Тепер учені знайшли докази, що цей момент наставав приблизно через 40 років після народження тиранозавра-рекса. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на дослідження, опубліковане в журналі PeerJ.

До теми Серед них теж були старці: які динозаври жили найдовше

У чому полягало нове дослідження?

Під час своєї роботи вчені використовували новий статистичний підхід, який враховує дані про ріст різних екземплярів. Це допомогло краще оцінити траєкторію росту тиранозавра на всіх стадіях життя.

Науковці вивчили мікроструктуру тканини у кістках ніг 17 викопних зразків вимерлих хижаків. За результатами аналізу, вони виявили раніше невідомі сліди росту, які раніше можна було побачити лише за допомогою поляризованого світла.

Дослідники ретельно дослідили річні кільця росту – подібні до тих, що присутні в стовбурах дерев – у кістках ніг тиранозавра з різних зразків. Усі вони варіювалися від менших молодих особин до масивних дорослих.

Яких висновків дійшли вчені?

Як розповіла провідна авторка дослідження Голлі Вудворд замість того, щоб швидко досягати дорослих розмірів, тиранозавр Рекс більшу частину свого життя проводив у ювенільному чи підлітковому віці, пише Reuetrs.

"Ми виявили, що відстань між річними кільцями в окремих особин тиранозавра відрізнялася. Тиранозавр мав гнучкий характер росту. У деякі роки він сильно ріс, а в інші – не дуже", – зауважила науковиця.

Вудворд додає, що швидкість росту тиранозавра в окремі роки могла залежати від наявності їжі або умов навколишнього середовища. Тобто за поганих умов він не витрачав енергію на ріст. Натомість коли умови були сприятливими – він міг вирости до величезних розмірів.

Ця гнучкість дозволяла йому виживати в суворі часи, стаючи більшими за інших хижаків. Це дозволяло тиранозавру конкурувати з іншими за ресурси. Однак тиранозавр конкурував лише з іншими тиранозаврами за їжу,

– підкреслює авторка дослідження.

Також ученим вдалося встановити, що траєкторія росту динозаврів була більш поступовою, ніж вважали раніше. Тобто більшу частину свого життя ці хижаки були в молодому та субдорослому віці.

Попередні дослідження вказували, що тиранозавр-рекс жив приблизно 30 років. Нова робота називає орієнтовану тривалість його життя ближче до 45 – 50 років.

"Ми не можемо з упевненістю сказати, яка із цих оцінок точніша, оскільки у нас немає живих тиранозаврів, щоб виміряти їхні розміри. Однак ці нові оцінки є логічнішими та статистично обґрунтованішими, враховуючи розміри, яких досягали ці динозаври", — зазначив палеонтолог і співавтор дослідження Джек Горнер з Університету Чепмена в Каліфорнії.

Що відомо про тиранозавра рекса?

Тиранозаври жили під час крейдового періоду у західній частині Північної Америки. Вони існували на заході сонця епохи динозаврів – ще до того, як 66 мільйонів років тому астероїд упав на півострів Юкатан в Мексиці. Ця катастрофа призвела до загибелі динозаврів і знищила три чверті всіх видів Землі.

Тиранозавр Рекс досягав понад 12,3 метра у довжину, мав масивну голову та неймовірно сильний укус. Цей динозавр ходив на двох сильних ногах і мав крихітні кінцівки всього з двома пальцями.

Тиранозавр полювали на різних травоїдних динозаврів, зокрема на качконосих, таких як едмонтозавр, і рогатих, таких як трицератопс. Також вони нападали на величезного аламозавра.

За словами Горнера, молоді особини могли харчуватися інакше, ніж старші та більші тиранозаври. Зокрема, дорослі особини частіше харчувалися падаллю. А молоді завдяки тривалішому періоду росту мали більше часу для полювання на живу здобич.

Де в Україні жили динозаври?

Оскільки більшість території України колись була морем, то тут жили морські динозаври – мазозаври, іхтіозаври. Однак, за словами біолога Олексія Коваленка, цих тварин категорично не можна називати динозаврами. Це морські рептилії Мезозойської ери.

Щоправда, на території України все ж знаходили кістки наземних динозаврів. Зокрема, в Криму виявили задню лапу рябініногадрозавра Вебера. Також зуби динозаврів знаходили на Київщині та Житомирщині. Могли існувати динозаври і на Закарпатті, але достовірно про це не відомо.

Більше про те, які динозаври жили на території України та де саме, – в матеріалі 24 Каналі.