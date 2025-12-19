Якщо ви втомилися від банальних подарунків, 24 Канал розповість про 5 небанальних ідей, якими можна порадувати близьких.

Що подарувати на Новий рік?

Набір для створення 3D-зліпка рук

Романтичний і зворушливий варіант для пари чи сім'ї: набір, щоб зробити гіпсовий зліпок рук, що тримаються разом. Це унікальний сувенір, який зберігатиме теплоту моменту назавжди.

Набір для створення власного парфуму

В час, коли так багато ароматів та парфумів, знайти один унікальний, якого не буде ні в кого іншого, майже нереально. Тож цей подарунок допоможе зробити унікальний аромат, створений власноруч. Він точно подарує яскраві емоції.



Можна подарувати набір для створення власного парфуму / Фото Unsplash (Siora Photography)

Портрет або ілюстрація

Замовте художнику портрет у стилі фентезі чи сімейну ілюстрацію тощо. Це унікальний арт, який прикрасить стіну і викликатиме посмішку щоразу, коли на нього дивитимуться.

Домашній "планетарій" або проєктор зірок

Подаруйте шматочок космосу: гаджет, який перетворює стелю на зоряне небо з галактиками та сузір'ями. Ідеально для романтичних вечорів або релаксу перед сном – магія вдома.

Фотокалендар

Замовте настінний або настільний календар з фото близької людини: сімейні моменти, подорожі чи смішні кадри на кожному місяці. Це подарунок, який супроводжуватиме весь 2026 рік і викликатиме посмішку щодня.

