними щелепами та сильними щупальцями. Також він мав розвинений мозок, і це дозволяло йому конкурувати з іншими хижаками.

Яка стародавня морська тварина також мала гігантські розміри?

Мовиться про мозазаврів. Це легендарні морські рептилії, що були розміром з автобус. А жили вони 98 – 66 мільйонів років тому. Їхні рештки найчастіше знаходять у морських відкладах Північної Америки, Європи й Африки.

Їх вважали винятково володарями давніх океанів. Але насправді вони зуміли пристосовуватися до життя у прісноводних річок.

Вчені нещодавно з'ясували, що мозазаври не пірнали на таку глибину, як багато їхніх морських родичів. Крім того, вони могли харчуватися незвичайною здобиччю – зокрема, трупами динозаврів, які потонули.

