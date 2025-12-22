Мозазаврів вважали винятково володарями давніх океанів. Але насправді вони зуміли пристосовуватися до життя у прісноводних річок. Докладніше про цих створінь розповість 24 Канал з посиланням на Interesting Engineering.

Що відомо про мозазаврів?

Нещодавно міжнародна група дослідників зі США, Швеції та Нідерландів проаналізувала зуб мозазавра-прогнатодонта. Науковці дійшли висновку, що цей плазун досягав у довжину до 11 метрів, що дорівнює масштабам сучасної косатки.

Жили мозазаври жили 98 – 66 мільйонів років тому. Їхні рештки найчастіше знаходять у морських відкладах Північної Америки, Європи й Африки. У Північній Дакоті раніше подібні скам'янілості морських рептилій знаходили доволі рідко. Проте під час нового дослідження великий зуб мозазавра виявили тут у річкових відкладах.

Також разом з ним було знайдено інші цікавинки: зуб тиранозавра та фрагмент щелепи давнього крокодила. Усі рештки були приблизно одного віку – близько 66 мільйонів років.

Що цікавого показав аналіз зуба мозазавра?

Незвичайна компанія – морське чудовисько, сухопутний динозавр і річковий крокодил – породила інтригуюче питання: якщо мозазавр був морською істотою, тоді як його рештки опинилися у внутрішньому річковому середовищі?

Відповідь у хімічному складі зубної емалі. Використовуючи ізотопний аналіз у Вільному університеті Амстердама, науковці порівняли хімічний склад зуба мозазавра з рештками тварин, яких знайшли разом з ним. Ключовим чинником було співвідношення ізотопів кисню.

Виявилося, що у зразку значно більше "легкого" ізотопу кисню, ніж у солонуватоводних або морських мозазаврів. Разом зі співвідношенням ізотопів стронцію це переконливо вказує: тварина жила у прісноводному середовищі.



Зуб мозазавра, знайдений у 2022 році в районі Бісмарка, Північна Дакота / Фото Мелані Дюрінг

Аналіз також показав, що мозазавр не пірнав на таку глибину, як багато його морських родичів, і, можливо, харчувався незвичайною здобиччю – зокрема, трупами динозаврів, які потонули.

Ізотопний склад показав, що цей мозазавр жив у прісноводному річковому середовищі. Вивчивши два додаткові зуби мозазавра, знайдені неподалік, ми виявили аналогічні ознаки прісноводного середовища. Ці аналізи показують, що мозазаври жили в річковому середовищі протягом останнього мільйона років перед вимиранням,

– пояснює авторка дослідження Мелані Дюрінг.

Як морська істота мозазавр стала прісноводною?

Адаптація відбулася протягом останнього мільйона років крейдяного періоду. Існує гіпотеза, що мозазаври адаптувалися до величезних змін довкілля у Західному внутрішньому морі – величезній водоймі, що колись розділяла навпіл Північну Америку. Постійний приплив прісної води перетворив колись солоне море на солонувате, а згодом і на майже повністю прісне, подібне до сучасної Ботнічної затоки.

Вчені висувають теорію, що ця зміна призвела до утворення галокліну: структури, в якій легший шар прісної води розташовувався поверх важчого солоного. Ізотопні дані із зубів добре це підтверджують.

Мозазаври, зуби яких проаналізували, очевидно, належали до особин, що успішно пережили ці зміни. Цей перехід від морської до прісноводного середовища вважається менш складною адаптацією, ніж зворотний шлях і не є унікальним серед великих хижаків.

Перехід з морського середовища до прісноводного вважається менш складною адаптацією, ніж зворотний шлях. У сучасному контексті можна провести паралелі з річковими дельфінами, що походять від морських предків, але тепер мешкають у прісній воді. Також гребінчастий крокодил вільно переміщується між прісноводними річками та відкритим морем у пошуках їжі.

Які доісторичні тварини жили на території України?

Південні слони – ці тварини жили приблизно 3 – 5 мільйонів років тому на узбережжі Азовського моря.

Шерстисті носороги – такі доісторичні істоти жили на території сучасного Мелітополя приблизно 10 тисяч років тому.

Ракоскорпіони жили 427 мільйонів років тому. Їхні рештки знайшли на території Хмельниччини.

Динотерії – в експозиції Тернопільського обласного краєзнавчого музею зберігаються права частина нижньої щелепи, бивень і фрагменти кісток динотерія, що були виявлені у 1965 році в селі Чернихів.

Плезіозаври – ці морські мешканці жили 145 – 66 мільйонів років тому. Їхні останки знайшли у Харківській області біля Ізюму двічі: в 1899 році та у 1990-х.

Мегалодони – багато мільйонів років тому на території нинішнього Краматорська плавали ці гігантські акули.

Мегалодони – багато мільйонів років тому на території нинішнього Краматорська плавали ці гігантські акули.