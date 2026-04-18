Родина з Нової Зеландії розпочала незвичайні пошуки автора таємничого листа. Він був знайдений у пляшці, яка "блукала" океаном понад 20 років, розповідає портал 1 News.

Неочікувана знахідка на березі

Під час прогулянки узбережжям Оушен-Біч у містечку Тайруа 10-річний Каеа Рінд помітив дивний об’єкт, повністю вкритий мушлями. Мати хлопчика, 48-річна Нейша Рінд, згадує, що дитина спершу прийняла знахідку за звичайний уламки бетону.

Дивовижна знахідка на березі океану / Фото Supplied

Лише коли Каеа підняв предмет, стало зрозуміло, що це скляна пляшка з-під віскі Jack Daniel’s, всередині якої щось є. Крізь скло виднілася записка, написана ще 17 лютого 2002 року.

Автором послання виявився чоловік, який підписався іменем Джек. У листі він розповідав про свої рибальські пригоди, проте через вологу, що просочилася всередину за 24 роки, більшість написаного прочитати вже неможливо.

Сподіваючись розгадати таємницю, Нейша поділилася фотографіями артефакту в соціальних мережах. Вона вірить, що сила інтернету допоможе знайти Джека або його родичів, хоча на цей момент жодних зачіпок щодо особи автора поки не з’явилося.

Лист, який знайшли через 47 років

Це далеко не поодинокий випадок із посланням у пляшці. Під час подорожі шведським архіпелагом Ведерорна подруги Еллінор Розен Ерікссон та Аса Нільссон натрапили на дивовижну знахідку – стару скляну пляшку, що роками ховалася в густих прибережних кущах, розповідає BBC.

Всередині лежав потьмянілий від вологи папір, який дівчата обережно висушили на сонці, щоб розібрати текст. Крізь вицвіле чорнило проступила дата – 14 вересня 1978 року – та шотландська адреса в містечку Каллен, що належала рибалці Джеймсу Еддісону Рансі, відомому серед друзів як Пім.

Розслідування, розпочате журналістами, призвело до неочікуваного фіналу: автором послання виявився не сам Джеймс, а його колишній колега по екіпажу судна "Лоралей" Гевін Геддес. 69-річний чоловік одразу впізнав свій почерк і згадав, як 47 років тому вони жартома кинули за борт кілька пляшок, підписавши одну з них від імені товариша.

Хоча самого Джеймса Рансі не стало ще у 1995 році, ця звістка з минулого стала справжнім потрясінням для моряка, який і не сподівався, що їхній "привіт" океану колись досягне адресата. Для родини покійного рибалки ця подія стала зворушливим спогадом, а його сестра Сандра була приголомшена тим, що лист дрейфував морем майже пів століття, перш ніж опинитися на берегах Швеції.

